Le previsioni dell'oroscopo del giorno 1° maggio esortano i nati sotto il segno del Sagittario a stare tranquilli. I Capricorno sono favoriti, mentre gli Ariete devono essere più lungimiranti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12 in classifica Ariete: l'Oroscopo del giorno 1° maggio vi invita ad essere attenti e lungimiranti. Non tutte le persone che vi son accanto si stanno comportando in maniera onesta nei vostri confronti, pertanto, siate cauti.

11° Pesci: ci sono degli alti e bassi dal punto di vista delle relazioni. Dal punto di vista personale è importante badare bene a quelli che sono i propri desideri.

In amore, invece, siate audaci.

10° Toro: non impelagatevi in faccende troppo complesse, ricordate che la semplicità sta nelle piccole cose. Dal punto di vista delle relazioni, invece, non siate troppo severi con voi stessi.

9° Sagittario: chi ha recentemente preso una decisione potrebbe avere dei ripensamenti. Ad ogni modo, questa è una cosa del tutto normale, pertanto, cercate di non farvi prendere dal panico.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: le occasioni non piovono dal cielo, m bisogna anche adoperarsi e darsi da fare per riuscire ad ottenere i risultati sperati. Cercate di badare un po' di più al proprio corpo e alla vostra mente.

7° Scorpione: l'oroscopo dell'1 maggio denota una giornata piuttosto produttiva.

In ambito sentimentale avete bisogno di qualcosa in più, ma cercate di non fare il passo troppo più lungo della gamba.

6° Cancro: se avete vissuto degli alti e bassi dal punto di vista professionale, adesso troverete un po' di sollievo. In ambito sentimentale, invece, sarà molto semplice riuscire a risolvere le faccende in sospeso.

5° Acquario: cercate di mettervi in gioco il più possibile. In ambito professionale ci sono delle belle opportunità in arrivo, ma dovete essere in primis voi predisposti ad accogliere tutte le novità.

Oroscopo segni fortunati del giorno 1° maggio

4° in classifica Bilancia: in amore siete dei grandi sognatori, ad ogni modo, adesso è tempo di mettere i piedi per terra.

Non temete perché la realtà non deluderà le vostre aspettative.

3° Vergine: le previsioni dell'oroscopo dell'1 maggio vi invitano a non perdere la fede. In amore ci sono dei nodi che devono pian piano venire al pettine e vedrete che ne trarrete tanta soddisfazione.

2° Leone: siete piuttosto felici dei traguardi raggiunti fino a questo momento. La giornata odierna si prospetta davvero intrigante, soprattutto dal punto di vista delle relazioni interpersonali.

1° Capricorno: i nati sotto questo segno stanno vivendo un momento molto produttivo. Sia in amore sia nel lavoro vi sentite appagati e realizzati, quindi, continuate ad andare avanti per questa strada.