L'oroscopo di domani è pronto ad esprimere un giudizio, positivo o negativo che sia, in merito alla giornata di martedì. In primo piano quindi le previsioni zodiacali del 5 aprile 2022, nel contesto relative ai primi sei segni dello zodiaco. Curiosi di mettere in chiaro quale sarà il segno al top della giornata? Ebbene, tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine a spiccare come simbolo altamente fortunato sarà Gemelli, supportato dall'ingresso della Luna nel segno. Periodo molto positivo anche per l'Ariete e il Leone, entrambi valutati con le cinque stelle della buona sorte.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'Oroscopo di domani 5 aprile, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 5 aprile, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 5 aprile in amore predice una bella Luna. Vi sentirete come dei ragazzini al momento del primo innamoramento. Tutto vi sembrerà magico e romantico, anche degli episodi apparentemente banali per voi saranno fantastici: l'importante sarà crederci e soprattutto che ci creda anche il vostro partner. Trascorrerete sicuramente una serata magica insieme a chi amate. Single, se nel recente passato le vostre aspirazioni avessero segnato il passo, forse per una serie di ostacoli sul vostro cammino, da ora le cose cambieranno, risultando decisamente avverabili e a portata di mano.

Le vostre quotazioni saranno in rialzo: improvvisamente tutti si renderanno conto del vostro valore, grazie anche dell'abilità con cui saprete rendervi insostituibili. Nel lavoro, vi troverete sul binario del successo, il che vi porterà a cogliere risultati di rilievo nel settore professionale. Oltre che sulla fortuna, potrete contare su un brillante spirito d'intraprendenza.

Toro: ★★★★. In campo sentimentale le stelle vi daranno coraggio e grinta da vendere. Affronterete qualunque evento con grande forza e con la consapevolezza di poter gestire al meglio la vita insieme di coppia. Un pizzico di strategia vi aiuterà ad ottenere ciò che volete dal rapporto, grazie all'amore che la persona al vostro fianco prova per voi.

Single, le cose andranno piuttosto bene: l'amicizia è un valore di grande importanza per voi, lo sapete bene. In serata lo sarà ancora di più, grazie all'invito o all'arrivo di alcuni vostri amici: potrete trascorrere dei momenti gioiosi insieme a loro. Nel lavoro, sarete toccati da un pizzico di fortuna: contate pure sulla riuscita di qualcosa inerente l'attività professionale. Sappiate anche che nei prossimi giorni non mancheranno preziose gratificazioni d'ordine economico.

Gemelli: 'top del giorno'. La Luna prenderà possesso del vostro segno questo martedì. Per questo sarete pronti a provare delle emozioni molto intense insieme a chi amate. I generosi influssi armonici generati dalla Luna promettono un turbinio di sensazioni travolgenti.

Nell'ambito della vostra vita sentimentale state per vivere un momento di svolta determinante, in alcuni casi saprete riaccendere l’entusiasmo e la fiamma della passione trovando nuovi stimoli. Single, se voi sorridete il mondo sorriderà a voi! Vi aspetta finalmente una giornata solare, straripante di soddisfazioni in tutti i settori. Messe da parte le ansie che vi turbavano, vivrete questo martedì con un entusiasmo contagioso. Vi sentirete come rinati, siate dunque generosi e date le giuste attenzioni ai familiari e agli amici. Nel lavoro, il rapporto con le finanze si alleggerisce e diventerà meno complicato. Riprenderete a spendere con meno incertezza, guadagnandoci una grande soddisfazione.

Oroscopo di martedì 5 aprile, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★. Questo martedì assecondate le esigenze del partner mettendolo al centro delle vostre attenzioni. Non dimenticate, però, di tenere in ordine la vostra forma fisica: ricordate che sentirsi bene permette anche al rapporto di guadagnare punti. Single, oltre l'umore meno brillante del solito, dovrete fare luce in una questione familiare che si complica di ora in ora. Così fatica, malumore, rumore e confusione, saranno il vostro incubo in questo martedì. Vorreste starvene tranquillamente ritirati nel vostro guscio, invece sarete quasi costretti a partecipare a cene familiari a cui fareste volentieri a meno. Ad ogni modo, proprio in queste circostanze avrete modo di conoscere persone decisamente interessanti.

Nel lavoro, dovrete fare i conti con il vostro ambiente: troppe cose vi pesano in questo momento. Probabilmente qualcuno di voi avrà qualche difficoltà di concentrazione.

Leone: ★★★★★. Ottimo periodo in amore. Avrete modo di apprezzare la capacità di spirito del vostro partner, riuscendo a cogliere più chiaramente i lati più belli del suo carattere. Con le stelle che finalmente cancelleranno inquietudini e nervosismi, la persona al vostro fianco tornerà ad essere il bene più prezioso da salvaguardare. Così vi sentirete al settimo cielo e dovrete tutto questo alla persona che avere scelto per la vita. Single, sarà la vostra giornata: vi sveglierete sereni con tanta energia e vitalità. Grazie agli ottimi influssi planetari sarà possibile tenersi lontani dal solito stress quotidiano.

Ritagliatevi delle ore di completo relax, solo per voi, perché ve lo meritate davvero. Nel lavoro, sarete decisi e coraggiosi, niente vi sembrerà impossibile o irrealizzabile. Troverete anche dei punti in comune con chi avesse idee differenti dalle vostre.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 5 aprile, indica che in campo sentimentale tutto andrà bene. Con la persona amata finalmente vi troverete in accordo su alcuni punti ultimamente controversi. Con la stessa condividerete momenti bellissimi, davvero indimenticabili. Saprete essere un vero punto di riferimento per chi amate: nessuno potrà più fare a meno di voi. Single, il giorno si profila denso di soddisfazioni su più fronti: ogni vostra aspettativa sarà gratificata.

Sarete su di giri e avrete voglia di stare in mezzo alla gente, magari anche trovare stimoli nuovi, interessi improvvisi che possano regalarvi un brivido d'insolito piacere. Astri molto positivi porteranno un po' di brio nel rapporto con gli amici. Buone, se non magnifiche, opportunità per chi è solo da poco tempo. Nel lavoro, potreste raggiungere ottimi risultati. Siate concreti e non rimandate ciò che potreste chiudere in fretta e bene.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 5 aprile.