Finalmente è arrivato il momento di scoprire l'oroscopo dal 14 al 20 maggio 2022. In questo modo si possono affrontare molto più serenamente le prossime giornate.

Sono in arrivo i primi segni dello zodiaco

Ariete: per questo segno sono in arrivo dei giorni molto romantici e in molti casi ci possono essere delle decisioni importanti nelle relazioni. È un periodo fortunato nell'ambito lavorativo e sono in arrivo anche molti guadagni. Invece i rapporti con i familiari rimangono invariati.

Toro: la settimana inizia un po' sottotono, però poi molto velocemente cambia tutto.

In ufficio si devono evitare delle inutili discussioni. Meglio essere molto più romantici con il partner e non trascurarlo troppo.

Gemelli: si preannuncia una settimana molto intrigante. Nella vita di coppia non mancano dei momenti molto dolci. Nel lavoro stanno arrivando delle nuove opportunità da non perdere assolutamente. Delle amicizie possono diventare dei nuovi amori.

Cancro: con il partner ci possono essere delle piccole discussioni. Nell'ambito lavorativo si deve seguire la razionalità, ed evitare l'istinto che può rovinare tutto.

Leone: l'intesa con il partner migliora molto velocemente, sia sul versante fisico del rapporto che su quello romantico. Invece sulla sfera lavorativa è in arrivo una gratificazione economica.

Il fronte delle amicizie è molto divertente e soprattutto dinamico. Questo è il momento giusto per organizzare un week end con la persona amata.

Vergine: questa è la settimana giusta per dedicarsi completamente allo shopping. Il lavoro rimane sempre molto faticoso, ma per fortuna stabile. Le incomprensioni con il partner continuano, ma grandi discussioni non ce ne sono.

L'altra sestina dal 14 al 20 maggio

Bilancia: nella sfera amorosa manca il romanticismo e i single non hanno molte possibilità di conquista. In ufficio meglio evitare discussioni con i superiori e i colleghi.

Scorpione: si devono evitare gli scontri con i suoceri e sta per arrivare un momento molto tenero con i figli. Sul lavoro si devono cercare delle esperienze più creative.

La vita amorosa non risulta essere molto romantica, però non mancano la passione e la malizia.

Sagittario: si preannuncia una settimana molto soddisfacente. Questo è il momento giusto per incominciare un nuovo progetto. Il romanticismo è molto accentuato in questo periodo.

Capricorno: continua a mancare l'intesa con il partner, però non ci sono discussioni in vista. Nel lavoro è meglio non essere troppo aggressivi con i superiori e colleghi. Si può dare spazio alla creatività e svolgere lavori di giardinaggio, bricolage e cucina creativa.

Acquario: la coppia è pronta a riavvicinarsi, per una settimana molto più romantica e passionale. Sono in arrivo delle gratificazioni economiche.

Pesci: questo segno può trascorrere del tempo in mezzo alla natura, per ritrovare se stesso. In ufficio è il momento perfetto per risolvere alcune questioni in sospeso. Con il partner c'è una buona comunicazione, però manca qualche dettaglio malizioso.