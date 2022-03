L'oroscopo settimanale dal 28 marzo al 3 aprile 2022 è pronto a stilare la pagella dei segni rappresentanti la seconda sestina. Curiosi di scoprire quali saranno i migliori e i peggiori della settimana? Ad essere messa sotto "torchio" la parte del mese coincidente con la quarta e la prima settimana dell'attuale mese. Andiamo ai dettagli analizzando le previsioni dell'oroscopo da lunedì a domenica.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 8. Il cielo porta liete novità per quanto riguarda l’attività professionale ma anche per la vostra vita sociale.

Riceverete interessanti stimoli, perciò valutate bene come giocare eventuali carte e non abbiate fretta. Cominciate la settimana organizzando una serata con gli amici, magari davanti a una tavola imbandita. Sarete decisamente di buonumore, i vostri obiettivi vi sembreranno sempre più vicini e, comunque, avrete la ferma intenzione di mettercela tutta. Insomma, il periodo primaverile comincerà molto bene. Cercate di coinvolgere anche i vostri familiari in questi pensieri così belli e positivi: tutti insieme potrete vivere momenti dolcissimi. Scopriamo le stelline quotidiane:

★★★★ mercoledì 30 marzo;

★★★ martedì 29 marzo;

★★ lunedì 28 marzo 2022.

♏ Scorpione: voto 6.

Questa settimana, se dovete prendere una decisione importante e/o concludere un accordo, cercate di guadagnare un po’ di tempo: basteranno anche poche ore. Ma saranno ore in cui dovrete mettere in campo la massima lucidità e capacità di analisi per ponderare tutti i pro e i contro. L’amore in questo periodo sarà abbastanza favorevole: lunedì, martedì e mercoledì aspettatevi qualche bella notizia.

Le finanze vanno bene e anche la routine lavorativa porta soddisfazioni; più che altro, tra giovedì e venerdì dovrete far fronte a qualche imprevisto che vi costringerà a rivedere alcuni programmi. Tutto sommato, non sarà nulla di particolarmente grave e/o dannoso. Anche se avete voglia di cambiamenti, aspettate un altro po’: lasciate che certe cose accadono.

La settimana vista dalle stelle:

★★★★★ lunedì 28, domenica 3;

★★★★ martedì 29, mercoledì 30, sabato 2;

★★★ giovedì 31 marzo;

★★ venerdì 1° aprile 2022.

♐ Sagittario: voto 6. Il cielo della settimana prossima sarà dalla vostra parte e vi aiuterà abbastanza, qualsiasi cosa decidiate di fare, sia in campo professionale che per quanto riguarda la vita privata. In questi giorni potete allentare un po’ la presa: gli impegni andranno comunque portati a termine. Tuttavia non è necessario fare tutto e subito. Dedicatevi all’amore, perché in questo periodo è particolarmente bello e florido. Vita privata in primo piano: anche andando un po’ contro la vostra natura, vi farete carico di una serie di incombenze e la persona amata non potrà non apprezzare.

La vita di coppia invece procede nel segno dell’armonia, quella lavorativa è un po’ frenetica ma tutto sommato soddisfacente. La salute è buona, ma forse ultimamente vi state trascurando un po’. Le stelline da lunedì a domenica:

★★★★★ giovedì 31, sabato 2;

★★★★ mercoledì 30, venerdì 1, domenica 3;

★★★ lunedì 28 marzo;

★★ martedì 29 marzo.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 6. Grazie al passaggio della Luna in Pesci cominciate la settimana con una grande carica positiva e una rinnovata audacia. Sarete anche pronti a fare un salto nel buio pur di migliorare la vostra condizione generale, ed è un atteggiamento lodevole; tuttavia, cercate di non affidarvi completamente all’impulsività ma fate appello anche alla ragione.

Per quanto riguarda la vita di coppia, non si esclude che qualche storia stia arrivando al capolinea. Qualche tensione in ambito lavorativo, dovuta anche alla presenza di qualcuno che non è affidabile e che potrebbe mettere i bastoni fra le ruote. State in guardia e non permettete che la vostra energia si disperda inutilmente. Quanto all’amore, tenete a bada la vostra gelosia perché potrebbe addirittura andare a pescare nel passato. Vediamo la situazione relativa alle vostre stelline:

★★★★★ martedì 29, mercoledì 30;

★★★★ lunedì 28, giovedì 31, venerdì 1;

★★★ sabato 2 aprile;

★★ domenica 3 aprile 2022.

♒ Acquario: voto 5. In questo periodo guardatevi intorno con estrema attenzione: non tutte le persone che vi circondano sono mosse dalla buona fede.

In compenso, però, non manca chi vale veramente, è pronto a capirvi e a schierarsi al vostro fianco. E allora selezionate con cura, senza preoccuparvi troppo; tagliate eventuali rami secchi, coltivando solamente rapporti di qualità e andate avanti per la vostra strada. Se oserete, senza paura, il destino saprà ripagarvi nel migliore dei modi. Tirate fuori il meglio di voi, cercando un modo per tramutare i vostri pensieri ed i progetti in realtà: cercate qualche alleato valido e buttatevi. La persona che amate saprà darvi tutto l’incoraggiamento di cui avete bisogno e il vostro rapporto ne uscirà ulteriormente rafforzato. Ecco le stelline di vostra competenza:

★★★★★ lunedì 28 marzo;

★★★★ martedì 29, sabato 2, domenica 3;

★★★ mercoledì 30, venerdì 1;

★★ giovedì 31 marzo 2022.

♓ Pesci: voto 10.

Il fascino in questa settimana sarà alle stelle: sarete al centro dell’attenzione e potrete davvero chiedere ciò che desiderate. Nei rapporti di coppia si prevedono scintille, in quelli professionali ci sono tutte le premesse affinché mettiate a segno un gran bel colpo. In questi giorni sarete particolarmente volubili, cambierete umore più volte e nell’arco di poche ore: fate attenzione a non condizionare negativamente gli equilibri familiari. Un amico fidato vi darà una mano a capire cos’è che vi disturba e che da un po’ vi sta destabilizzando. Alcuni cambiamenti improvvisi potrebbero avere su di voi un effetto destabilizzante; se riuscirai a mettere da parte l’ansia e razionalizzare, tuttavia, capirete che quanto avviene è in gran parte positivo.

La classifica giornaliera.

★★★★ lunedì 28, giovedì 31 e sabato 2.

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Le classifica della settimana vede al primo posto Pesci, meritatamente considerato al "top" per la prossima settimana. In lieve distacco l'Ariete, posizionato al secondo posto. Non troppo a favore i prossimi sette giorni, invece, per i nativi dell'Acquario.

Andiamo a scoprire il resto della scaletta:

1° posto - Pesci , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° posto - Ariete, voto 9;

3° posto - Toro e Bilancia, voto 8;

4° posto - Cancro, Leone e Vergine, voto 7;

5° posto - Gemelli, Scorpione, Sagittario e Capricorno, voto 6;

6° posto - Acquario, voto 5.

L'Oroscopo settimanale incentrato sull'ultima settimana di marzo e l'inizio di aprile finisce qui. Vi ricordiamo che il prossimo incontro con le previsioni della settimana verterà sul lasso temporale dal 4 al 10 aprile.