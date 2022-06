L'Oroscopo di domani è pronto ad esprimere il proprio giudizio in merito alla giornata di giovedì. In primo piano dunque le previsioni zodiacali del 16 giugno 2022, nel frangente indirizzate in esclusiva ai primi sei segni dello zodiaco. Sapete quali sono i simboli astrali rientranti nella prima tranche zodiacale? Per quei pochi che ancora non lo sapessero: fanno parte della prima metà dello zodiaco i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Chiarito quanto appena specificato, passiamo senza indugio a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno, analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 16 giugno, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 16 giugno, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 16 giugno mette in evidenza un periodo di grande armonia fisica e psicologica. Godetevi questo bel giovedì e pensate solamente a stare bene: per tutte le altre cose c'è tempo! In molti avrete voglia di vivere emozioni forti, quindi organizzate qualcosa di speciale insieme al vostro partner, troverà senz'altro un modo per ringraziarvi, successivamente... Single, sarete carichi ed entusiasti, pronti per vivere una super giornata! Così, già in mattinata riordinerete le idee e pianificherete quello che vorrete fare. Contattate le persone speciali con le quali vorreste trascorrere la giornata ed elencate i vostri progetti, vedrete che ne varrà la pena.

Sarete particolarmente rilassati e questo vi consentirà di andare d'accordo con tutti, in casa e fuori. Cercate il buon dialogo e siate disponibili ad ascoltare tutto quello che avranno da dirvi le persone che contano. In caso di critiche, accettatele con la promessa di rimediare ad eventuali mancanze. Il lavoro scorrerà nel pieno della tranquillità; l'aspetto più interessante sarà il rapporto affettuoso instaurato con colleghi e collaboratori.

Toro: ★★★★★. Giornata davvero formidabile! In campo sentimentale, il vento della passione soffierà forte tra i vostri pensieri: sarete così carichi di aspettative che, per una volta, non rimarrete delusi. Potrete aspettarvi di tutto dalla giornata di giovedì, ovviamente in chiave positiva: diciamo che questa sarà una giornata veramente molto buona, un giovedì che in tanti ricorderete nel tempo.

A dominare il romanticismo e la passione: saranno loro a permettervi di essere al top, in coppia e da single troverete immense soddisfazioni. Se in attesa dell'anima gemella, sarete pronti a rompere le righe, lanciandovi negli svaghi preferiti: qualcosa si muoverà e le circostanze daranno una mano a realizzare ciò che avete in mente. Assieme al successo personale arrivano anche piccoli vantaggi economici. Un vento fresco porterà via le nubi grigie dei giorni scorsi e l'orizzonte risulterà di nuovo limpido, l'aria sarà tersa e gli occhi scintilleranno di gioia. Nel lavoro, le stelle regaleranno energie benefiche che alimenteranno la vostra voglia di fare. Vi faranno stringere accordi importanti e potrebbero persino migliorare la vostra posizione.

Gemelli: ★★★★. Giornata di routine, non per questo da disprezzare. In amore, le stelle vi stanno rendendo più sicuri di voi stessi e delle scelte che avete fatto, perciò, da adesso in poi nessuno riuscirà a farvi cambiare idea su alcune vostre certezze. Questo è sinonimo di grande determinazione. Venere sarà ancora in una posizione abbastanza buona per questa nuova giornata, dove potrebbero non mancare delle sorprese, dei bei colpi di scena. Organizzate insieme al partner qualcosa per il prossimo weekend, magari con amici. Single, il cielo azzurro vi darà occasione per comunicare con chiarezza e onestà con tutte le persone che v'interessano. Se c'è qualcuno di speciale a cui da tempo vorreste far capire qualcosa, la giornata potrebbe essere quella giusta.

Avrete ottime energie, una notevole fantasia e la capacità di comunicare approfonditamente con le persone che gradite di più: le vostre argomentazioni verranno apprezzate da tutti i vostri amici. Nel lavoro, non dovrete concedervi pause. Le stelle sono discretamente positive ma è preferibile adottare accorgimenti per agevolarvi nei compiti faticosi.

Oroscopo di giovedì 16 giugno, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★. Un giovedì all'insegna del sottotono? Ebbene si, purtroppo. Per i sentimenti, si annuncia complicata la giornata, danneggiata dall'umore altalenante ma anche da tensioni nella coppia da risolvere una volta per sempre. Con un clima teso, soprattutto se la relazione è in crisi da tempo, conviene lasciare fuori dalla porta gelosie e sospetti ed impegnarsi: datevi da fare per risolvere i vostri problemi...

Dedicate più tempo e attenzioni a chi amate, facendo sentire importante chi avete nel cuore come fosse il primo giorno, vedrete che tutto si sistemerà. Single, indecisioni e cambiamenti improvvisi di opinioni saranno la trappola che la vita potrebbe tendere. Mettetevi in mente che è assolutamente inutile passare tra continui tira e molla, fare e disfare, cambiare idea in continuazione: se c'è da affrontare una situazione non serve a nulla tergiversare o rimandare. Prendete di petto gli interessati e parlate con chiarezza! Nel lavoro, dovrete affrontare un piccolo ostacolo ma non angosciatevi, perché riuscirete a trovare la forza necessaria per superare questo momento faticoso.

Leone: ★★★★. A dare le linee guida al periodo sarà la solita routine.

In amore, non avrete bisogno di realizzare grandi sogni per essere felici, perché il cielo sufficientemente positivo aiuterà a mettere a punto un paio di situazioni che vi stanno a cuore: puntando più sulla qualità piuttosto che sulla quantità, proprio come piace a voi. Così potrete godervi il vostro partner, senza pensare a nulla. Chi avete accanto vi sarà particolarmente grato dandovi modo e facendovi sentire sereni e sicuri della vostra relazione. Single, senso pratico e fantasia si combineranno a meraviglia; così, se vi sentiste in vena di esprimere creatività, datevi da fare, perché adesso le capacità espressive saranno buone e il senso pratico le canalizzerà senza impoverirle. Dolci e appassionate richieste vi arriveranno da chi vi piace molto: accettatele senza coltivare timori.

Nel lavoro, avrete modo di risolvere una questione fastidiosa che in quest'ultimo periodo vi ha turbato e reso nervosi, anche nei confronti di colleghi che non lo meritano.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 16 giugno, predice uno splendido periodo. Per molti di voi sarà addirittura strepitoso (in base all'ascendente, gongolate!) vi accorgerete di essere particolarmente coinvolti in una vita di coppia perfetta. Il vostro cuore si prepara a battere più forte che mai. Non avrete alcun freno, paura o titubanza nel vivere la giornata leggeri come una piuma. Riceverete dei chiari segnali dal partner in merito alla relazione che state vivendo: ultimamente sta evolvendo in positivo e di questo ne sarete più che entusiasti.

Single, vi aspetta una giornata molto positiva e propositiva: riceverete infatti numerose richieste per fare qualche giro per attività insolite. Trascorrerete un periodo diverso dal solito, il che vi aiuterà ad affrontare la vita con lo spirito giusto. Sia fisicamente che psicologicamente sarete molto tonici e le cose non potranno che migliorare. Presto raggiungerete il top della forma e saranno in molti a chiedervi il vostro segreto. Nel lavoro, le prospettive astrali saranno ottime. I nuovi contatti potranno favorire successi concreti, anche con uno sviluppo inatteso da situazioni lasciate in sospeso.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 16 giugno.