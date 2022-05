L'oroscopo della settimana dal 23 al 29 maggio 2022 è pronto a rivelare le proprie previsioni per tutti i segni zodiacali. Sarà un periodo positivo per l'Ariete, il Toro e il Leone, mentre per lo Scorpione è un momento piuttosto difficile.

I primi sei segni

Ariete: per questo segno è in arrivo una settimana molto interessante per quanto riguarda l'amore. Per qualcuno potrebbe essere il momento di fare una proposta di matrimonio. Anche per la sfera lavorativa ed economica si preannunciano giorni molto positivi.

Toro: sul lavoro si deve seguire sempre il proprio istinto perché quello non sbaglia mai.

I single possono fare degli incontri inaspettati e può sbocciare anche l'amore. Nei prossimi giorni il Toro può apparire molto pensieroso e bisognoso di confidarsi con un amico.

Gemelli: incontri speciali per i single, mentre per le coppie sono in arrivo momenti molto intensi. Nella sfera lavorativa ci sono dei progetti davvero molto vantaggiosi.

Cancro: il segno continua a vivere delle difficoltà in amore. Alcuni devono lasciare andare delle situazioni complicate o ingestibili. Il Cancro è infastidito da alcune persone che ha intorno, invece questo è il momento giusto per farsi aiutare dal partner o dagli amici più fidati.

Leone: questo segno può vivere delle soddisfazioni molto piacevoli, anche nel campo lavorativo.

Invece in amore questo è il momento giusto per fare chiarezza nella coppia, per affrontare meglio il futuro.

Vergine: la situazione economica un po' alla volta può migliorare, però non bisogna mai abbassare la guardia. In amore ci sono alcuni problemi da risolvere e per il single è il momento giusto per trovare l'amore. La confusione fa parte dei prossimi giorni e inoltre aumenta anche lo stress.

Ci vuole molta più calma.

La prima sestina zodiacale

Bilancia: sta per arrivare la chiusura di un progetto molto importante. In amore e nel lavoro è una settimana altalenante. Questo è il momento per evitare delle polemiche inutili che possono nuocere alla coppia.

Scorpione: è un periodo piuttosto difficile. In amore stanno per arrivare delle novità non proprio positive, chi ha un partner storico deve essere molto più aperto nei suoi confronti.

Nella sfera lavorativa è invece il momento perfetto per fare delle richieste.

Sagittario: Venere regala un bel momento per l'amore, quindi bisogna approfittare dei nuovi incontri. Le coccole in questo periodo non devono mai mancare. Sul lavoro, dopo tanti sacrifici, adesso si incominciano a raccogliere i primi frutti.

Capricorno: su questo segno regna il malumore, inoltre qualcuno deve affrontare un grosso problema con il partner. Settimana altalenante sulla sfera lavorativa.

Acquario: è un momento magico per l'amore, sia per le coppie sia per i single. Sul lavoro si preannuncia una settimana molto stabile. Il segno cerca sempre di aiutare molte persone e regala continuamente dei consigli preziosi.

Pesci: questo segno è in una fase di cambiamento sia in amore che nel lavoro. Le emozioni e la creatività comunque non mancano mai.