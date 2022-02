L'Oroscopo di domani è pronto a mettere sul piatto della bilancia l'andamento riservato dall'Astrologia alla giornata di sabato. In primo piano le previsioni zodiacali del 12 febbraio 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. In questo primo giorno di weekend si presenta un transito astrale di prim'ordine. Dite la verità, non vedete l'ora di scoprire di cosa si tratta, non è così? Bene, togliamo ogni dubbio o ansia di sapere svelando l'arcano: questo sabato è previsto l'ingresso in grande stile della Luna in Cancro. A poter godere di efficaci flussi provenienti dal satellite terrestre, oltre al predetto Cancro, saranno soprattutto coloro nativi in Ariete e Gemelli, entrambi valutati in giornata da cinque stelle.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'oroscopo di domani 12 febbraio su amore e lavoro segno per segno.

Previsioni zodiacali del 12 febbraio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 12 febbraio predice un sabato da cinque stelle. In amore, il cielo positivo allietato dalla Luna in Cancro sarà il vostro portafortuna: a qualcuno darà anche l'opportunità di poter vivere nuove emozioni. Vi sentirete più vivi e più forti, grazie anche a Venere che vi sta aiutando a costruire una relazione solida. Avete un partner speciale, che si inventa costantemente qualcosa per rendervi felice e sereni. Single, uno scossone positivo arriverà senz'altro dalle stelle: non lasciatevi sfuggire nessuna opportunità!

Affronterete risolvendoli, dubbi e timori che hanno frenato sin qui la realizzazione di desideri caldeggiati da tempo. La Luna renderà la socievolezza un grimaldello utile per aprire nuove opportunità o migliorare rapporti e comunicazioni con gli amici. Nel lavoro, i progetti inizieranno a prendere forma. Sarete più calmi e più persistenti, e come tali, più in grado di procedere in modo costruttivo.

Toro: ★★★★. In pronostico un periodo stabile, valutato da quattro stelle indicative di routine. In campo sentimentale, il bisogno d'amore sarà in aumento e il vostro cuore potrebbe (ri)aprirsi al desiderio di passione. Non avrà quindi senso porsi delle domande, perché il vostro entusiasmo vi guiderà nella giusta direzione. Sarete completamente focalizzati sulla soddisfazione vostra e del vostro partner.

Single, le passioni torneranno concrete, le sentirete, le percepirete e sarà nel vostro interesse sfruttarle appieno. Buone notizie anche dal fronte sociale, dove avrete la possibilità di allargare la cerchia delle vostre amicizie. Così, il fascino di una persona speciale vi ammalierà: puntate su una conoscenza più approfondita e godetevi l'attimo, senza farvi mille problemi. Nel lavoro, seguite la vostra strada senza cadere nelle più banali distrazioni. I risultati non tarderanno ad arrivare, anche perché i progetti sono buoni. Studiateci sopra e prendete spunto da altri lavori brillanti.

Gemelli: ★★★★★. Ottimo sabato si preannuncia all'orizzonte. In amore, questa sarà una bellissima giornata per voi, perché finalmente riuscirete a sentirvi tranquilli.

Le stelle saranno dalla vostra parte e potrete avere delle piccole gioie con partner, famigliari o amici. Venere chiuderà questa settimana nel migliore dei modi, con una giornata meravigliosa: le cose andranno bene sia per le nuove coppie che per quelle più longeve. Single, una serata piacevolissima si annuncia per molti di voi, all'insegna del relax, del divertimento e dell'imprevedibilità. Grazie alla positività di queste belle stelle e grazie alla vostra determinazione, in questo finale di settimana avrete un sorriso pronto per ognuno e il vostro ottimismo sarà contagioso tra i vostri amici. Nel lavoro, non vi mancheranno la spinta e le energie per produrre tanto e bene. Saprete dimostrare il vostro talento esecutivo e organizzativo, il che vi consentirà di spopolare e ottenere tante soddisfazioni.

Oroscopo e stelle di sabato 12 febbraio

Cancro: 'top del giorno'. La Luna entra nel segno portando una miriade di opportunità. Ovviamente quasi tutte da sfruttare in ambito amoroso. Per i sentimenti infatti, in questa giornata con Luna favorevole, tutto dovrebbe davvero filare liscio. Molto bene per le coppie sia di "primo pelo" che per quelle già rodate da tempo: tantissima serenità a prescindere dai tipi di rapporti che avete attualmente. Sarete carichi di energia positiva e saprete trasmettere una grande vitalità, incoraggiando la partecipazione del partner in tutto ciò che farete o vorreste fare. Single, per molto tempo ancora le stelle vi saranno amiche: approfittate di tanta benevolenza, anche rischiando un tantino di più.

Così, se ancora foste alla ricerca dell'amore, potrete rincorrerlo con fiducia, certi di conquistarlo: osate! Nel lavoro, Urano sarà in una posizione molto buona, così in questa giornata non si escludono novità e soddisfazioni anche economiche.

Leone: ★★. Periodo un po' scarso, in questo caso considerato con le due stelline dei periodi negativi. In amore, avrete un cielo un po' dispettoso, il che potrebbe portare qualche contrarietà nelle relazioni col partner. Non sempre l'ironia e il senso dell'umorismo riusciranno a portare tutti dalla vostra parte: ascoltate maggiormente la vostra metà. Se ci saranno dei problemi, cercate di non drammatizzarli: non saranno tanto gravi e potranno essere risolti molto presto.

Single, gli astri consigliano di prendervela comoda, di non investire troppe energie e aspettative in questo giorno, un po' sottotono. Potreste trovarvi, infatti, nella spiacevole situazione di impegnarvi tanto e ottenere poco, e questo sarebbe davvero molto frustrante. Nel lavoro, imboccare strade senza possibilità di ritorno non sarebbe saggio in questo giorno, dal momento che mancherete della giusta lucidità per valutare decisioni irrevocabili.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 12 febbraio, vede un periodo buono in generale ma legato sempre alla solita normalità. In campo sentimentale, forse vi renderete conto di quanto siete fortunati e di quanto sia bella, unita e forte la vostra famiglia.

Farete progetti insieme ed all'orizzonte potrebbe esserci l'idea di un viaggio da programmare subito, magari anche per passare dei divertenti momenti insieme a chi si ama. Single, l'influsso degli astri sarà dalla sufficientemente dalla vostra parte, a patto di essere propensi ad esternare certe emozioni che sino a qualche giorno fa avete tenuto ben nascoste. Per qualcuno, un amore importante potrebbe nascere dall'oggi al domani, ma affinché questo possa sopravvivere e durare occorrerà che vi rendiate disponibili, aperti al dialogo ed alla conoscenza di nuove persone. Nel lavoro, nuovi progetti o affari attireranno la vostra attenzione. Inseguiteli con entusiasmo ma senza perdere mai il contatto con la realtà.

È possibile continuare per i sei segni restanti: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la seconda parte dell'oroscopo di sabato 12 febbraio.