Per venerdì 17 giugno 2022, l’Oroscopo si aprirà con tante belle sorprese per il segno dello Scorpione e per il segno del Capricorno. Il segno della Vergine subirà un rialzo davvero considerevole sul piano degli affari, così come altri segni di terra.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di venerdì: Scorpione in testa

1° Scorpione: potreste aprire le porte ad un progetto molto ambizioso, che permetterà alla vostra squadra di lavoro di avere dei risultati ottimali e per niente scontati. Sicuramente l’ambito amoroso vi metterà di fronte ad una sorpresa davvero originale e dinamica.

2° Capricorno: si apriranno le porte per un lavoro che saprà realmente soddisfarvi e portarvi a livelli pecuniari più forti, in grado di rendervi sempre più autonomi. Riuscirete a fare molta più attività sportiva e a incrementare le vostre energie in modo più che considerevole.

3° Vergine: riuscirete ad emergere dopo un periodo negativo in modo pressoché permanente, senza avere il pericolo di ritornare a qualche riscontro decisamente controproducente per le vostre finanze, secondo l’oroscopo.

4° Ariete: avrete un senso degli affari più spiccato, unito ad una comunicazione che andrà al di là delle aspettative. Secondo quanto riportato dall’oroscopo, saprete ritagliarvi del tempo libero in cui un nuovo passatempo potrebbe dare l’incentivo a nuove avventure.

Bilancia al centro dell’attenzione

5° Bilancia: sfruttare qualche punto a vostro favore per essere al centro dell’attenzione in questo momento vi darà un po’ di autostima, soprattutto se state attraversando un periodo fatto di qualche delusione o di ribasso sul piano comunicativo.

6° Acquario: avvertirete dei miglioramenti abbastanza repentini che vi daranno modo di esplorare qualche aspetto che magari non avevate preso in considerazione prima, come la proposta di un viaggio oppure di una nuova amicizia in procinto di sbocciare.

7° Pesci: avrete a disposizione una pausa in cui potrete prendervi cura maggiormente del vostro corpo e della vostra mente. Stimolare le amicizie potrebbe regalarvi un pomeriggio e una serata davvero molto interessante sul piano emozionale.

8° Toro: avrete ancora qualche piccolo intoppo da superare per dare alla vostra situazione finanziaria quel miglioramento che avete tanto ricercato.

Favorire i vostri interessi sarà alla base di un pomeriggio o di una serata molto tranquilla e speciale, anche con il partner.

Le previsioni dell'oroscopo di venerdì: Cancro a rilento

9° Cancro: potrebbe essere ancora presto per vedere i frutti del vostro lavoro maturare, ma si riscontreranno dei piccoli progressi nell’ambito emozionale. Affrontare qualche situazione di troppo però potrebbe costringervi a rallentare su altre questioni altrettanto importanti.

10° Sagittario: oscillare nelle ultime posizioni della classifica significa non rimanere fermi, e non rimanere fermi vuol dire avvertire anche qualche miglioramento. Vivere qualche esperienza lontano da tutto e da tutti vi aiuterà a maturare.

11° Gemelli: avrete molta stanchezza a causa di Marte in opposizione che nella giornata di venerdì comincerà a farsi sentire più forte che mai. Secondo l’oroscopo ci saranno poche chance di vedere qualche amicizia essere d’accordo con qualche vostra decisione.

12° Leone: avrete dei contrattempi anche abbastanza pesanti e che potrebbero togliervi l’opportunità di un colloquio oppure di un affare davvero remunerativo. Dovrete cercare di destreggiarvi bene con gli impegni, anche con quelli familiari.