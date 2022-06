Secondo l'Oroscopo del 16 giugno, i nati sotto il segno del Capricorno possono pensare in grande per quanto riguarda l'amore, gli Acquario vivono alti e bassi, mentre i Pesci sono un po' troppo irruenti.

Approfondiamo ora la classifica giornaliera con le previsioni per tutti i segni.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Acquario: alti e bassi per quanto riguarda la vita sentimentale. Vi sentite un po' in balia delle vostre emozioni e questo potrebbe portare alla nascita di qualche intoppo anche sul lavoro.

11° Bilancia: mantenete la calma e non esponetevi troppo per quanto riguarda le faccende personali.

La gente non merita di conoscervi nel profondo. Questo è un privilegio da dare solo a chi conta davvero per voi.

10° Pesci: siete un po' troppo irruenti. L'oroscopo del 16 giugno vi invita a mantenere un profilo un po' più basso e a evitare di prendere decisioni troppo in fretta. Non bruciate le tappe in amore.

9° Gemelli: buon momento per quanto riguarda l'amore. In questi giorni potrebbero arrivare delle belle soddisfazioni. Attenti a qualche disguido in famiglia, non comportatevi in maniera troppo ostile.

Previsioni astrali, le posizioni centrali

8° in classifica Toro: in questi giorni potreste avere una risposta che stavate aspettando da molto tempo. Non siate troppo impazienti e date tempo al tempo.

7° Vergine: la vendetta è un piatto che si serve freddo. Cercate di mantenere la calma se qualcuno vi fa un torto, ci sarà modo e tempo per ripagare con la stessa moneta. L'indifferenza, talvolta, è la miglior cosa.

6° Scorpione: le previsioni dell'oroscopo del 16 giugno vi invitano ad essere meno orgogliosi in amore. Spesso tendete ad accendervi con poco, ma questo non sempre è un bene.

Molto produttivi sul lavoro.

5° Sagittario: se ci sono faccende burocratiche da mettere a posto, cercate di risolvere tutto entro la fine di questa settimana. Molti di voi sono stanchi e sono alla ricerca di una vacanza. Godetevi un po' di relax.

Oroscopo, i segni fortunati del 16 giugno

4° in classifica Capricorno: se volete compiere il grande passo in amore, questo potrebbe essere un periodo molto propizio.

Datevi da fare e giocate a carte scoperte.

3° Cancro: ottimo momento per quanto riguarda la sfera professionale. Presto potreste ricevere una bella sorpresa. In amore, invece, è bene essere più lungimiranti e pensare in grande.

2° Ariete: chiunque provi a tarpare le ali a un Ariete incorrerà certamente in problemi molto seri. Amate la libertà e non apprezzate le persone che fanno di tutto per ostacolarvi.

1° Leone: la vostra mente è già in vacanza, ma le cose da sbrigare sono ancora molte. Talvolta è bello andare all'avventura e prendere le situazioni come capitano. In amore siate più aperti.