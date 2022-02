L'ultima settimana del mese di febbraio sta entrando nel vivo. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 22 febbraio 2022 per tutti i segni zodiacali, con i cambiamenti e le novità astrologiche che arriveranno in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore giornata che potrebbe portare a dei confronti. Alcune situazioni saranno favorevoli ma sarà meglio ragionare. Nel lavoro fate il massimo che potete, le novità entro la fine del mese prossimo.

Toro: per i sentimenti giornata non esaltante, in particolare per quelle coppie che hanno vissuto una crisi. Nel lavoro ci sono delle novità interessanti, arriveranno le risposte che cercavate.

Gemelli: a livello sentimentale giornata interessante, in particolare per quelle storie che vanno avanti da molto tempo. Nel lavoro non mancano opportunità, ma attenzione ad alcuni pianeti in opposizione.

Cancro: in amore le stelle aiutano. Avrete la possibilità di chiarire un rapporto che vive difficoltà. A livello lavorativo le iniziative sono favorite, agite adesso.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore le prossime ore porteranno alcune complicazioni. Se necessario meglio evitare azzardi. Nel lavoro nuove soddisfazioni, i progetti saranno favoriti.

Vergine: per i sentimenti, con la Luna favorevole le prospettive in una storia sono interessanti, agite nell'immediato. Nel lavoro non mancano le novità, agite fin da ora.

Previsioni e oroscopo del 22 febbraio 2022: la giornata

Bilancia: a livello amoroso giornata interessante, vi sentite più forti. A livello lavorativo avrete la possibilità di recuperare. Se c'è qualche decisione da prendere meglio aspettare i prossimi mesi.

Scorpione: in amore gestite al meglio le relazioni in questa giornata, avrete la possibilità di vivere momenti migliori.

Nel lavoro non mancano le novità, se ci sono degli arretrati potete gestirli adesso.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore periodo interessante grazie alla Luna nel vostro segno. Nel lavoro arrivano notizie interessanti e, a breve, settimane ricche di opportunità.

Capricorno: a livello sentimentale grazie alla Luna nel segno non manca qualche occasione in più.

Nel lavoro avrete la possibilità di vivere al meglio i rapporti con gli altri.

Acquario: per i sentimenti meglio evitare di prendere decisioni affrettate, gestite al meglio le relazioni. Nel lavoro non è un momento interessante, ma non per questo dovrete mollare.

Pesci: in amore diversi pianeti sono favorevoli, avrete la possibilità di farvi notare, in particolare i single del segno. Nel lavoro non manca la forza, sfruttate questa giornata per ottenere di più.