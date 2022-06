Per la giornata di giovedì 16 giugno 2022, l’Oroscopo sarà dalla parte del segno dell’Ariete e del Capricorno. La Bilancia sarà stabile alle prime posizioni, mentre in rialzo significativo saranno prevalentemente i segni della Vergine e del Leone.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo della giornata, per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo giornaliero: idee per Bilancia

1° Ariete: sicuramente ridimensionare le amicizie e l’amore sarà molto produttivo dal punto di vista emozionale. Essere al centro dell’attenzione per voi in questo momento sarà non solo essenziale per le vicende lavorative ma anche per la vostra autostima.

2° Bilancia: avrete modo di fare qualcosa con il partner sotto un aspetto più concreto, realizzando qualche idea che probabilmente è rimasta nel cassetto troppo a lungo. Ridefinire un progetto sul lavoro faciliterà l’interazione fra colleghi, instaurando anche qualche legame solido.

3° Capricorno: avrete modo di evolvere dal punto di vista professionale, avendo anche le opportunità che fino a questo momento per voi sono apparse semplicemente come delle chimere. Secondo l’oroscopo l’amore saprà come essere coinvolgente dal punto di vista passionale.

4° Scorpione: le emozioni in questo momento la faranno sicuramente da padrone sotto il profilo dei sentimenti. Ci sarà una proposta allettante che attendevate da tanto tempo ma per la quale probabilmente avevate perso un po’ le speranze di vederla concretizzarsi.

Sfide per Pesci

5° Leone: ritornerete alla carica più ruggenti che mai, regalandovi una prospettiva di affari decisamente al di sopra delle aspettative. Con il partner vivrete una esperienza che vi farà crescere sia individualmente che come parte integrante di una coppia.

6° Toro: essere vicini alle persone che vi amano ora vi darà una carica sempre più intensa e ricca di risvolti davvero sorprendenti.

Avrete anche dei successi e dei miglioramenti sul piano professionale, che incentiveranno anche la vostra autostima.

7° Pesci: avrete qualche sfida da affrontare con tanta pazienza e dedizione, in questo momento. Probabilmente non ci sarà molto spazio per l’amore e i sentimenti in generale, soprattutto se avrete un affare molto remunerativo fra le mani fin dal mattino.

8° Vergine: i progressi di questo periodo cominceranno a dare i loro frutti, stimolando anche l’idea di un investimento abbastanza importante. Secondo l’oroscopo le situazioni amorose saranno sempre più prese in considerazione.

Gemelli in rialzo

9° Gemelli: state uscendo lentamente dal cono di stanchezza che vi ha tartassati per un po’ nel corso delle giornate precedenti, quindi avrete una ripresa le cui energie si riverseranno innanzitutto sul lavoro, e in un secondo momento sull’amore e sulla famiglia.

10° Acquario: per il momento vivrete una fase di stallo che probabilmente vi darà molto nervosismo, secondo l’oroscopo. Gli impegni inoltre potrebbero darvi anche qualche pensiero in più sul piano economico.

Stringere i denti ora sarà una delle soluzioni più efficaci.

11° Cancro: avrete qualche delusione con le amicizie i cui effetti purtroppo potrebbero essere a lungo termine. Anche sul lavoro ci potrebbero essere dei riscontri negativi, proprio dettati da un calo drastico della vostra concentrazione e della vostra voglia di mettervi in gioco.

12° Sagittario: avrete delle problematiche da risolvere nel giro di poco tempo, perché qualche errore di troppo potrebbe essere deleterio per un affare molto remunerativo. Secondo l’oroscopo state vivendo una fase transitoria molto difficile.