Una nuova giornata sta per prendere il via per tutti i segni zodiacale e delle nuove previsioni astrali sono in arrivo sia per i sentimenti che per il lavoro. Di seguito approfondiamo l'oroscopo del 15 giugno 2022, con le novità e i cambiamenti astrologici per tutti.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore c'è bisogno di capire che cosa desiderate, in particolare in quelle coppie che hanno vissuto problemi. Si potranno comunque risolvere diversi problemi. Nel lavoro sfruttate questa giornata per fare cose importanti.

Toro: per i sentimenti la situazione è interessante con la Luna favorevole.

Venere aiuta. Nel lavoro diverse cose stanno andando a risolversi, evitate solo azzardi che potrebbero complicare i rapporti con soci e collaboratori.

Gemelli: a livello sentimentale Venere porta avanti un buon transito, non mancano diverse occasioni. Nel lavoro alcuni rapporti sono da rivedere.

Cancro: in amore qualcosa potrebbe non andare, ma non sarà nulla di grave. A livello lavorativo meglio evitare di stancarsi troppo, momento comunque complesso.

Leone: a livello sentimentale una storia potrebbe rinascere, al momento siete più tranquilli. Se ci sono delle storie in bilico fate una scelta. Nel lavoro i progetti non mancano, ma dovete agire in breve tempo.

Vergine: a livello sentimentale - con Mercurio in opposizione - dovrete affrontare discorsi complicati.

La forza comunque non manca. Nel lavoro ci sono nuove proposte da valutare, ma sostenete pure i vecchi progetti.

Previsioni e oroscopo del 15 giugno 2022: la seconda sestina

Bilancia: a livello amoroso qualcosa potrebbe non andare e sentirvi sottotono. Meglio evitare discussioni inutili. Nel lavoro, se c'è stato un calo dal punto di vista economico ora si potrà ripartire.

Scorpione: in amore la Luna porta diversi vantaggi e una maggiore tranquillità. Nel lavoro avete necessità di verificare quello che state facendo, non mancano comunque conferme.

Sagittario: a livello amoroso c'è una situazione astrologica che permette di fare qualcosa in più, in quanto è un momento di grande forza. Nel lavoro le stelle aiutano a portare avanti nuovi progetti, ma è meglio evitare passi azzardati.

Capricorno: per i sentimenti se siete single da tempo ora si potrà recuperare grazie al dialogo, avrete la possibilità di portare avanti nuove relazioni. Nel lavoro, se ci sono delle discussioni meglio agire con calma.

Acquario: a livello amoroso, se ultimamente ci sono state delle complicazioni, in queste ore si potrà recuperare. Nel lavoro avrete voglia di cambiare e potrete farlo.

Pesci: in amore si riparte dopo due giornate non esaltanti, ma da ora non mancano le emozioni. Nel lavoro ci possono essere momenti interessanti, i successi non mancano e vi accompagneranno da qui alle prossime ore.