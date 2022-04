Inizia una nuova settimana per tutti e dodici segni zodiacali, la seconda del mese di aprile. Di seguito le previsioni e l'Oroscopo del 4 aprile 2022 per tutti i segni, con le novità ed i cambiamenti che arriveranno in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore giornata che vi vedrà più forti e con più voglia di fare, sfruttate questa forza per ricominciare una storia interrotta da tempo. Nel lavoro ripresa dal punto di vista economico.

Toro: per i sentimenti stato di maggiore ansia in questo momento, non tutto sta andando come vorreste. Alcune persone sono contro di voi, per questo potreste anche dire basta.

Nel lavoro i progetti che partono ora saranno importanti anche nei prossimi mesi.

Gemelli: a livello sentimentale non mancano delle soddisfazioni, anche i single del segno saranno favoriti in questa giornata. Nel lavoro fase di recupero, se c'è un qualcosa da far partire agite adesso.

Cancro: in amore giornata ideale per una coppia, recupererete il tempo perduto di recente. A livello lavorativo, anche se non mancano delle difficoltà avrete la possibilità di fare qualcosa in più.

Leone: per i sentimenti momento interessante, il cielo è dalla vostra parte e aiuta. Nel lavoro parte un periodo promettente, ma dovrete essere pronti a tutto.

Vergine: a livello amoroso stelle che invitano alla prudenza visto che alcune situazioni non stanno andando come vorreste.

Nel lavoro potrebbe venir meno qualcosa, nulla di grave.

Previsioni e oroscopo del 4 aprile 2022: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: in amore giornata non esaltante, nonostante la voglia di fare ci sia, vivrete dei momenti di blocco. A livello lavorativo guardatevi attorno se c'è voglia di cambiamento.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore fase di ripresa nonostante un periodo non esaltante.

Nel lavoro date spazio solo a quello che vi interessa adesso, il superfluo è da lasciare da parte.

Sagittario: in amore periodo che aiuta, avrete la possibilità di mettere ordine in una storia. Nel lavoro possibili momenti di tensione, ma nulla di grave.

Capricorno: per i sentimenti giornata che inizia in modo interessante, ci sarà la possibilità di ricucire uno strappo.

Nel lavoro agite con cautela in questo momento, non siate troppo irriverenti.

Acquario: a livello amoroso giornata che potrebbe portare qualche momento di complicato visto che qualcuno potrà essere contro di noi. Nel lavoro c'è uno stato di maggiore stanchezza, ma non per questo le cose andranno male.

Pesci: in amore periodo particolare, una storia in questo momento potrebbe arrivare anche alla fine. Nel lavoro giornate da sfruttare per mettere a posto alcune questioni.