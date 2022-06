La seconda settimana del mese di giugno è ormai giunta al suo giro di boa e nuovi cambiamenti astrologici e novità sono in arrivo per tutti i segni zodiacali. Approfondiamo quali leggendo l'Oroscopo di giovedì 16 giugno 2022.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore è una giornata interessante nel complesso, anche se una discussione potrebbe non mancare. Sensazioni interessanti. Nel lavoro non mancano nuove soluzioni, i problemi verranno superati.

Toro: per i sentimenti qualcosa di importante è da organizzare. I nuovi incontri non sono da sottovalutare.

Nel lavoro coloro che hanno vissuto complicazioni ora potranno risolverle. Sono giornate favorevoli.

Gemelli: a livello sentimentale queste sono delle giornate che portano nuove emozioni, gli incontri sono fortunati grazie alla Luna nel segno. Nel lavoro le idee non mancano.

Cancro: in amore è una giornata migliore delle precedenti, in particolare per i single del segno. Il fine settimana porta qualcosa in più. A livello lavorativo attenzione alle proposte che arrivano, sarà importante pensare al futuro.

Leone: in amore la situazione invita alla calma, soprattutto dalla tarda serata in poi. La forza comunque non mancherà. Nel lavoro - con Saturno in opposizione - vi sentite più nervosi, attenzione ad alcune questioni economiche.

Vergine: in amore Luna che torna favorevole, la giornata è intrigante. Nel lavoro, se qualcuno è contro di voi potrebbe superare ogni difficoltà, le vostre idee sono molto chiare.

Previsioni e oroscopo del 16 giugno 2022: la seconda sestina

Bilancia: in amore è una giornata da vivere con attenzione, qualcosa potrebbe non andare.

Nelle storie che hanno vissuto dei disaccordi bisogna trovare una quadra. Nel lavoro non è esclusa una proposta, possibile la necessità di risolvere un problema.

Scorpione: per i sentimenti ci sono diverse tensioni in corso, queste sono giornate che dovrebbero farvi riflettere. Nel lavoro le situazioni che nascono ora sono da valutare con attenzione.

Sagittario: a livello sentimentale la situazione invita a vivere i rapporti in modo tranquillo, in particolare sabato arriveranno novità. Nel lavoro fase di recupero, in particolare per chi lavora in proprio.

Capricorno: a livello sentimentale dovete cercare di ritrovare tranquillità in una storia, evitate gli azzardi inutili. A livello lavorativo è un momento di maggiore stress, potrebbero non mancare discussioni.

Acquario: per i sentimenti a breve arriveranno nuove opportunità con la Luna che è nel segno, tutto sarà più facile da gestire. Nel lavoro, se ci sono state delle discussioni siete indecisi se continuare con un progetto o meno.

Pesci: in amore è un momento importante per le coppie che stanno insieme, alcuni si sentono però maggiormente stanchi. Nel lavoro probabile che ci sia qualche proposta da portare avanti, ci vorrà concentrazione.