L'oroscopo di martedì 31 maggio prevede una Bilancia emozionatissima in ambito amoroso, con tanta voglia di riprendere in mano la propria vita sentimentale, mentre la Luna in Gemelli renderà più interessante la loro relazione di coppia. Mercurio sarà in trigono per la Vergine e il Capricorno, e permetterà ai nativi del segno di gestire meglio le loro mansioni. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 31 maggio 2022.

Previsioni oroscopo martedì 31 maggio 2022 segno per segno

Ariete: questa Luna in sestile vi aiuterà a mettere in evidenza le vostre emozioni in quest'ultima giornata del mese.

Forse non sarete più così bravi con i sentimenti senza l'aiuto di Venere, ciò nonostante, single oppure no, quello che provate è vero, e non ve ne dovete vergognare. Nel lavoro avrete le idee ben chiare su come agire in questa giornata, centrando spesso il successo che meritate. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale appagante e piena di soddisfazioni grazie a Venere nel segno. Emozioni e sensibilità saranno alla base del vostro rapporto, che sarà abbastanza forte in questo periodo. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio nel segno vi porterà qualche bella gratificazione, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale tutto sommato positiva in questa giornata.

La Luna sarà dalla vostra parte, e in ambito sentimentale la vostra relazione vivrà momenti piacevoli. Se siete single in questo periodo dovrete riempire il vostro cuore, non le vostre tasche. Nel lavoro Giove, Marte e Saturno vi daranno le indicazioni necessarie per svolgere al meglio i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Cancro: adesso che avete il favore del pianeta Venere, in sestile dal segno del Toro, vivere una relazione di coppia migliore sarà possibile.

Se siete single potreste decidere di esplorare nuovi campi, e fare nuove esperienze. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio porterà lucidità in voi, e vi farà comprendere che non potrete fare passi così svelti con alcuni progetti. Voto - 7️⃣

Leone: settore professionale che non sta andando come volete secondo l'oroscopo della giornata di martedì 31 maggio.

Le idee non mancheranno, ma ultimamente faticate a metterle in pratica. Cercate di non essere troppo frettolosi. In amore affinché una relazione funzioni, non dovrete imporvi sulla vostra anima gemella, anzi, cercate di crescere insieme, portando avanti insieme le vostre battaglie. Voto - 7️⃣

Vergine: dal punto di vista sentimentale non sarete in gran forma per via della Luna in quadratura. Fortunatamente Venere non vi abbandonerà e vi aiuterà a gestire il vostro rapporto. Se siete single siate pazienti, e presto troverete la persona che farà per voi. Nel lavoro potrete affidarvi a Mercurio per gestire i vostri progetti, ma non siate troppo ambiziosi. Voto - 7️⃣

Bilancia: questa Luna in trigono riempirà il vostro cuore di emozioni secondo l'oroscopo di martedì 31 maggio.

Single oppure no, amare per voi sarà più semplice, dunque aprite il vostro cuore verso la persona che amate, senza paura e con coraggio. Nel lavoro purtroppo non si potrà dire la stessa cosa. Con astri come Giove e Marte in opposizione, dovrete fare molta attenzione su come deciderete di portare avanti i vostri progetti, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale non così entusiasmante in quest'ultima giornata di maggio. Venere in opposizione non vi metterà a vostro agio con il partner, e sarà molto importante individuare e risolvere i vostri problemi sentimentali. Per quanto riguarda il lavoro, può succedere di avere tante mansioni da svolgere, ma non ci sarà alcun motivo di prendersela con chi non vi ha fatto nulla.

Voto - 6️⃣

Sagittario: un quadro astrale in calo secondo l'oroscopo della giornata di martedì. La Luna in opposizione rappresenterà un ostacolo per voi e il partner, ciò nonostante non sarà motivo di grande preoccupazione. Per cui, single oppure no, siate pazienti e rispettosi nei confronti delle persone che amate, e non avrete nulla da temere. Per quanto riguarda il lavoro sarete piuttosto abili in quel che fate, ciò nonostante non date per scontato che sapete fare tutto. Voto - 7️⃣

Capricorno: ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti per voi. Venere in trigono dal segno della Vergine vi regalerà momenti magnifici insieme alla vostra anima gemella. Se siete single avrete molta inventiva, e con un po’ di fortuna potreste riuscire a rimediare un appuntamento con la persona che vi piace.

Nel lavoro si tornerà a ragionare con Mercurio, che vi aiuterà a comprendere quali saranno i vostri limiti, e che oltre vi prenderete solo dei rischi. Voto - 7️⃣

Acquario: configurazione astrale che vedrà la Luna in trigono dal segno dei Gemelli. Questo non vorrà dire che in amore le cose andranno bene, perché Venere vi darà ancora qualche grattacapo. Single oppure no, dunque, prima di mostrare passione, dovrete prima mostrare comprensioni e empatia nei confronti delle persone che amate. Per quanto riguarda il lavoro sarete messi piuttosto bene, ma attenzione a non prendere scelte affrettate. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale in lieve calo in questa giornata, ciò nonostante le cose tra voi e il partner andranno davvero bene.

Siate pazienti, ma soprattutto non allontanatevi dalla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro forse non sarete tra i migliori del settore, ciò nonostante, con Mercurio in sestile saprete dove mettere le mani, e come portare avanti efficacemente i vostri progetti. Voto - 8️⃣