Per la giornata di venerdì 29 aprile 2022 l’Oroscopo si preannuncia eccezionale per il segno del Vergine e per quello dei Pesci, mentre ci saranno delle difficoltà per Capricorno e Acquario.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni con la relativa classifica giornaliera.

L’oroscopo di venerdì: affari per Vergine

1° Vergine: gli affari segneranno finalmente un punto di svolta non indifferente; tutto ciò vi metterà alla prova con delle sfide, che affronterete con la consapevolezza di fare sempre del vostro meglio sul campo professionale.

Continuate così.

2° Pesci: avrete la fortuna di Venere dalla vostra parte che vi farà comprendere non solo quali sono le strategie economiche da adottare in un determinato contesto, ma vi ricorderanno pure che avete volontà di emergere dopo un periodo di tempo trascorso in modo troppo "fermo".

3° Leone: avrete grandi doti carismatiche in questo periodo. Le giornate ‘nuvolose’ sembrano essersene andate per far spazio a un rinnovamento dell’animo, avrete anche ottime energie fisiche. Ci saranno delle belle novità che busseranno alla vostra porta.

4° Ariete: l’incedere delle giornate potrebbe darvi ancora delle soddisfazioni che non pensavate minimamente di provare, o almeno non in questo periodo.

Le vicende amorose si accompagneranno magnificamente alla prospettive di poter crescere insieme al partner.

Amicizie da ridimensionare per il segno del Toro

5° Sagittario: fare una nuova conoscenza per voi non sarà molto difficile, soprattutto adesso che siete ben disposti a fare nuove amicizie che possano essere durature. Con le questioni familiari, siete sulla buona strada per instaurare un legame ancora più solido con qualcuno.

6° Toro: avrete la necessità di ridimensionare le vostre amicizie e di farlo in modo più razionale possibile, senza lasciarvi andare troppo a sentimentalismi che potrebbero danneggiare altre sfere della vostra quotidianità.

7° Gemelli: avrete un rialzo nettamente superiore dell’umore e delle questioni che riguardano il giro degli affari.

Con la vostra squadra di lavoro avrete una sintonia maggiore che sfocerà in qualcosa di più intenso dal punto di vista emozionale.

8° Scorpione: dovrete rivedere il campo sentimentale, perché state effettivamente mettendo a repentaglio molto per un amore o una amicizia che probabilmente non vi porterà a niente. Secondo l’oroscopo dovrete fare in modo di essere più con i piedi per terra.

Umore in basso per il segno del Capricorno

9° Bilancia: per il momento dovrete accontentarvi di qualche piccola occasione anche in funzione di un affare che dovrete ancora concludere. Non sarà invece molto facile affrontare qualche ‘turbolenza’ che deriva dalla vostra relazione amorosa, quindi dovrete fare qualche piccolo sacrificio.

10° Capricorno: in questo momento non riuscirete a vedere la luce in fondo al tunnel, probabilmente perché il vostro umore al momento non è dei migliori. Fate in modo di distrarvi e di uscire un po’ per svagarvi o per fare shopping.

11° Cancro: dovrete affrontare qualche sacrificio non indifferente, ma che potrebbe portarvi a qualche risultato nel corso del tempo. Avrete a disposizione solo la vostra spiccata forza di volontà e la sicurezza di avere comunque qualcuno che conta su di voi.

12° Acquario: il vostro morale in questo momento è basso e sta andando di pari passo con delle questioni legate all’ambito interiore. Dovrete cercare di non essere troppo duri con voi stessi e con chi vi circonda, dovrete prendere le cose con più tranquillità possibile.