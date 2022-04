Giornata di Pasqua che sta per prendere il via per tutti e dodici i segni zodiacali. Sta per terminare un nuovo fine settimana, a seguito di sette giorni che hanno portato cambiamenti planetari e novità astrologiche per i segni. Leggiamo le previsioni e l'oroscopo del 17 aprile 2022 con i cambiamenti che arriveranno in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore stato di maggiore forza in questa giornata, sfruttate al meglio tutto quello che arriverà per vivere una storia. Nel lavoro il periodo aiuta, avrete più energia.

Toro: per i sentimenti giornate che potrebbe portare dei momenti di calo, le relazioni saranno sottotono.

Nel lavoro alcune questioni economiche sono da gestire al meglio.

Gemelli: a livello sentimentale giornata che vi invita a prendere alcune decisioni, ma nulla di difficile. Nel lavoro presto arriveranno diversi risultati visto che l'impegno da parte vostra non manca.

Cancro: in amore ci sono alcune questioni da dover affrontare, diverse difficoltà comunque saranno superate a breve. A livello lavorativo arriva una giornata di meritato riposo per molti.

Leone: per i sentimenti non mancano le novità in una coppia, le prossime ore porteranno miglioramenti. Nel lavoro momento di innovazioni e cambiamenti.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale, in amore avrete la possibilità di superare diverse opposizioni, vivrete stati di maggiore forza.

Nel lavoro sarà possibile superare incomprensioni in un rapporto.

Previsioni e oroscopo del 17 aprile 2022: la giornata di Pasqua

Bilancia: in amore le prossime ore vedranno l'arrivo della Luna nel segno, per questo motivo affronterete diverse discussioni. Nel lavoro potreste andar incontro ad una fase di maggiore difficoltà.

Scorpione: per i sentimenti la giornata porterà a vivere momenti interessanti, le stelle sono dalla vostra parte. Nel lavoro momento che vi permette di recuperare maggiore forza in vista dell'ultima parte del mese.

Sagittario: in amore con Venere in buon aspetto avrete la possibilità di recuperare, il periodo è favorevole. A livello lavorativo non mancano le buone notizie, ma dovrete impegnarvi di più.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore il weekend potrebbe chiudersi con dei momenti di conflitto, per questo motivo siete pronti a tutto. Nel lavoro non è un periodo negativo, ma comunque non arriveranno soluzioni.

Acquario: a livello sentimentale avrete la possibilità di ottenere risultati. Nel lavoro invece, potrete risolvere diverse questioni che andavano avanti da tempo.

Pesci: in amore alcuni stanno vivendo delle difficoltà all'interno di una storia, ma prima di chiuderla definitivamente cercate di avere dei chiarimenti. Nel lavoro non manca uno stato di maggior energia, ma dovrete impegnarvi di più per ottenere quanto desiderato.