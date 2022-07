Nuovo appuntamento con l'oroscopo del giorno 19 luglio. Siete curiosi di sapere quali novità e sorprese hanno preparato le stelle per le prossime 24 ore? A quanto pare, l’influenza di Nettuno a molti di voi aprirà quella parte della vostra mente che percepisce le cose che gli altri non percepiscono. Non dovete dubitare mai del vostro istinto e non esitate ad agire se l’universo vi invia opportunità dal nulla: sono state create interamente a vostro vantaggio. Adesso è arrivato il momento di dare un’occhiata alle previsioni astrologiche di martedì 19 luglio con le pagelle zodiacali da Ariete a Pesci.

La giornata di martedì 19 luglio secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – Il fatto che vi piaccia o meno quello che dovete fare in questa giornata dipende interamente dall’atteggiamento che scegliete di adottare. Se pensate che sarà divertente, sarà divertente, quindi, mettete la vostra faccia felice e fate sembrare facili i compiti difficili. Voto: 8

Toro – Le stelle dicono che state per essere profondamente coinvolti in un progetto o programma a cui finora vi siete avvicinati più per hobby che per vocazione. Dicono anche che avete quello che serve per essere un leader piuttosto che semplice seguace. Voto: 8

Gemelli – Cercate di resistere all’istinto di fare tutte le cose in fretta nei prossimi giorni.

Un approccio più rilassato alla vita e ai problemi produrrà il tipo di risultati per i quali avete lottato negli ultimi mesi. Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo di martedì 19 luglio: pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – Il Sole nel segno vi sta mettendo in uno stato d’animo molto ottimista in questo periodo, e questo è positivo perché se il vostro atteggiamento è ottimista, anche i risultati, sia a casa che al lavoro, saranno soddisfacenti.

La vita è bella e migliora di minuto in minuto. Voto: 9

Leone – Un’offerta di qualche tipo può sembrare troppo buona per essere rifiutata, ma prima di impegnarvi dovete assicurarvi di essere quella persona che ne trarrà il massimo. Potrebbe essere un offerente che vuole coinvolgervi esclusivamente a proprio vantaggio? Voto: 8

Vergine – Potreste essere tentato di rinunciare a una relazione che sta causando numerosi problemi, ma non siate troppo frettolosi.

L'Oroscopo dell’amicizia suggerisce che le cose stanno per prendere una svolta migliore. Voto: 8

Astrologia applicata alla giornata di martedì 19 luglio: pagelle da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Resistete a qualsiasi impulso che potreste ricevere per cambiare direzione o i vostri metodi e routine nei prossimi giorni. L'oroscopo avverte che se cambiate anche una piccola cosa, ci sarà un effetto a catena e prima che voi ve ne accorgiate il vostro intero mondo cambierà. Voto: 7

Scorpione – La moderazione è un must in questo periodo. Se siete uno di quegli Scorpioni che tendono a fare cose estreme, dovete esercitare una grande forza di volontà per impedirvi di testare i vostri limiti e anche di mettere alla prova la pazienza di familiari e amici.

Voto: 7

Sagittario – A un certo punto di questa giornata vi accorgerete che è arrivato il momento di rinunciare a qualcosa che non vale più il tempo, l’energia e i soldi che avete investito. Dateci un taglio e pensate ad altro. Voto: 7

Oroscopo del giorno 19 luglio: pagelle da Capricorno a Pesci

Capricorno – Cercate di non preoccuparvi di problemi che sono di minore importanza. Potrebbe essere più facile a dirsi che a farsi, ma se lasciate che le vostre paure prendano il sopravvento, potreste avere poco tempo ed energie preziose per quelle cose che contano davvero. Voto: 6

Acquario – In questo periodo l'oroscopo del lavoro renderà facili anche i compiti difficili. Senza nemmeno provarci, padroneggerete ciò su cui state lavorando e impressionerete colleghi e datori di lavoro in egual misura.

Siete dei grandi campioni! Voto: 10

Pesci – Anche se siete il tipo di Pesci che preferisce evitare i riflettori, questa giornata sarete sicuramente al centro dell’attenzione. Il vostro atteggiamento positivo ispirerà gli altri a seguire il vostro esempio e prima che voi ve ne accorgiate potreste avere un bel seguito. Voto: 9