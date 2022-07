L'Oroscopo di mercoledì 13 luglio vedrà un Ariete fanatico in ambito amoroso a causa della Luna in quadratura, mentre Bilancia potrebbe aver bisogno di una pausa soprattutto sul lavoro.

Mercurio in trigono per i nativi dello Scorpione permetterà al segno d'acqua di gestire bene i propri impegni lavorativi, mentre Pesci dovrà ritrovare la giusta intesa con il partner.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di mercoledì 13 luglio.

Previsioni oroscopo mercoledì 13 luglio 2022 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale non all'altezza della situazione mercoledì 13 luglio.

Se per il momento non siete in grado di prendere una decisione importante insieme alla vostra dolce metà, cercate di rimandare. Se siete single, per conquistare la persona che vi piace ci vogliono pazienza e perseveranza. In ambito lavorativo fare tutto di fretta non sarà una buona idea, considerato anche che Mercurio è in quadratura. Voto - 6️⃣

Toro: periodo interessante in amore secondo l'oroscopo di mercoledì 13 luglio. Single oppure no, la Luna sarà favorevole e porterà maturità e buon senso in voi. Tutto ciò garantirà stabilità e affiatamento alla vostra relazione e una buona dose di romanticismo. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio e Marte vi daranno la spinta necessaria per svolgere lavori di ottima fattura.

Voto - 9️⃣

Gemelli: il cielo tornerà a splendere per voi dal punto di vista sentimentale. Venere porta bellezza, maturità e romanticismo, e sarà possibile fare audaci conquiste se siete single, o consolidare il legame che avete con la persona che amate. Sul fronte lavorativo non vi arrenderete mai perché per voi sarà molto importante riuscire a portare a termine in tempo i vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Cancro: sarà un 13 luglio poco convincente in amore. La Luna in opposizione cambierà il vostro umore, per cui in ambito amoroso, se sarete chiamati a prendere delle decisioni importanti, fatevi consigliare da persone di cui potete fidarvi. Sul fronte lavorativo state andando bene, ciò nonostante non siete troppo esigenti con determinati progetti.

Voto - 7️⃣

Leone: state vivendo un bel periodo sul fronte amoroso. Single oppure no, sarete spesso di buon umore e riuscirete a instaurare facilmente un bel rapporto con le persone intorno a voi, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro, sarete messi in una buona posizione, dunque potreste provare a ottenere qualcosa in più. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale in lieve risalita, ma non ancora del tutto coinvolgente e intrigante. La Luna sarà in trigono dal segno del Capricorno e vi aiuterà a sentirvi a vostro agio con il partner. Tuttavia, con Venere ancora in quadratura, non siate troppo pretenziosi nei confronti della persona che amate. In ambito lavorativo, se ci sono progetti che avete trascurato, questo potrebbe essere il momento opportuno per riprenderli e portarli a termine, sfruttando la buona posizione di Marte e Mercurio.

Voto - 7️⃣

Bilancia: cielo non favorevole a causa della Luna in quadratura dal segno del Capricorno. In amore verrete messi sotto pressione dal partner, forse perché ultimamente non vi siete preoccupati abbastanza della vostra relazione. Se siete single, attenzione al vostro atteggiamento, perché chi vi sta intorno potrebbe reagire in modo inaspettato. Sul fronte professionale avrete bisogno di una pausa per ritrovare lo slancio dei giorni migliori. Voto - 6️⃣

Scorpione: vita sentimentale in calo secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì 13 luglio. Rispondere sempre con toni accesi ad amici e familiari rischia soltanto di creare qualche frizione di troppo. Per quanto riguarda il lavoro, mostrerete maggior interesse per i vostri progetti, un po' meno per gli incarichi che vi verranno affidati da colleghi o superiori.

Voto - 6️⃣

Sagittario: giornata poco convincente dal punto di vista sentimentale per voi. In amore Venere sarà opposta ancora per poco, dunque, anche se i rapporti con il partner non splendono, provate a risolvere eventuali problemi. Se siete single, potreste aver bisogno di maggiore sostegno emotivo. In ambito lavorativo lentamente state facendo dei progressi, e potrete essere soddisfatti di quel che state facendo. Voto - 7️⃣

Capricorno: periodo favorevole in amore. Sarete carichi e avrete entusiasmo verso l'anima gemella. Con un po' di fortuna potreste riuscire ad instaurare un ottimo legame. Sul fronte lavorativo non sarete i migliori del settore, ma comunque vi impegnerete al massimo per raggiungere i vostri obiettivi.

Voto - 8️⃣

Acquario: abilità e competenze non vi mancheranno in ambito lavorativo, ma attenzione a Marte in quadratura che potrebbe stancarvi più del dovuto. In amore, Venere in trigono vi farà sentire spesso a vostro agio con il partner, soprattutto se siete nati nella terza decade. I cuori solitari vorranno sempre sentirsi al centro dell'attenzione, ma dovranno darsi da fare per trovare la persona giusta. Voto - 8️⃣

Pesci: il pianeta Venere presto si metterà dalla vostra parte, ma sul fronte amoroso, per il momento, ci saranno molte cose da sistemare. Provate quindi a sfruttare la posizione favorevole della Luna per recuperare terreno. In ambito lavorativo saprete come portare avanti efficacemente i vostri progetti, ma non dovrete dare nulla per scontato. Voto - 7️⃣