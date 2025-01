L'oroscopo della giornata di giovedì 16 gennaio annuncia una ventata di freschezza per i nativi Vergine, che godranno del passaggio della Luna in congiunzione, mentre i Pesci potrebbero essere più esigenti in amore. Il Leone sarà abbastanza tranquillo e affiatato verso il partner, mentre il Cancro seguirà i propri obiettivi professionali con impegno.

Previsioni oroscopo domani giovedì 16 gennaio 2025 e classifica

Ariete: previsioni astrali che vedranno un cielo positivo sopra di voi. La vostra vita sentimentale non sarà forse perfetta, ciò nonostante sapete di poter contare sulla vostra anima gemella ogni volta che ne avete bisogno.

In ambito lavorativo, fate attenzione a non essere troppo superficiali nelle vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Toro: l'astro argenteo passerà nel segno della Vergine nel prossimo periodo secondo l'Oroscopo. Insieme a Venere, troverete un rapporto stabile e appagante, che possa regalarvi intense emozioni. Sul fronte professionale le mansioni da svolgere saranno molte, ma voi vi sentirete pronti a portare a termine ogni iniziativa con successo. Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale cupa per quanto riguarda i sentimenti. Con la Luna e Venere in cattivo aspetto, il vostro modo di amare non sarà così efficace. Dovrete avere più cura della persona che amate e dei suoi desideri, talvolta mettendo da parte il vostro bene.

Sul posto di lavoro sarà importante portare a termine quei progetti che hanno una certa priorità. Attenzione a non temporeggiare. Voto - 6️⃣

Cancro: seguirete i vostri obiettivi con grande impegno grazie a Marte in congiunzione. Di contro, il pianeta Mercurio sarà in opposizione. Meglio non dare per scontato certe idee o progressi.

In amore vi sentirete bene insieme al partner, grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Se siete single sarà un bel periodo per approfondire il legame con la vostra fiamma. Voto - 8️⃣

Leone: periodo stabile in amore per voi nativi del segno. Queste stelle non saranno così influenti, ciò nonostante sarete capaci di godere di una relazione abbastanza soddisfacente.

Se siete single potrebbero comunque nascere nuovi legami, ma attenzione a non correre troppo. In ambito lavorativo vi sentirete sicuri delle vostre scelte, ma dovrete dimostrare impegno e costanza. Voto - 8️⃣

Vergine: l'arrivo della Luna nel vostro segno porterà una ventata di freschezza nella vostra vita sentimentale. Venere continuerà a darvi qualche grattacapo, ciò nonostante sarà possibile provare a fare qualcosa per risollevare il vostro rapporto. In ambito professionale potrete contare sulla forza di Marte e l'efficacia di Mercurio per portare al successo le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale discreta in questa giornata di giovedì. Queste stelle saranno poco influenti, ciò nonostante sarà comunque possibile godere di una relazione abbastanza tranquilla e affiatata.

Nel lavoro non sarà facile riuscire a raggiungere i vostri obiettivi con Marte e Mercurio contro. Valutate bene tutti i pro e i contro delle vostre decisioni. Voto - 6️⃣

Scorpione: la Luna tornerà ad agire a vostro favore in questo giovedì di gennaio. Insieme a Venere in trigono, single oppure no, potrete dimostrare il vostro amore con i fatti, soprattutto voi nati nella seconda decade. In campo lavorativo la vostra produttività sarà in aumento, e vi permetterà di raggiungere risultati ottimi. Voto - 9️⃣

Sagittario: periodo in calo in amore per voi nativi del segno. Oltre a Venere, anche la Luna sarà contro di voi, rendendo complicato il rapporto con il partner. Se siete single concentratevi su voi stessi e su quali aspetti del vostro carattere potete migliorare.

In ambito lavorativo siate aperti a nuove opportunità, che possano cambiare l'esito dei vostri progetti. Voto - 6️⃣

Capricorno: l'arrivo della Luna in trigono porterà piacevoli emozioni da condividere con la persona che amate. Insieme a Venere in sestile, non mancheranno momenti di puro romanticismo. In campo professionale si prospetta una giornata impegnativa. Mercurio porterà buone idee, ma con Marte in opposizione faticherete un po’ ad applicarle. Voto - 7️⃣

Acquario: giornata di giovedì migliore in ambito sentimentale secondo l'oroscopo. La Luna non sarà più in opposizione, e vi permetterà di vedere in modo più chiaro il vostro rapporto con il partner. Sul fronte professionale la passione non vi mancherà, ma serviranno anche le opportunità giuste per riuscire a capitalizzare nei vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Pesci: sfera sentimentale in calo in questo giovedì di gennaio. La Luna in opposizione dal segno della Vergine potrebbe rendervi più esigenti nei confronti del partner, causando spiacevoli incomprensioni. Per quanto riguarda il lavoro continuerete a gestire bene le vostre mansioni, nonostante qualche distrazione di troppo. Voto - 7️⃣