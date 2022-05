Finalmente è arrivato il momento per scoprire l'oroscopo dal 9 al 15 maggio 2022. Sono in arrivo tante buone notizie per molti segni zodiacali.

I primi segni dello zodiaco: oroscopo dal 9 al 15 maggio

Ariete: nei prossimi giorni stanno per arrivare tante nuove soddisfazioni e soprattutto successi. Questo è il momento giusto per intraprendere tante nuove avventure. Per quanto riguarda l'amore è arrivato il momento giusto per assaporare delle emozioni che mancavano da tempo.

Toro: per questo segno si preannuncia una settimana piena di energia. Può arrivare un po' di nervosismo, ma questo passa molto velocemente.

Delle questioni in sospeso possono essere finalmente sistemate.

Gemelli: sono in arrivo delle ottime notizie. Le occasioni devono essere tutte prese al volo e in particolare nella sfera lavorativa. Con questa stagione è arrivata anche un po' di stanchezza.

Cancro: il pianeta Giove può ostacolare il lavoro, però dopo riprende tutto alla grande. Nella vita di coppia stanno per arrivare molte discussioni e delle giornate molte nervose. È arrivato il momento di rivendicare i propri diritti e dire sempre il proprio parere.

Leone: per questo segno incomincia la ripresa, per realizzare i vari progetti messi momentaneamente nel cassetto. Questo è un buon momento anche per il lavoro e l'ambito sentimentale.

Vergine: ogni occasione che si presenta deve essere presa al volo. Possono arrivare momenti improvvisi di stanchezza e tutto questo per colpa di Marte. Invece per il lavoro è un momento molto critico, bisogna avere pazienza. Nei prossimi giorni si possono realizzare anche dei nuovi progetti.

Gli altri segni che completano lo zodiaco

Bilancia: per il piano professionale non è un bel momento. Nell'amore serve molta più comunicazione che in questo periodo sta mancando, però c'è sempre il tempo per recuperare. Questo è il momento giusto per rivedere dei vecchi amici.

Scorpione: per raggiungere certi obbiettivi si deve lavorare ancora molto.

Questo segno deve fare attenzione anche con la gelosia. Le giornate possono essere un po' sottotono e con nervosismo. La Luna rende lo Scorpione molto più determinato e battagliero.

Saggitario: incomincia il tanto atteso recupero nell'ambito professionale. I vari progetti possono essere dei veri e propri successi. Ci possono essere dei piccoli problemi o discussioni con i colleghi in ufficio o dei capi.

Capricorno: i vari progetti nel lavoro possono subire un momentaneo arresto. Si devono assolutamente evitare tutte le nuove opportunità che si possono presentare e rimandare al mese di novembre. Con il partner ci possono essere delle piccole tensioni e incomprensioni.

Acquario: per il segno in questione questo è veramente un momento molto fortunato e si possono concretizzare molti progetti.

Il romanticismo è parte integrante dei prossimi giorni. Invece per i sigle è arrivato il momento di mettere il cuore in primo piano e fare tanti nuovi incontri.

Pesci: ci possono essere degli attriti nelle relazioni professionali. I vari desideri devono essere tutti esauditi, per evitare di pentirsi più avanti e avere molta più energia. Giove abbandona il segno e al suo posto arriva un Mercurio molto sfavorevole. Attenzione alle giornate di martedì e mercoledì.