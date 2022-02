L'oroscopo della giornata di mercoledì 2 febbraio prevede un certo entusiasmo da parte dei nativi Acquario, abbastanza felici della loro vita sentimentale, mentre Leone recupererà terreno in amore. Una Luna nuova transiterà nel pomeriggio nel segno dei Pesci portando buon umore e allegria, mentre questo cielo un po’ matto potrebbe mettere in difficoltà i nativi Gemelli. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 2 febbraio.

Previsioni oroscopo mercoledì 2 febbraio 2022 segno per segno

Ariete: questo alito di entusiasmo che infonde la Luna inizierà a venire meno da questa giornata.

Se avete gestito bene il vostro rapporto in queste giornate, la restante parte della settimana non sarà così male. Se siete single non è il caso di esagerare con l'aggressività. Siate più amichevoli. Per quanto riguarda il lavoro forse state dedicando troppa attenzione a certi progetti, trascurandone altri. Voto - 6️⃣

Toro: configurazione astrale che migliorerà nel primo pomeriggio secondo l'oroscopo. Ritroverete la bussola dal punto di vista sentimentale, e sarà facile per voi far valere i vostri sentimenti, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single lotterete per ciò che vi sta più a cuore. Sul fronte lavorativo il periodo sarà favorevole per provare a fare qualcosa di più.

Voto - 8️⃣

Gemelli: la Luna passerà in Pesci nel pomeriggio. Questo cielo un po’ matto ultimamente potrebbe mettervi in difficoltà in amore. Alcune discussioni infatti potrebbero diventare frustanti, ma l'importante sarà non spezzare il legame che vi unisce. Solo insieme potrete superare certi ostacoli. Se siete single può capitare la giornata no per le conquiste romantiche, ma in ogni caso, non perdetevi d'animo.

Sul fronte lavorativo la pressione su di voi diminuisce, ma questo non vorrà dire che potrete rilassarvi. Voto - 6️⃣

Cancro: con la Luna che arriva in Pesci ci sarà un po’ di tranquillità in amore per voi. Ciò nonostante il malumore continua a essere in voi, e tentare di nasconderlo non vi aiuterà a avere un rapporto migliore.

Se c'è qualcosa che non va, dovrete parlarne. Se siete single potrebbe arrivare un piccolo raggio di sole nella vostra vita, che vorrete approfondire. Sul posto di lavoro ci sono alcuni progetti che non dovrete lasciare indietro. Voto - 7️⃣

Leone: con l'astro argenteo che si allontana dal segno dell'Acquario, recupererete terreno in ambito sentimentale secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì 2 febbraio. I pianeti dunque sono pronti a regalarvi benessere e armonia con il partner. Se siete single forse dovrete essere meno rigidi con gli amici e fare un passo indietro. Sul fronte lavorativo piano piano state limando ogni dettaglio dei vostri progetti, e sarete sempre più convinti e soddisfatti di voi.

Voto - 8️⃣

Vergine: periodo leggermente in calo dal punto di vista amoroso. Il vostro atteggiamento non sarà così passionale, romantico. Forse dovete dire qualcosa al partner, ma non sapete come fare. I cuori solitari purtroppo rimarranno tali in questa giornata, ma potranno rifarsi con dei buoni rapporti sociali. In ambito lavorativo Mercurio e Marte continueranno a portarvi buone energie, ma con questo umore, potrebbero non arrivare risultati eccellenti. Pazienza se per una volta sarà una giornata solo mediocre. Voto - 7️⃣

Bilancia: con Saturno che rimane in trigono dal segno amico dell'Acquario, sul fronte lavorativo qualcosa si potrà ancora riuscire a realizzare senza troppe difficoltà. Non perdetevi d'animo dunque, e siate più concentrati.

In amore Luna e Venere continuano a litigare con voi, e voi con il partner. Sarà dura farvi ragionare, anche quando sarete dalla parte del torto. Se siete single l'amore al momento non sarà una priorità. Voto - 6️⃣

Scorpione: cielo ottimo per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo di mercoledì 2 febbraio. Single oppure no, sicuramente attirerete l'attenzione della persona che vi piace tanto, ciò nonostante ultimamente siete troppo impegnati con le questioni di cuore, trascurando le amicizie. Cercate di dare un po’ di equilibrio alla vostra vita quotidiana, anche se sta andando benissimo. Molto bene il settore professionale. Mercurio, Giove e Marte vi garantiranno ancora una volta ottimi risultati.

Voto - 8️⃣

Sagittario: con la Luna che passa in quadratura, fate attenzione in famiglia perché alcune discussioni potrebbero diventare quasi frustanti da gestire. Se siete single la vostra mente vorrebbe portarvi fuori a fare conoscenze e vivere nuove avventure, ma il vostro cuore sembra non averne voglia. Sul fronte lavorativo alcune trattative potrebbero essere difficili, ma mettendo in gioco le vostre abilità e la vostra esperienza, con un po’ di fortuna potreste uscirne vincitori. Voto - 7️⃣

Capricorno: configurazione astrale più che discreta in questa giornata per voi nativi del segno. Dal punto di vista sentimentale continuerete a fare invidia agli segni zodiacali grazie a un cielo come questo.

Single oppure no dunque, giocate le vostre carte, e giocatele nel migliore dei modi. In ambito lavorativo state ritrovando energie, idee e discrete soddisfazioni dai vostri progetti, da rimanerne fieri. Voto - 9️⃣

Acquario: continuerà a esserci un certo entusiasmo da parte vostra in ambito amoroso, anche se la Luna lascerà il vostro segno. Single oppure no riuscirete a risultare amichevoli e simpatici agli occhi di chi vi vuole bene. Per quanto riguarda il lavoro ci vorrà un po’ di cura in più nei vostri progetti, ma sicuramente vi darete da fare. Voto - 8️⃣

Pesci: una bella Luna nuova passerà nel vostro segno zodiacale questa giornata, e vi accompagnerà verso un fine settimana più che soddisfacente.

Single o meno, in amore il vostro cuore saprà indicarvi la giusta direzione. Per quanto riguarda il lavoro quando sapete dove mettere le mani, tutto è più facile per voi, e i buoni risultati saranno solo la giusta conseguenza. Voto - 8️⃣