Le previsioni dell'oroscopo del 15 giugno esortano i Leone a fare qualche colpo di testa. I Bilancia sono un po' troppo pesanti, mentre gli Acquario devono essere un po' più lucidi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° Bilancia: meglio non fasciarsi la testa prima di cadere. Se non sapete bene in quale direzione andare, forse è il caso di lasciarsi guidare dalle sensazioni e dal cuore.

11° Vergine: in amore in passato vi siete lasciati andare e vi siete fatti male. Ad ogni modo, cercate di mettere da parte le paure e cercate di andare avanti malgrado tutto.

Certi treni vanno presi al volo perché non ripassano.

10° Acquario: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 15 giugno vi invitano ad essere un po' più lucidi quando si tratta di prendere delle decisione. Meglio non temporeggiare troppo e agire facendo ragionamenti equilibrati e precisi.

9° Sagittario: sul lavoro urge una mole di concentrazione altissima. Cercate di non permettere agli altri di condizionare le vostre decisioni. Sia nel lavoro sia nel privato dovete ragionare con la vostra testa.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Cancro: ci sono delle faccende in sospeso per quanto riguarda il lavoro. Non vedete l'ora di chiudere una situazione che non ha fatto altro che causarvi problemi.

7° Capricorno: l'oroscopo del 15 giugno vi invita ad essere un po' meno rigidi quando si tratta di prendere delle decisioni affrettate. Dal punto di vista professionale, invece, è meglio non tirare troppo la corda.

6° Scorpione: talvolta nella vita è importante capire quali siano i propri limiti, in modo da fermarsi in tempo.

In amore, però, talvolta questo potrebbe non essere semplice da riconoscere, pertanto, prestate attenzione.

5° Ariete: se siete impazienti di ottenere qualcosa che avete in sospeso, adesso potreste ricevere qualche sorpresa. Cercate di non impelagarvi in faccende troppo complicate.

Oroscopo segni fortunati del 15 giugno

4° in classifica Toro: questo è il momento propizio per agire e per mettere da parte l'orgoglio.

Ricordate che in amore non c'è bisogno di giocare alla legge del più forte. In amore vince chi ama, nessun altro.

3° Gemelli: le previsioni dell'oroscopo del 15 giugno denotano una giornata all'insegna degli impegni. Ci sono molte questioni da svolgere e da sbrigare. Per tale ragione, cercate di non restare indietro.

2° Pesci: chi ben comincia è a metà dell'opera. Questo è il motto che dovete rendere vostro. Soprattutto dal punto di vista professionale ci vuole un po' di attenzione.

1° Leone: oggi vi sentite molto più energici rispetto ai giorni passati. La Luna torna ad essere favorevole, pertanto, sono favoriti anche i nuovi incontri e i colpi di testa inaspettati.