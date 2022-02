L'Oroscopo di domani è pronto a dare un valore in termini di positività/negatività alla giornata di mercoledì. In primo piano le previsioni zodiacali del 23 febbraio 2022, in questo contesto relative ai primi sei segni dello zodiaco. A chi non avesse bene a mente quali sono i simboli rientranti nella prima tranche zodiacale diciamo che a farne parte sono Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: curiosi di sapere chi, tra gli appena enunciati, avrà il passo per rientrare tra i migliori del giorno e chi invece dovrà attendere tempi migliori?

Lo scopriremo subito, intanto da segnalare le ottime prospettive messe in conto ai nati in Ariete e Leone, coppia da considerare in periodo da cinque stelle. A rilento la giornata in osservazione per il simbolo astrale dei Gemelli: i nativi del segno d'Aria potrebbero avere a che fare con piccole crisi esistenziali inerenti il futuro.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 23 febbraio, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 23 febbraio, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 23 febbraio prevede un ottimo periodo. Il pianeta dell’amore, Venere, vi regalerà un mercoledì ricco di buoni sentimenti e di belle emozioni.

Ed infatti questa a venire sarà una di quelle giornate buone in cui potrebbero esserci sorprese e soprattutto novità molto gradite, pronte a fare la felicità della coppia. Single, l'atteggiamento amichevole e solidale delle stelle sarà il vostro asso nella manica: attorno a voi riunirete amici, pieni di entusiasmo e di buona volontà, e formerete un team eccellente.

Sarete affabili e seducenti in modo quasi indecente, anche sfruttando il fascino che esercitate sugli altri potrete ottenere soddisfazioni interessanti. Nel lavoro, novità importanti potranno bussare alla vostra porta e assumere le sembianze di proposte emozionanti. Alcune di queste potrebbero significare una svolta importante per il futuro.

Toro: ★★★★. Giornata impostata quasi completamente sulla scontata routine. In campo sentimentale vi sentirete più tranquilli del solito e questo significherà anche che che potrebbero esserci nuovi equilibri nella relazione sentimentale. Dopo alcune giornate molto difficili da ogni punto di vista, finalmente da questo mercoledì inizierà il recupero, portando a trascorrere dei momenti altamente passionali con la vostra dolce metà. Single, sarà una giornata ottima, perfetta per divertirsi con gli amici e magari anche condividere con loro tutto ciò che amate fare. Le vostre attività e le vostre relazioni saranno armoniose, costruttive, intriganti, proprio come piace a voi. Potrebbe anche nascere, in maniera insolita, un'amicizia simpatica da coltivare nel tempo.

Nel lavoro, una volta recuperato il buon umore sarà più facile impegnarsi con i propri progetti e le proprie idee professionali.

Gemelli: ★★★. La paura del futuro potrebbe innescare a qualche nativo una piccola crisi esistenziale. Lievi spigolosità potrebbero complicare anche parte della giornata affettiva, soprattutto con il partner, visto che alcune stelle vi guarderanno un po' storto. Si tratterà comunque di piccoli battibecchi col partner destinati a svanire rapidamente senza lasciare alcuna traccia. Vietato, quindi, drammatizzare su eventuali stati d'animo del momento: anche se in certi attimi tutto sembra difficile, scoprirete che con impegno e fiducia passeranno in fretta. Single, il cielo vi contrasta e potrebbe farvi sentire stanchi di correre, di essere sempre impegnati o al centro dell'attenzione.

Concedetevi allora un momento di tregua: mollate tutto e organizzate per il fine settimana un breve viaggio o un semplice spostamento, scegliendo un luogo tranquillo dove poter ricaricare energia e ritrovare allegria. Nel lavoro, ancora poche situazioni sfruttabili dal punto di vista professionale. Occhio a questo ultimo mercoledì di febbraio!

Oroscopo di mercoledì 23 febbraio, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. A farla da padrona sarà una ordinaria normalità. In amore, vi sentirete discretamente appagati. Potrebbero nascere piccole emozioni alle quali vi lascerete volentieri sommergere. Le stelle illumineranno da lontano un sogno impolverato dal tempo che tenete nel cassetto della memoria da tempo, in attesa di realizzarlo: non è il momento...

Con il partner, potrete finalmente prendere in mano le redini di un rapporto che, nei giorni scorsi, ha causato molta inquietudine e qualche momento d'incertezza. Single, al vostro orizzonte si stagliano importanti novità affettive: una scelta forse rimandata o l'incontro con una persona speciale che vi farà sentire bene. In voi c'è tanta voglia di realizzare un sogno. La spinta giusta per farvi muovere alla conquista di nuovi traguardi arriverà presto, nel frattempo mantenete mente lucida e tanta determinazione: le vostre carte saranno vincenti! Nel lavoro, tutto in regola per promuovere le vostre migliori qualità. Col minimo sforzo prossimamente otterrete successi di prestigio.

Leone: ★★★★★.

In amore, le stelle saranno dalla vostra parte e vi regaleranno una giornata perfetta. Come avete sempre desiderato, tempo libero, relax, piacevoli chiacchierate e tanta buona musica da ascoltare insieme a chi amate. Non ci sarà cosa che disturberà la vostra quiete e il vostro benessere, perché tutto sarà in discesa, coccolati da stelle altamente di parte. Il rapporto di coppia ritroverà la fantasia dei giorni migliori: preparatevi mentalmente e soprattutto fisicamente ad affrontare una battaglia sensuale senza vincitori né vinti... Single, grazie alla positività del periodo vi lascerete alle spalle degli episodi che vi hanno a lungo condizionato l'umore. Presto ritroverete la vostra ilarità, ma soprattutto una grande forza interiore.

Sarete pronti a reagire e ad afferrare la vostra vita con un'insolita grinta, sapendo che l'Astrologia tiferà per voi aiutandovi a vincere eventuali paure, specie quella di non farcela. Nel lavoro, saprete cogliere al volo ciò che è utile per la vostra professione riuscendo a trarne vantaggio. Sarete molto perspicaci e non avrete nessun timore.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani vede il periodo sull'onda della scontata, seppur positiva, normalità. In campo sentimentale, vi sveglierete con le idee chiare e vi renderete conto di poter puntare sulla determinazione ma soprattutto sarete sicuri delle vostre possibilità. Sarete altresì abbastanza carichi emotivamente e sufficientemente pronti ad affrontare di petto eventuali questioni che vi stanno più a cuore.

L'obiettivo dovrà essere quello di risanare delle situazioni che ultimamente avessero subito cambiamenti poco piacevoli. In qualche caso potrebbe essere finalmente chiarito un malinteso con il partner. Single, il meteo del giorno preannuncia cielo sereno, in compagnia di un quadro astrale benevolo che darà il via libera a una quantità di iniziative interessanti. Riunioni tra amici, sport, letture; mente serena, cuore in fermento, pieno di aspettative da dedicare all'amore e sarete felici! Nel lavoro, si aprirà un periodo piuttosto tranquillo per voi, perché non ci saranno grandi difficoltà da affrontare.

È possibile continuare per i sei segni restanti: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 23 febbraio.