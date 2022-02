Mentre si sta avvicinando un nuovo weekend, il secondo del mese di febbraio, è possibile approfondire le previsioni e l'Oroscopo di venerdì 11 febbraio 2022 per tutti i segni zodiacali, con un focus sui cambiamenti e sulle novità in amore e nel lavoro.

La prima sestina

Ariete: in amore è una giornata stancante, alcune questioni saranno da chiarire. La stanchezza si fa sentire. Sul piano lavorativo alcuni nativi dell'Ariete sentono la necessità di cambiare.

Toro: per i sentimenti è una giornata utile per parlare, in particolare per i progetti futuri.

Nel lavoro potrà arrivare qualche buona notizia in più, questo è un periodo che ne anticipa uno ancora migliore.

Gemelli: a livello sentimentale è un momento interessante, i rapporti con gli altri saranno migliori. I single avranno la possibilità di conoscere nuove persone o di farsi avanti. Nel lavoro non mancano delle novità in queste ore.

Cancro: in amore qualcosa potrebbe non andare come vorreste, ci sono alcune discussioni che è meglio evitare di portare avanti. A livello lavorativo fase che vi vede bloccati, un problema sta andando avanti da troppo tempo.

Leone: a livello sentimentale, se una storia non sta andando come vorreste o vi vede un difficoltà da tempo, potreste anche dire basta.

Nel lavoro non mancano le proposte e i potenziali successi.

Vergine: in amore c'è una Luna dissonante che invita a fare attenzione. Gestite tutto con calma. Nel lavoro un recupero non manca, in particolare per coloro che hanno un'attività in proprio.

Previsioni e oroscopo dell'11 febbraio 2022: stelle e astrologia del giorno per la seconda sestina

Bilancia: a livello amoroso questo è un momento importante, anche se il fine settimana potrebbe portare alcune discussioni. Se una storia non va potreste anche dire basta. Nel lavoro è meglio evitare scelte azzardate, i cambiamenti improvvisi non sempre vanno bene.

Scorpione: a livello sentimentale con Venere favorevole avrete maggiori opportunità. Se una persona vi interessa fatevi avanti. Nel lavoro scelte importanti da fare in particolare dal punto di vista economico.

Sagittario: in amore non mancano alcuni dubbi nelle storie di lunga data, il periodo è comunque emozionante. Nel lavoro - con la Luna in opposizione - potreste sentirvi maggiormente in difficoltà nonostante ci siano delle scelte importanti da fare.

Capricorno: se dovete affrontare un discorso importante in amore è meglio agire con cautela e valutare tutto. Il weekend porta comunque tranquillità. Nel lavoro, se siete in attesa di una risoluzione, sarà ancora necessario aspettare.

Acquario: a livello amoroso è necessario ritrovare serenità, in particolare se state vivendo una storia da diverso tempo.

Sul piano professionale per l'Acquario non mancano nuove opportunità, questa è una fase decisiva.

Pesci: in amore, se ci sono in ballo due storie, sarà necessario fare una scelta. Nel lavoro, se ne avete la possibilità, in questo momento è meglio evitare alcune persone a voi vicine.