L'oroscopo settimanale dal 16 al 22 dicembre 2024 è pronto a svelare l'arcano in merito ai prossimi sette giorni. La settimana in analisi presenta ben quattro transiti planetari di rilievo dal punto di vista astrologico. Mercoledì 18 dicembre la Luna darà inizio al tour settimanale entrando in Leone, un segno di Fuoco, che si merita un bel 10 in pagella.

La musa dei poeti effettuerà un secondo cambio di segno venerdì 20 dicembre, transitando in Vergine. Domenica 22 dicembre ci sarà un'altra fermata con la Luna nel segno della Bilancia. Inoltre, nella settimana in esame, avremo il piacere di accogliere l'arrivo del Sole nel segno del Capricorno, proprio all'inizio del periodo di weekend.

Scopriamo nel dettaglio le previsioni zodiacali da lunedì 16 a domenica 22 dicembre con annessa la classifica a stelline settimanale.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 7. Dal 16 al 22 dicembre sarà fondamentale dedicarsi alla relazione di coppia con un atteggiamento di apertura. Eventuali malintesi o tensioni recenti potranno essere superati attraverso una comunicazione sincera e un desiderio reciproco di avvicinarsi. La complicità con la dolce metà vi permetterà di costruire momenti intensi e armoniosi. Chi non ha legami troverà in questa settimana l’occasione di approfondire rapporti esistenti o di accorgersi di nuovi interessi attorno a sé. La Luna in Leone stimolerà una maggiore sicurezza emotiva, che si tradurrà in un approccio più diretto e intraprendente.

Sul lavoro, sarà importante mettere in gioco le proprie competenze con coraggio e intelligenza. Ascoltate i suggerimenti di chi ha esperienza, poiché saranno una guida preziosa per prendere decisioni sagge. La settimana si presta anche per valutare investimenti o iniziative che potrebbero portare benefici a lungo termine.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno giovedì 19 dicembre;

giovedì 19 dicembre; ★★★★★ mercoledì 18 e venerdì 20;

★★★★ martedì 17 e sabato 21;

★★★ domenica 22 dicembre;

★★ lunedì 16 dicembre.

♉ Toro: voto 6.

Nel corso della settimana l’amore potrebbe riservare qualche momento di incertezza. È essenziale ascoltare i propri sentimenti e riflettere attentamente prima di prendere qualsiasi decisione. Se vi trovate in coppia, dedicate tempo alla relazione, cercando di rafforzare l’intesa con il partner attraverso dialoghi profondi e sinceri.

Per chi è solo, sarà utile concedersi una pausa per chiarire cosa si desidera realmente, evitando di farsi condizionare da pressioni esterne. Sul lavoro, la settimana potrebbe richiedere pazienza e perseveranza per superare ostacoli o ritardi. Non scoraggiatevi, ma affrontate le situazioni con determinazione e impegno. La famiglia giocherà un ruolo importante, offrendovi supporto e momenti di serenità. Coltivate il dialogo con i vostri cari, poiché sarà una fonte di equilibrio e tranquillità.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ lunedì 16 e martedì 17;

★★★★ mercoledì 18, giovedì 19 e domenica 22;

★★★ venerdì 20 dicembre;

★★ sabato 21 dicembre.

♊ Gemelli: voto 5. La settimana sarà dedicata al ritrovamento dell’armonia nelle relazioni.

Chi vive un legame stabile dovrà affrontare qualche piccolo attrito, ma con una buona dose di comprensione e pazienza si potrà ristabilire la serenità. Il partner potrebbe esprimere lamentele o insoddisfazioni, e sarà importante ascoltarle senza prenderle troppo sul personale. Per chi è solo, sarà una fase in cui gli imprevisti potranno sembrare ostacoli, ma con un atteggiamento positivo sarà possibile trasformarli in opportunità. Sul lavoro, la Luna influenzerà la vostra capacità di analisi e attenzione ai dettagli, rendendovi estremamente precisi e puntigliosi. Mantenete però un equilibrio, evitando di essere eccessivamente critici nei confronti dei colleghi, per non compromettere la collaborazione.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ sabato 21 dicembre;

★★★★ mercoledì 18, giovedì 19, venerdì 20 e domenica 22;

★★★ lunedì 16 dicembre;

★★ martedì 17 dicembre.

♋ Cancro: voto 6. Dal 16 al 22 dicembre si preannuncia una settimana favorevole per rafforzare i legami affettivi. Se vivete una relazione stabile, il desiderio di condivisione e intimità renderà il rapporto più profondo e significativo. Organizzate attività che permettano di trascorrere tempo di qualità insieme al partner, favorendo un clima di complicità e affetto. Chi non ha un legame sentimentale potrà scoprire nuove affinità nelle relazioni sociali, che potrebbero rivelarsi molto stimolanti. Sul lavoro, gli obiettivi prefissati saranno raggiungibili con dedizione e concentrazione.

Le stelle indicano successi discreti, ma significativi, che potrebbero aprire la strada a future opportunità. Dedicatevi anche agli affetti familiari: il clima in casa sarà sereno e affettuoso, perfetto per condividere momenti rilassanti e divertenti.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ lunedì 16, venerdì 20 e domenica 22;

★★★★ martedì 17 e sabato 21;

★★★ giovedì 19 dicembre;

★★ mercoledì 18 dicembre.

♌ Leone: voto 10. La settimana dal 16 al 22 dicembre porterà una ventata di passione e intensità nelle relazioni sentimentali. Chi vive una storia d’amore consolidata potrà approfittare dell’influenza della Luna nel proprio segno per alimentare il romanticismo e la complicità. Gesti semplici, ma pieni di significato, saranno sufficienti per consolidare il legame con la persona amata.

Per chi non ha ancora trovato un partner, le stelle annunciano la possibilità di conoscere qualcuno di speciale, che saprà accendere l’entusiasmo e la voglia di mettersi in gioco. Sul lavoro, sarà una fase ricca di opportunità, grazie al favore degli astri che spingono verso nuovi progetti e collaborazioni stimolanti. Non trascurate la famiglia e gli amici: condividere esperienze e successi con chi vi vuole bene sarà fonte di gioia e ispirazione.

La valutazione della settimana:

Top del giorno mercoledì 18 dicembre (Luna in Leone);

mercoledì 18 dicembre (Luna in Leone); ★★★★★ martedì 17, giovedì 19 e domenica 22;

★★★★ lunedì 16, venerdì 20 e sabato 21.

♍ Vergine: voto 8. Il cielo promette un miglioramento generale in vari aspetti della vita.

In amore, chi vive un rapporto stabile troverà nella dolcezza e nella comunicazione il modo per rafforzare il legame. Lasciatevi ispirare dall’atmosfera astrale e dedicate pensieri o gesti romantici alla persona che amate, per creare ricordi speciali. Per chi è libero da legami, sarà una settimana in cui l’energia positiva vi spingerà a guardare avanti con fiducia, accogliendo nuove possibilità con il cuore aperto. Sul piano professionale, il periodo si presta a consolidare progetti avviati, grazie alla vostra determinazione e capacità organizzativa. Sfruttate il favore delle stelle per migliorare la comunicazione con colleghi e superiori, ottenendo consensi e risultati appaganti.

La graduatoria settimanale con le stelle:

Top del giorno venerdì 20 dicembre (Luna in Vergine);

venerdì 20 dicembre (Luna in Vergine); ★★★★★ lunedì 16 e sabato 21;

★★★★ martedì 17, giovedì 19 e domenica 22;

★★★ mercoledì 18 dicembre;

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 9. L'oroscopo della settimana dal 16 al 22 dicembre 2024 prospetta un periodo ricco di serenità, soprattutto nelle relazioni personali. Se condividete un legame stabile, avrete modo di rafforzarlo ulteriormente attraverso gesti pieni di dolcezza e comprensione. La sintonia con la persona amata sarà palpabile, grazie a una maggiore apertura e alla voglia di condividere momenti speciali. Chi vive una storia recente potrà cogliere l’occasione per consolidare il rapporto, alimentando il sentimento con piccoli ma significativi gesti.

Per i single, l’atmosfera astrale favorisce una maggiore attenzione verso nuove conoscenze: una conversazione stimolante o uno scambio di idee potrebbe rivelarsi inaspettatamente coinvolgente. Sul lavoro, sarà una settimana che permetterà di portare avanti con successo progetti già avviati. La determinazione e l’energia che vi caratterizzano saranno le vostre migliori alleate, soprattutto quando si tratterà di affrontare decisioni importanti.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno domenica 22 dicembre (Luna in Bilancia);

domenica 22 dicembre (Luna in Bilancia); ★★★★★ giovedì 19 e sabato 21;

★★★★ lunedì 16, martedì 17, mercoledì 18 e venerdì 20.

♏ Scorpione: voto 6. Questa settimana sarà caratterizzata da una forte spinta verso il rinnovamento.

L’organizzazione di un progetto o di un viaggio che sognavate da tempo potrebbe finalmente prendere forma, dando vita a emozioni intense da condividere con chi vi sta a cuore. Se siete impegnati in una relazione, l’intesa con il partner si rafforzerà, lasciando spazio a conversazioni profonde e a una complicità che renderà ogni momento indimenticabile. Per chi non ha legami, l’energia del periodo sarà particolarmente stimolante: la serenità interiore vi renderà più magnetici e desiderosi di costruire legami autentici. Sul piano lavorativo, gli influssi celesti favoriranno la creatività e la capacità di reinventarsi. Non abbiate timore di proporre idee innovative o di esplorare nuovi ambiti: l’ingegno sarà il vostro punto di forza.

Dedicate tempo anche alle amicizie, che sapranno regalarvi ispirazioni preziose e momenti di spensieratezza.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ martedì 17 e sabato 21;

★★★★ lunedì 16, mercoledì 18 e domenica 22;

★★★ venerdì 20 dicembre;

★★ giovedì 19 dicembre.

♐ Sagittario: voto 7. Questa settimana forse vi troverete immersi in una routine che potrebbe apparire monotona, ma sarà importante saper cogliere spunti per renderla più interessante. Chi è in coppia vivrà un periodo tranquillo, caratterizzato da stabilità e serenità. Cercate di sorprendere il partner con piccoli gesti che spezzino la prevedibilità della quotidianità, alimentando la complicità. Per i single, le stelle suggeriscono un atteggiamento più rilassato: non forzate situazioni, ma lasciate che gli eventi seguano il loro corso naturale. Sul lavoro, sarà essenziale porre attenzione ai dettagli e utilizzare al meglio le vostre capacità organizzative. Affrontate ogni compito con precisione, dimostrando professionalità. In famiglia, ritagliatevi del tempo per condividere esperienze con i cari, coltivando affetto e armonia. Anche tra gli amici, cercate di rompere la monotonia con iniziative che possano far divertire e creare ricordi piacevoli.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno lunedì 16 dicembre;

lunedì 16 dicembre; ★★★★★ martedì 17 e mercoledì 18;

★★★★ giovedì 19 e domenica 22;

★★★ sabato 21 dicembre;

★★ venerdì 20 dicembre.

♑ Capricorno: voto 8. La settimana che si apre dal 16 al 22 dicembre promette una serie di opportunità interessanti, sia in amore che nel lavoro. Per chi vive una relazione stabile, sarà importante aprirsi completamente con il partner, lasciando spazio a un dialogo sincero e a momenti di intensa complicità. Piccole sorprese e attenzioni reciproche porteranno leggerezza e allegria, allontanando le preoccupazioni recenti. I single potranno contare su un fascino irresistibile, che attirerà l’attenzione di chi li circonda: sarà cruciale distinguere tra un’affinità autentica e una semplice simpatia. Sul piano professionale, le stelle favoriscono la risoluzione di problemi complessi e il superamento di ostacoli. Usate la vostra perseveranza per trasformare ogni difficoltà in un trampolino di lancio verso nuove prospettive. Anche in famiglia, la settimana si presenta come un periodo di ritrovata armonia, con momenti di condivisione che scalderanno il cuore.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno sabato 21 dicembre (Sole in Capricorno);

sabato 21 dicembre (Sole in Capricorno); ★★★★★ venerdì 20 e domenica 22;

★★★★ lunedì 16, martedì 17 e giovedì 19;

★★★ mercoledì 18 dicembre.

♒ Acquario: voto 7. Dal 16 al 22 dicembre, il cielo offre un mix di serenità e stimoli che vi aiuteranno a mantenere un equilibrio tra impegni e momenti di relax. Nella vita di coppia, la stabilità sarà la parola d’ordine: un clima tranquillo e affettuoso caratterizzerà i rapporti, permettendo di godere appieno della reciproca compagnia. Chi non ha legami potrà concentrarsi su sé stesso, dedicandosi a passioni o progetti personali che contribuiranno a una crescita interiore significativa. In ambito professionale, sarà fondamentale affrontare ogni impegno con metodo e disciplina, mantenendo un atteggiamento pratico e concentrato. I rapporti con i colleghi e i superiori saranno cordiali, favorendo la collaborazione e il successo nei progetti comuni. In famiglia, il calore e il supporto dei cari vi daranno la forza per affrontare la settimana con serenità. Dedicatevi anche alle amicizie, che sapranno offrirvi momenti di allegria e leggerezza.

Top del giorno martedì 17 dicembre;

martedì 17 dicembre; ★★★★★ lunedì 16 e mercoledì 18;

★★★★ venerdì 20 e sabato 21;

★★★ giovedì 19 dicembre;

★★ domenica 22 dicembre.

♓ Pesci: voto 6. La settimana che va dal 16 al 22 dicembre vi invita a guardare oltre le difficoltà, concentrandovi su ciò che può davvero regalarvi serenità e soddisfazione. Per chi è in coppia, la comunicazione sarà il punto di forza: esprimete con chiarezza sentimenti e desideri, creando un clima di intesa che rafforzerà il legame. La dolcezza sarà il vostro migliore alleato, capace di rendere ogni gesto un’occasione per riavvicinarsi. Per chi non ha un partner, il fascino sarà in grande crescita: la sicurezza in sé stessi e un look curato attireranno sguardi e apprezzamenti, offrendovi stimoli per mettervi in gioco. Sul lavoro, le stelle favoriscono un periodo particolarmente produttivo, con risultati tangibili che ripagheranno gli sforzi recenti. Concentratevi sugli obiettivi prioritari, sfruttando la creatività per affrontare ogni compito con originalità.

La graduatoria settimanale con le stelle: