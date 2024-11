L'Oroscopo del 28 novembre 2024 vanta un cielo astrale intrigante con la Luna in transito nello Scorpione, pronta a solleticare questa giornata. A guidare la classifica sarà la capolista Acquario che, grazie al favore astrale, avrà molto da ricevere in queste 24 ore. L’ultimo posto spetta al Sagittario.

La classifica flop e top e l’oroscopo del giorno

Sagittario : 12° posto - Ultimamente state vivendo un periodo molto pesante, che sembra incidere negativamente sul vostro equilibrio. Potrebbe trattarsi di questioni lavorative, magari legate a difficoltà nei rapporti con colleghi o superiori.

Non permettete però che il giudizio degli altri vi influenzi più del dovuto. Avete dentro di voi la forza e la determinazione necessarie per affrontare ogni sfida, grazie alla vostra capacità di agire in modo deciso e concreto. In amore, chi è in coppia può contare su una relazione stabile e su momenti di grande armonia. Per i single, invece, si prospettano nuove conoscenze che potrebbero riservare piacevoli sorprese.

Contrasti di coppia, dubbi emotivi e una situazione economica non proprio soddisfacente vi daranno ancora del filo da torcere. Quando qualcosa non va per il verso giusto, non riuscite a rilassarvi, avete difficoltà a dormire e a concentrarvi. Prima di addormentarvi la sera, vi trovate immersi in un mare di pensieri che peggiorano il vostro mal di testa.

Non siate troppo esigenti con voi stessi e cercate di rilassarvi.

Capricorno: 11° posto - La giornata appare monotona, quasi opprimente, e il desiderio di cambiamento si fa sentire con forza. Siete stufi di seguire sempre la stessa routine e di vedere le solite facce. Questo potrebbe essere il momento giusto per introdurre qualche novità nella vostra vita, magari un hobby che vi appassioni o un’attività che vi stimoli.

In amore, provate a sorprendere il partner con gesti inaspettati, lasciando da parte ogni timore. In famiglia, però, è fondamentale mantenere un dialogo aperto e costruttivo, evitando di alzare i toni durante eventuali discussioni. Per il vostro benessere, cercate di ridurre l’uso degli schermi prima di dormire: il riposo ne gioverà.

Troppe situazioni spiacevoli vi stanno turbando; non si può dire che siate felici, anzi, è facile che vi stiate sforzando e fingendo. Ascoltate il vostro corpo e la vostra mente, non sottovalutate i segnali che vi inviano. Prendetevi cura di voi stessi, perché quando qualcosa non va, si vede e influenza tutto il resto. La relazione tra genitori e figli non è stabile, quindi cercate di ristabilire l'armonia.

Vergine: 10° posto - State attraversando un periodo particolarmente complesso e faticoso, che sembra mettere alla prova ogni aspetto della vostra vita. In amore percepite una mancanza, forse di attenzioni o di connessione con il partner. In famiglia l’atmosfera è tesa, mentre sul lavoro tutto sembra procedere con estrema lentezza, facendovi sentire frustrati.

Anche mentalmente vi sentite bloccati, sempre stanchi e demotivati. Spesso il desiderio di scappare lontano si fa strada nei vostri pensieri, ma provate a trovare soluzioni più semplici. Riducete la caffeina, dedicatevi a qualche attività fisica e cercate momenti di relax per ritrovare un po’ di serenità.

Questo giovedì sarà piuttosto frenetico. Avrete del lavoro da fare, forse nelle vostre proprietà o in vari uffici. State attenti alla rabbia, evitate di provocare gli altri o di prendervela con la famiglia. La pressione che state subendo è troppa e avete bisogno di una lunga vacanza. Se siete disoccupati, il desiderio di lavorare è forte, ma c'è la paura di fare scelte sbagliate. Sfruttate il weekend per dedicarvi ai vostri progetti o passioni.

Leone: 9° posto - Sul lavoro potreste ricevere un aiuto inaspettato da un collega, che potrebbe rivelarsi prezioso per risolvere una situazione complicata. Prestate attenzione a ciò che accade intorno a voi, perché potrebbe esserci qualcosa di importante da cogliere. In amore, però, le cose non sono così fluide: vi sentite stanchi di dovervi occupare di tutto senza ricevere il giusto supporto. Per chi vive una relazione stabile, non è raro che sorgano discussioni legate alla gestione della vita quotidiana. I single più giovani, invece, vivono un periodo di leggerezza e avventura, godendosi appieno le nuove conoscenze.

Quando tutto va storto, tendete a perdere la pazienza. Questo giovedì, che si prevede mediocre, porterà una bella gatta da pelare.

Dopo una settimana piena di impegni e doveri, sarete estremamente stressati, ma dovrete resistere almeno fino a metà pomeriggio. Poi potrete finalmente rilassarvi. Assicuratevi che la domenica sia libera, avete bisogno di riposo e di ricaricare le energie.

Scorpione: 8° posto - Le ferite del passato sembrano ancora influenzare il vostro presente, soprattutto in ambito sentimentale. Vi risulta difficile aprirvi completamente a nuove conoscenze, e spesso vi chiudete in voi stessi. Quando le cose non vanno come vorreste, avete la tendenza a innervosirvi e, a volte, a riversare questo stato d'animo sui vostri cari. È arrivato il momento di dire basta e di riprendere in mano la vostra serenità. Non lasciate che le negatività vi sovrastino, ma trovate il coraggio di proteggere il vostro equilibrio emotivo e di allontanare ciò che vi fa soffrire.

La vostra vita è stata una continua lezione, avete imparato molto e non siete più la persona ingenua e tranquilla di un tempo. Ora non sottovalutate chi vi circonda, ma state attenti a non commettere nuovi errori. Prendetevi del tempo oggi per un trattamento estetico fai-da-te e meditate di più. Avete bisogno di qualcuno di onesto e amorevole al vostro fianco.

Toro: 7° posto - In amore, state vivendo un periodo di attesa, con la speranza di incontrare quella persona speciale che possa far battere il vostro cuore. Anche se la solitudine può sembrarvi pesante, utilizzate questo tempo per dedicarvi a voi stessi e per portare a termine quei progetti o lavori rimasti in sospeso. Presto arriverà l’opportunità di staccare la spina e rilassarvi.

Potrebbe essere il momento ideale per pianificare un viaggio o una breve pausa rigenerante insieme a qualcuno di caro. Viaggiare e scoprire nuovi luoghi sarà un ottimo modo per ritrovare energia e serenità.

La settimana è passata velocissima, ma ora potete finalmente ritagliarvi del tempo per voi e recuperare. Il troppo lavoro nuoce anche alla salute. Da questa giornata tornerete a dormire serenamente, senza più svegliarvi nel cuore della notte per attacchi di ansia. Qualcosa non va, ma solo voi potete capirlo.

Pesci: 6° posto - Dopo un periodo caratterizzato da difficoltà, sia sul piano della salute che delle relazioni familiari, state lentamente riprendendo energia e fiducia. Sentite il bisogno di ottenere consensi e riconoscimenti, ma cercate di non essere troppo severi con voi stessi.

Anche se siete indaffarati e spesso stanchi, potete contare sul supporto delle persone che vi vogliono bene. Qualcuno vicino a voi potrebbe aver bisogno del vostro aiuto: non esitate a offrirglielo, perché la vostra presenza potrebbe fare una grande differenza.

Non esiste un problema senza soluzione, ma sta a voi trovarla. Avete passato un novembre pieno di incertezze. Non si può dire che da oggi ogni difficoltà sparirà, ma una tregua vi permetterà di rilassarvi. Avete bisogno di aiuto in casa, non potete fare tutto da soli. Delegate e assicuratevi che ogni membro della famiglia abbia un compito.

Cancro: 5° posto - Avete superato una fase contrastante e ora vi state rialzando con determinazione.

È il momento di riprendere in mano i vostri sogni e di portare avanti ciò che avete iniziato. Anche se spesso sembra che tutto remi contro di voi, queste difficoltà vi stanno rendendo più forti e resilienti. In amore, chi vive una relazione stabile può contare sul sostegno del partner, che rappresenta un punto fermo importante. Guardate con fiducia al futuro, perché le opportunità per osare non mancheranno.

Ancora un po' e anche questa settimana è finita. Potete tirare un sospiro di sollievo. Non tutti però saranno liberi dal lavoro, ma con buona volontà e concentrazione, riuscirete a sbrigare tutto velocemente. Coloro che hanno subito una caduta, si rialzeranno. Con tutti contro, non è facile vivere serenamente, ma queste lotte vi rendono più forti.

Gemelli: 4° posto - La vostra innata abilità nel conversare e nell’intrattenere vi rende protagonisti della scena sociale. Con l’avvicinarsi di dicembre, però, è necessario prestare attenzione alle questioni domestiche e organizzative. La giornata sarà piena di impegni, ma anche di soddisfazioni, soprattutto per chi gestisce un’attività: i risultati economici non mancheranno. Tuttavia, ricordate di fare attenzione alle spese e di programmare una manutenzione adeguata in casa.

Con l'avvicinarsi di dicembre, il vostro entusiasmo per le feste natalizie crescerà. Siete un po' Peter Pan e va bene così. Godetevi questo giovedì per fare tutte quelle cose che solitamente non avete tempo di fare. Potreste anche migliorare un rapporto, soprattutto con i familiari.

Preparatevi per le festività, organizzando la casa.

Ariete: 3° posto - Dopo un periodo di alti e bassi, vi aspetta una giornata migliore del solito. Sentite il bisogno di essere apprezzati per l’impegno che mettete in tutto ciò che fate. In ambito sentimentale, se vi sentite insoddisfatti, potrebbe essere il momento di guardare oltre e cercare nuovi orizzonti. Chi è alla ricerca di un lavoro dovrebbe rivalutare alcune proposte, mentre gli aspetti della vita quotidiana, come ciò che guardate in tv, possono influenzare il vostro umore più di quanto immaginiate.

Ogni problema emotivo e interiore può essere risolto oggi. L'energia vi pervaderà e gli astri vi guideranno, mettendo fine alle incertezze. Un po' di pepe in più ravviverà la vostra relazione, soprattutto se la passione si è raffreddata. Se siete single, state alimentando l'insicurezza e diventando asociali. Affrontate le vostre paure.

Bilancia: 2° posto - State vivendo un periodo di cambiamenti, che porta con sé sogni e speranze per il futuro. Non lasciate nulla al caso e cercate di mantenere la calma, anche di fronte alle difficoltà. Le emozioni possono essere intense, ma con un approccio paziente riuscirete a superare ogni ostacolo. Presto arriveranno novità interessanti, e il vostro impegno sarà ripagato.

Quanto è cambiato quest'anno, quante persone sono uscite dalla vostra vita e quante occasioni perse. Lasciate andare questi pensieri negativi e imparate le lezioni. Aspettatevi un giovedì variegato, impegnativo al mattino. In serata, sperimentate in cucina per sentirvi vivi.

Acquario: 1° posto - La giornata promette di essere ricca di opportunità e momenti positivi, anche se potreste dover affrontare spese impreviste. Avrete modo di incontrare una persona che nutre sentimenti nei vostri confronti, ma se siete già impegnati, evitate situazioni ambigue. Dedicatevi a qualcosa di creativo, come provare nuove ricette, e organizzate attività piacevoli, come una giornata di shopping, facendo attenzione a non eccedere con le spese.

La vita è piena di magia e bellezza, ma eventi negativi hanno offuscato la vostra fiducia. Seguite l'istinto, a volte conta più della ragione. La felicità è vivere con la spensieratezza di un bambino. Fate un passo alla volta verso una vita più positiva e forse ritroverete la soddisfazione.