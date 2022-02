Giovedì 3 febbraio troveremo sul piano astrale la Luna, Nettuno e Giove sostare sui gradi dei Pesci. Nel frattempo Saturno e il Sole risiederanno nell'orbita dell'Acquario. Urano, infine, continuerà il domicilio in Toro, così come Marte, Mercurio, Plutone e Venere permarranno in Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Cancro e Scorpione, meno entusiasmante per Vergine e Sagittario.

Sul podio

1° posto Scorpione: creativi. Giornata d'inizio febbraio che potrebbe rivelarsi ideale per i creativi della seconda decade di casa Scorpione, i quali riusciranno a trovare con semplicità una produttiva fonte d'ispirazione e trasformarla nelle loro opere artistiche.

2° posto Cancro: affettuosi. Venere retrograda nel dirimpettaio Capricorno formerà un sestile coi pianeti dei venti nel loro Elemento e ciò, con tutta probabilità, indurrà il primo segno d'Acqua a seppellire l'ascia di guerra nel ménage amoroso, assumendo un mood affettuoso con la dolce metà.

3° posto Leone: sereni. Nel nucleo familiare dei felini, in particolar modo della terza decade, sembrerà respirarsi un'atmosfera decisamente più serena rispetto agli ultimi giorni, coi nativi che, come piacevole conseguenza, riprenderanno in mano le redini della propria serenità.

I mezzani

4° posto Pesci: dinamici. Volenterosi e decisi a ottenere buoni risultati, i nati sotto il segno dei Pesci avranno buone chance di assumere un atteggiamento particolarmente dinamico e poliedrico in questa giornata invernale, calamitando l'attenzione dei vertici aziendali.

5° posto Capricorno: focus amoroso. Basterebbe qualche attenzione in più all'amato bene in questa giornata di febbraio per far sì che i nati Capricorno non vengano tacciati dal partner come sfuggenti. Il duetto Mercurio-Venere nella loro orbita, difatti, indurrà il segno Cardinale a non relegare le questioni affettive in secondo piano, perché così facendo potrebbero avere uno sgradevole effetto boomerang da fine mese.

6° posto Toro: lo stretto necessario. Semaforo acceso sul giallo per le faccende professionali di casa Toro nel corso di questo giovedì, in quanto il primo segno Fisso avrà buone chance di limitarsi ad adempiere esclusivamente le attività impellenti, relegando ogni altra mansione lavorativa ai colleghi. Facile intuire come quest'ultimi non ne saranno entusiasti.

7° posto Acquario: eventi ciclici. Dalla Luna Nuova nel segno del 1° febbraio al Plenilunio opposto del 16 sarà possibile che il terzo segno d'Aria dovrà fare i conti nuovamente con delle vecchie dinamiche relazionali riconducibili alla prima settimana di agosto del 2021. A differenza dell'estate scorsa, però, tali eventi ciclici potrebbero ripresentarsi per essere affrontati una volta per tutte, ma soprattutto per imprimere una lezione di maggiore apertura verso il prossimo ai nativi.

8° posto Gemelli: stringere la cinghia. Giovedì di febbraio durante il quale i nati Gemelli saranno, c'è da scommetterci, chiamati a porre maggiore attenzione al loro bottino economico, evitando categoricamente di lasciarsi andare a spese non ponderate a dovere.

9° posto Bilancia: gelosi. Una chiamata o messaggio male interpretato dai nati Bilancia, in particolar modo dalla prima e seconda decade, spingerà presumibilmente gli stessi a lasciarsi trasportare dall'avverso sentimento della gelosia nei riguardi dell'amato bene.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: confusi. I pensieri parranno ballare il can-can nelle menti dei nati Vergine e ciò, con tutta probabilità, li renderà da una parte vogliosi di rimettere in sesto i loro rapporti professionali quanto prima, ma dall'altra li farà divenire oltremodo confusi su come agire a riguardo.

11° posto Sagittario: lavoro flop. Sotto la lente d'ingrandimento, in questa giornata invernale, potrebbero esserci alcune questioni lavorative irrisolte, come un'idea difficilmente attuabile o un recente contrasto con un socio, che renderanno la giornata professionale meno scorrevole del solito.

12° posto Ariete: amore flop. La comunicazione nel nido domestico, sia con la prole che col partner, avrà buone possibilità di risultare poco fluida per il primo segno zodiacale, il quale si accorgerà sin dal mattino come ogni suo gesto o parola sarà non capito dalle persone care.