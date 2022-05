Secondo l'oroscopo del 2 giugno, i nati sotto il segno del Leone stanno per ricevere delle buone notizie sia in amore sia nel lavoro. I Capricorno sono fuori forma, mentre i Bilancia devono essere tenaci e allargare gli orizzonti.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Capricorno: imparate a stare un po' di più in compagnia degli altri. Siete persone molto autonome, tuttavia, non abbiate la convinzione di riuscire a risolvere tutto da voi.

11° Pesci: l'Oroscopo del 2 giugno vi invita ad essere pazienti. La vita è fatta spesso di alti e bassi, pertanto, non applicatevi troppo sulle cose che vi accadono.

10° Bilancia: siete tenaci e forti e difficilmente lasciate che gli altri prendano le decisioni al vostro posto. Allargate i vostri orizzonti ed apritevi a nuove esperienze dal punto di vista sentimentale.

9° Vergine: in amore potrebbe esserci qualche contraccolpo. Le relazioni stabili non dovrebbero risentirne, quelle un po' più in bilico, invece, potrebbero vacillare.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: la mattinata sarà un po' fiacca, ma verso pomeriggio vi riprenderete alla grande. Cercate di dedicare un po' di tempo in più ai vostri affetti e alle persone care.

7° Sagittario: le previsioni dell'oroscopo del giorno 2 giugno esortano i nati sotto questo segno ad essere risoluti.

Basta temporeggiare sulle decisioni. Seguite di più il vostro istinto e il vostro cuore.

6° Cancro: se non siete riusciti ad inquadrare bene una persona, cercate di andare più a fondo. Non fermatevi alle apparenze e, soprattutto, non agite seguendo dei dogmi e dei preconcetti.

5° Acquario: l'unione fa la forza. Dal punto di vista professionale è importante il lavoro di squadra.

In ambito sentimentale, invece, ci sono delle novità in arrivo per i nati sotto questo segno.

Oroscopo segni fortunati del 2 giugno

4° in classifica Gemelli: in amore bisogna essere attenti anche alle esigenze del partner. Questo è stato un momento un po' teso per voi. Cercate di mantenere la calma e di non prendere decisioni affrettate.

3° Ariete: buon momento per iniziare una nuova avventura o un progetto. In ambito sentimentale avete dei dubbi che cercate in tutti i modi di disciogliere.

2° Toro: presto arriveranno delle conferme dal punto di vista professionale. Se siete in una situazione in bilico, presto le cose si risolveranno. Anche in amore si può pensare in grande.

1° Leone: cercate di essere audaci e risoluti. In amore ci sono delle buone nuove in arrivo, soprattutto per i cuori solitari. Nel lavoro, invece, non è escluso che possa arrivare un cambiamento o una promozione da un momento all'altro.