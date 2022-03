L'Oroscopo della settimana dal 28 marzo al 3 aprile 2022 è pronto a esprimere un giudizio su quali saranno i più fortunati tra i segni della prima sestina. A incuriosire, come logico che sia, è il responso degli astri in merito a pagelle e stelline riguardante la prima sestina, formata da Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Approfondiamo cosa riserveranno le previsioni astrologiche nella settimana da lunedì a domenica, ovviamente dopo aver dato voce ai nuovi transiti lunari.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di dare voce alle previsioni dell'oroscopo della settimana da lunedì 28 marzo ci preme dare risalto ai prossimi transiti lunari.

La prima sosta infrasettimanale sarà quella di martedì 29 marzo alle ore 11:30 e riguarderà la Luna in Pesci.

Giovedì 31 marzo sarà la volta della Luna in Ariete. per chiudere, l'arrivo della Luna in Toro di sabato 2 aprile sarà l'ultimo transito in programma nella settimana in oggetto.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 9. La Luna nel segno vi dà una mano nella risoluzione di qualche problema riguardante la sfera sentimentale. Se invece siete single, giovedì si prevedono incontri roventi, capaci di rivoluzionare la vostra quotidianità. Non badate ai pettegolezzi di chi non vi conosce e, con ogni probabilità, nutre una certa invidia nei vostri confronti.

Nel lavoro vi aspetta una settimana molto piacevole, in cui avranno ampio spazio i rapporti sia sociali che professionali: non sbaglierete una mossa! Vediamo la situazione relativa alle stelline, giorno per giorno:

Top del giorno giovedì 31 marzo (Luna nel segno);

giovedì 31 marzo (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 28, mercoledì 30 e venerdì 1;

★★★★ martedì 29 e sabato 2;

★★★ domenica 3 aprile.

♉ Toro: voto 8.

Saranno sette giorni movimentati ma ricchi di belle sorprese: cercate di farvi trovare al posto giusto nel momento giusto e di non perdere belle occasioni. Cercate anche di riposarvi e rilassarvi, perché presto si aprirà un periodo piuttosto intenso soprattutto sul piano professionale. Salute in miglioramento ma a sera dovreste fare pasti più leggeri.

Anche nel lavoro vi aspetta una buona situazione: se avete in corso programmi o progetti, presto potreste avere conferma ad alcune scelte già fatte. A voi scoprire la scala con le stelle da lunedì a domenica:

Top del giorno sabato 2 aprile (Luna nel segno);

sabato 2 aprile (Luna nel segno); ★★★★★ giovedì 31, venerdì 1 e domenica 3;

★★★★ mercoledì 30 marzo;

★★★ lunedì 28 marzo;

★★ martedì 29 marzo.

♊ Gemelli: voto 6. In questo periodo dovete mantenere i nervi sotto controllo, perché rischiano di saltare a metà settimana. Sdrammatizzate, godendo l’aria di festa servita su un piatto d'argento dalle giornate di sabato e domenica: provate a soprassedere ai problemi, anche se non sempre è facile. E mettete da parte anche la gelosia, che in questi giorni sta facendo capolino nella tua vita di coppia.

Intanto, se nel lavoro qualcosa non va per il verso giusto, non fatene un dramma ma andate avanti guardando con fiducia al futuro. Ecco come si presenteranno nel complesso i vostri prossimi sette giorni:

★★★★★ sabato 2 e domenica 3;

★★★★ lunedì 28, martedì 29 e venerdì 1;

★★★ mercoledì 30 marzo;

★★ giovedì 31 marzo.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 7. L'oroscopo della settimana predice un periodo abbastanza sereno. Stanno emergendo nuovi desideri e di certo non mancheranno le chance per tramutarsi in realtà. Una persona apparsa recentemente nella vostra vita sta diventando molto importante: cercate di darle subito il valore che merita. La Luna in Pesci rende il periodo piacevole e rilassante nella prima parte: farete cose che vi piacciono e avrete la possibilità di stare con le persone giuste.

In campo sentimentale va tutto bene, anzi potrebbe essere il momento giusto per stupire la dolce metà. Ecco le stelline con i giorni "si" e "no":

Top del giorno lunedì 28 marzo;

lunedì 28 marzo; ★★★★★ martedì 29 e mercoledì 30;

★★★★ giovedì 31 e domenica 3;

★★★ venerdì 1° aprile;

★★ sabato 2 aprile.

♌ Leone: voto 7. La settimana inizia molto bene: sono in arrivo nuove collaborazioni che si tradurranno in soddisfazioni e ottime chance, specie per la crescita professionale. Per quanto riguarda la vita privata, non cercate sempre il pelo nell’uovo a tutti i costi, se necessario fate un passo indietro. C’è tanta carne al fuoco ma ci sono anche molte strade che non portano in alcuna direzione: valutate bene quale scegliere prima di incamminarvi.

Potreste in qualche caso essere alle prese con le conseguenze di un errore compiuto qualche giorno fa: anziché angosciarsi trasformatelo in una lezione utile. Vediamo quali saranno i giorni migliori segnati dalle stelline della fortuna:

Top del giorno mercoledì 30 marzo;

mercoledì 30 marzo; ★★★★★ martedì 29 e giovedì 31;

★★★★ lunedì 28 e venerdì 1;

★★★ sabato 2 aprile;

★★ domenica 3 aprile.

♍ Vergine: voto 7. Sia la Luna in Ariete che la stessa in Toro renderà la vostra mente particolarmente vulcanica, suggerendo idee vincenti: non abbiate esitazioni, anzi buttatevi sia in campo professionale che in campo sentimentale. Mettete da parte eventuali sgarbi, soprattutto quelli che vi sono stati fatti di recente, alla base non c’era un’autentica malafede e le persone interessate te lo stanno dimostrando con chiarezza.

L'oroscopo della settimana per quanto riguarda la vostra attività professionale consiglia di non esagerare con la prudenza perché potrebbero scappare belle occasioni. Dietro l’angolo c’è un periodo molto intenso ma anche decisamente fruttuoso. Ecco l'andamento dei prossimi sette giorni:

Top del giorno venerdì 1° aprile;

venerdì 1° aprile; ★★★★★ sabato 2 e domenica 3;

★★★★ lunedì 28 e giovedì 31;

★★★ martedì 29 marzo;

★★ mercoledì 30 marzo.

