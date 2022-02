L'oroscopo di venerdì 11 febbraio avrà in serbo numerosi colpi di scena. I pianeti, grazie ai loro transiti, influenzeranno vari aspetti della vita dei segni zodiacali. Per esempio, guideranno le loro scelte in ambito lavorativo, sentimentale e sociale.

Secondo le previsioni zodiacali, il Toro, il Sagittario e l'Acquario condivideranno la giornata con la loro dolce metà, mentre il Cancro, la Vergine e lo Scorpione proveranno a dare il massimo sul posto di lavoro. L'Ariete e il Capricorno combatteranno contro la solitudine, al contrario della Bilancia e dei Pesci che saranno perfettamente integrati.

Di seguito tutti i dettagli dell'Oroscopo di domani 11 febbraio 2022.

Previsioni zodiacali di venerdì 11 febbraio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: non vi sentirete molto fortunati. Dovrete combattere contro sentimenti contrastanti e, soprattutto, contro l'incombente solitudine. Sentirete il bisogno di concentrarvi maggiormente sulla vostra vita sociale e di conoscere nuove persone. L'amore potrebbe essere dietro l'angolo.

Toro: questa giornata sarà indimenticabile. Vi dedicherete completamente al partner e al vostro rapporto. Sarete legati da un sentimento indissolubile che vi porterà a prendere delle decisioni importanti. Il lavoro, al contrario, potrebbe subire una piccola battuta di arresto.

Gemelli: le discussioni con il partner non vi consentiranno di rilassarvi.

Sarete in contrasto su molti argomenti, soprattutto di natura economica e organizzativa. Per risolvere le cose, sarà necessario parlarne più volte, senza pregiudizi o accuse reciproche.

Cancro: non sarete molto soddisfatti della vostra posizione lavorativa. Avvertirete il bisogno di migliorare il lato economico e di ottenere maggiori riconoscimenti.

Non sarà una cosa che avverrà a breve, però, se vi impegnerete innescherete il cambiamento tanto desiderato.

Oroscopo di domani 11 febbraio: dal Leone allo Scorpione

Leone: avrete bisogno di trovare un modo per spezzare l'apatia quotidiana. Sarete stanchi di fare sempre le stesse cose e di dover sacrificare la maggior parte del tempo libero.

Le previsioni zodiacali vi consigliano di provare a migliorare la vostra organizzazione.

Vergine: il rapporto con i colleghi di lavoro non sarà tra i migliori. La vostra competizione, infatti, vi metterà in una posizione discutibile. Farete fatica a lavorare in team e preferirete non delegare a nessuno i vostri incarichi. Tra la vita privata e quella lavorativa ci sarà una divisione netta.

Bilancia: vi sentirete completamente a vostro agio con gli amici. Vi aiuterete a vicenda a superare le difficoltà della giornata, senza dimenticare ciò che è davvero importante. Potrete contare anche sull'affetto della famiglia, ma ci saranno cose che vorrete tenere solo per voi.

Scorpione: sarete determinati a migliorare il più possibile.

Amerete il vostro lavoro e non accetterete l'idea di poter rimanere indietro. L'obiettivo sarà quello di essere sempre aggiornati sugli ultimi sviluppi, in modo da poter dimostrare al capo di avere tutte le carte in regola.

Previsioni astrologiche dell'11 febbraio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: non sopporterete l'idea di rimanere lontano dal partner. Nonostante i numerosi impegni, riuscirete a trovare un modo per trascorrere il tempo insieme. Non ci saranno discussioni di alcun genere, ma le previsioni zodiacali vi consigliano di non tralasciare le incomprensioni.

Capricorno: ultimamente, il lavoro ha catalizzato tutte le vostre attenzioni. Questo vi ha fatto sentire soli e poco desiderati dagli altri.

Per fortuna, sarete pronti a cambiare le cose. Vi renderete conto di essere circondati ancora da persone che vi amano e che vogliono il meglio per voi.

Acquario: sarete fieri di essere riusciti a costruire una relazione tanto profonda. Condividerete tutto con il partner e sarete anche degli ottimi ascoltatori. Le emozioni prenderanno il sopravvento e vi spingeranno a vivere tutto con più intensità. Attenzione, però, a non esagerare.

Pesci: gli amici saranno un punto di riferimento essenziale per voi, soprattutto in una giornata come questa. Alcuni imprevisti, infatti, vi impediranno di portare a termine i vostri progetti. L'umore non sarà tra i migliori, ma le persone care vi aiuteranno a ritrovare il sorriso.