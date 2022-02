L'Oroscopo di domani è pronto a dare buone notizie in merito alla giornata di venerdì. In primo piano le previsioni zodiacali del 25 febbraio 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Nella fattispecie, ad essere valutati saranno in questa sede i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Pronti a scoprire cosa riserveranno le stelle alla predetta sestina? In primo piano tra quelli additati dall'Astrologia come fortunati, indubbiamente Ariete e Gemelli, segni indicati alla pari dunque sottoscritti con le cinque stelle della buona fortuna.

Riguardo invece il lato negativo del periodo, due saranno i "tartassati" in questa parte finale della settimana: Toro e Vergine, rispettivamente in giornata "sottotono" e da "ko".

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 25 febbraio, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 25 febbraio, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 25 febbraio predice una giornata favolosa. In amore, guardare con fiducia alla giornata allieterà senz'altro la buona intesa di coppia nonché a livello famigliare. Potrebbe subentrare una intrigante attrazione fisica verso il partner di sempre. Il desiderio e le possibilità di appagare i vostri sentimenti non mancheranno di certo, a patto di affidarsi ad un dialogo malizioso e sibillino che non lascia spazio a dubbi...

Così facendo, la serata porterà ventate emotive tali da lasciare senza fiato. Single, il cielo sarà totalmente positivo, quindi vi obbligherà a non lesinare se ci fosse da divertirsi o da godersi la vita insieme agli amici. Vi sentirete apprezzati, stimati e benvoluti, come forse non era mai accaduto prima! Nel lavoro, sarà un venerdì molto interessante: non mancheranno occasioni per ottenere riconoscimenti e concludere affari importanti.

Toro: ★★★. In campo sentimentale, troppo spesso vi sentite trascurati dal partner, allora muovetevi e richiedete le sue attenzioni senza vergognarsi. È la persona che meglio vi conosce e merita di essere informata sui vostri stati d'animo, soprattutto sui vostri bisogni. Non abbiate paura di lamentarvi, siete umani e avete bisogno di affetto.

Quello che vi occorre per essere sereni è una maggiore trasparenza nei dialoghi, sia che siate in un rapporto di coppia consolidato, sia che siate agli inizi. Single, la giornata inizierà con qualche turbolenza e non tutto filerà come previsto. Con il perfezionamento di un paio di dettagli riuscirete a ripristinare il sereno. Tra le mura domestiche cercate di dimostrare una maggiore disponibilità. Nel lavoro, avrete qualche collega che potrebbe dare filo del torcere: è arrivato il momento di affrontare le persone con le quali non corre buon sangue e sistemare tutto.

Gemelli: ★★★★★. Ottimo periodo. In amore, la giornata trascorrerà nella totale serenità, anche perché il partner si sentirà molto gratificato dalla vostra disponibilità/presenza.

Le stelle creeranno un'atmosfera molto dolce e serena, sarete presi dalla passione e questo renderà più vivo che mai il vostro rapporto di coppia. Single, il cielo vi sosterrà al massimo, perciò potete già da adesso tranquillamente rilassarvi, apprezzando ciò che è speciale, senza bisogno di stare all'erta come solo voi sapete fare. Sarà possibile anche sbrogliare faccende complicate o semplicemente occuparsi della famiglia, con tenerezza e dedizione. Se il look non dovesse soddisfare potete sempre fare nuovi acquisti: aggiornate il guardaroba in vista della primavera. Nel lavoro, sarà un giorno prodigo di opportunità. Favori da stelle di parte a tutti coloro che studiano o che devono affrontare impegni intellettuali: il vostro potenziale di apprendimento sarà altissimo grazie a un'intelligenza formidabile.

Oroscopo di venerdì 25 febbraio, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Periodo buono, sufficientemente stabile e con piccoli riscontri davvero piacevoli a metà/fine giornata. Per i sentimenti, dedicate questo periodo all’amore, declinandolo in tutte le sue forme: mettete in primo piano partner e familiari. Con Venere parzialmente a favore (specularità positiva al 65%), non avrete nulla o quasi da temere. Preparatevi a trascorrere una romantica e piacevole nottata di passione in compagnia di chi sapete... Single, vi attende un giorno abbastanza tranquillo, quindi, consolidate le situazioni ed i rapporti, magari riorganizzando alcuni aspetti della vostra vita, da quelli semplici a quelli più complessi.

Approntate piani e programmi per il futuro, perché è il momento ideale per farlo. Sarete così più sereni e tranquilli. Nel lavoro, tutto tranquillo. A trarne miglior beneficio soprattutto coloro che operano alle dipendenze: ci sarà occasione per dimostrare diligenza, strategia e consumata abilità.

Leone: ★★★★. La routine la farà da padrona, ma ci sarà spazio per dare enfasi a qualcosa che piace. In amore, buone intuizioni, ottima reattività e predisposizione al dialogo, queste saranno le qualità che vi aiuteranno a rialzare l'umore. Guai a voi se doveste iniziare a mettere in discussione i sentimenti del partner: non potete essere sempre sospettosi e diffidenti! Siate invece positivi e solari, dedicatevi completamente alla felicità di entrambi.

Single, cercate di ossigenare la mente con interessi nuovi: le prime a giovarsene saranno sicuramente le vostre idee. Brillanti e inarrestabili, potreste trovare dei nuovi pretendenti, persino con qualcuno con il quale non avete alcuna affinità. L'amore ama sorprendere e arrivare quando è meno atteso. Volendo, poteste provare a bluffare, anche se sarà sempre l'altro/a a decidere. In ambito lavorativo vi impegnerete a portare avanti un'idea.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, venerdì 25 febbraio, in campo lavorativo vede stelle antipatiche. Alcune di loro porteranno scompiglio e questioni da risolvere nei rapporti professionali, soprattutto in corso c'è una relazione subordinata che non procede troppo bene.

Potreste prendervela per cose di poco conto, lamentandovi poi col primo collega che capita a tiro, coinvolgendolo nelle vostre ansie! Fate attenzione anche in amore: sarebbe meglio non tirare troppo la corda se avete già una storia in crisi da tempo: chi avete accanto potrebbe stancarsi... Single, ogni tanto è decisamente opportuno fare mente locale, vale a dire fermarsi un momento a riflettere per capire dove si sta andando. Il punto è cercare di capire se la strada che si sta percorrendo è quella giusta e se si è attrezzati mentalmente e materialmente per affrontare il percorso. Proprio ora infatti, potreste essere presi dal dubbio circa un obiettivo dato per certo. Nel lavoro, avrete la sensazione di non essere apprezzati per quello che fate.

Tranquilli, è solo una pensiero passeggero.

È possibile continuare per i sei segni restanti: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 25 febbraio.