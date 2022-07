Sta per prendere il via una nuova settimana per tutti e dodici i segni zodiacali, la terza del mese di luglio 2022. Di seguito le previsioni e l'oroscopo del 18 luglio dall'Ariete ai Pesci con i cambiamenti che arriveranno sia in amore che nel lavoro

Ariete: in amore c'è da verificare la tenuta di un rapporto, evitate qualsiasi tipo di agitazione. Nel lavoro diverse le cose da fare, un progetto potrà partire.

Toro: per i sentimenti Luna interessante che vi permette di organizzare qualcosa di nuovo, torna la voglia di amare. Nel lavoro un progetto potrà ripartire, avrete la possibilità di recuperare anche economicamente.

Gemelli: a livello sentimentale mattinata non esaltante, si recupererà solo nel pomeriggio. Nel lavoro le attività che avete iniziato ora porteranno i primi frutti ed i primi risultati.

Cancro: in amore mattinata migliore del pomeriggio. Se c'è stata una crisi di recente vi sentirete ancora nervosi. A livello lavorativo momento da non sottovalutare, ci sono nuove opportunità da cogliere.

Leone: per i sentimenti alcune avversità non sono ancora superate, ma comunque siete forti e avrete la possibilità di farlo. Nel lavoro un progetto potrà ora partire ma solo se ci credete.

Vergine: a livello amoroso un rapporto potrà essere premiato in questa giornata, dovete solo cercare di agire nell'immediato.

Nel lavoro un progetto che avevate in mente si potrà realizzare.

Previsioni e oroscopo del 18 luglio 2022: la giornata dei segni

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore fase interessante, ma molto dipende da quello che state facendo. Nel lavoro un progetto potrà essere finalmente concluso.

Scorpione: in amore avrete un'opportunità in più grazie a Venere favorevole.

Dovrete solo fare attenzione in alcuni momenti di conflitto. Nel lavoro avrete la possibilità di vincere una battaglia, ma è vietato fare azzardi.

Sagittario: per i sentimenti giornata non esaltante visto che vi sentite maggiormente agitati. Nel lavoro le proposte sono possibili, ma prendete tempo ed evitate di esagerare.

Capricorno: in amore pomeriggio non esaltante, vi sentirete maggiormente agitati e critici in una storia.

Nel lavoro un recupero arriverà, ma dovete iniziare a sfruttare tutte le opportunità.

Acquario: per i sentimenti pomeriggio interessante, aumenta la passionalità con la persona che sta al vostro fianco. Nel lavoro avrete la possibilità di mettere a posto diverse cose in sospeso.

Pesci: in amore pomeriggio migliore della mattinata visto che Venere è in buon aspetto e aiuterà nelle decisioni da prendere. Nel lavoro qualcosa sarà da mettere a posto in questa giornata.