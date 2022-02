Il mese di febbraio sta per volgere al termine. Scopriamo come andrà in particolare la giornata di giovedì 24 febbraio con l'Oroscopo e le stelle a livello sentimentale, lavorativo e amoroso dall'ariete ai pesci.

Ariete: in campo amoroso in questa giornata con la luna favorevole vivrete un buon momento, situazione di ripresa se negli ultimi tempi avete affrontato delle questioni complesse con le persone che amate. Nel lavoro non mancano le idee, delle problematiche potranno risolversi con il tempo.

Toro: se ci sono state delle situazioni difficili nelle ultime settimane, in questa giornata potrete recuperare.

Momento di ripresa anche nel lavoro non mancano le dispute ma potrete sfruttare delle occasioni.

Gemelli: per il terzo segno zodiacale la giornata di giovedì 24 febbraio sarà caratterizzata dalla Luna in opposizione. Sarà meglio non sottovalutare i nuovi incontri, ma in ogni caso essere cauti. Nel lavoro in arrivo dei nuovi accordi.

Cancro: possibile nervosismo per il segno, nel lavoro alcune richieste tardano ad essere soddisfatte. Novità in arrivo riguardano invece il lato sentimentale, siete aperti a nuove esperienze.

Leone: in amore con la luna favorevole alcuni dubbi potranno essere risolti, attenzione però a non pensare troppo al passato. In ambito professionale vi sentite stanchi, alcune risposte tardano ad arrivare.

Vergine: possibili provocazioni riguardano la sfera sentimentale, i single potrebbero per fare degli incontri interessanti, cercate di non stare troppo in ansia. Nel lavoro in arrivo buone notizie.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: per i nati sotto questo particolare segno la giornata di giovedì 24 febbraio sarà caratterizzata da miglioramenti in ambito amoroso, sarà importante riuscire a risolvere situazioni rimaste in sospeso con il partner.

Nel lavoro momento di rilancio.

Scorpione: con la fine del mese vi sentite più saggi, in particolare in amore, dove i rapporti stanno migliorando. Nel lavoro la vostra creatività vi da ha una marcia in più.

Sagittario: luna in transito, potrete recuperare una situazione rimasta in sospeso in ambito amoroso. Nel lavoro evitate la tensione, potrete fare di più.

Capricorno: è il momento di fare chiarezza nella sfera amorosa, questa giornata sarà particolarmente utile in questo senso. Nel lavoro in arrivo nuovi incarichi.

Acquario: per il penultimo segno zodiacale la fine del mese sarà caratterizzata da recupero in ambito amoroso, non manca creatività. Nel lavoro attenzione a non essere troppo impazienti.

Pesci: possibili contrasti in ambito sentimentale, cercate di non dargli troppo peso. Nel lavoro se una decisione è stata rimandata fino ad oggi, questo è il momento giusto per affrontarla.