L'oroscopo del weekend sulla fortuna è pronto a valutare il periodo temporale da sabato 1 a domenica 2 giugno, misurando l'asticella della buona sorte ai dodici segni dello zodiaco. Tra i simboli dello zodiaco a fare da "asso pigliatutto", l'Ariete, pronosticato in prima posizione. A seguire, distanziati di pochissimo, Bilancia e Pesci, ambedue appoggiati in misura identica dalla dea bendata. Per il Sagittario si prospetta un fine settimana scarno.

Previsioni zodiacali della fortuna weekend 1-2 maggio e posizioni: molto bene anche il Capricorno

12° posto - Sagittario.

La freccia della fortuna questo weekend potrebbe non colpire il bersaglio, purtroppo. Sappiate però che ogni tiro mancato darà un’opportunità per affinare la mira. I rapporti interpersonali quasi sicuramente saranno difficili da gestire, richiedendo attenzione. In amore, ci saranno turbolenze momentanee nella coppia, ma in serata di sabato (o domenica) troverete un rimedio. La vostra puntigliosità potrebbe creare problemi, quindi sarà importante riflettere su come migliorare la situazione. I single dovranno assumersi le proprie responsabilità e ascoltare attentamente ciò che la controparte avrà da dire. In pratica, sogni e desideri amorosi dovranno essere necessariamente messi in pausa.

11° posto - Vergine.

Prendetevi un momento per guardare il quadro generale e trovare la giusta via d’uscita dal caos. Potreste avere qualche piccola schermaglia con la persona amata, richiedendo maggiore attenzione da parte vostra. In diversi casi sarete sotto pressione a causa delle dissonanze astrali, inclusa la Luna, che potrebbe portare momenti di scoraggiamento e rovinare la serenità di coppia.

Single, alcune nuvole attraverseranno il vostro cielo, quindi sarà meglio restare calmi e non pretendere di risolvere tutto. In alcune situazioni, frenare l'impulsività e evitare decisioni affrettate sarà scelta saggia. Gli astri consigliano di prendersela comoda: questo fine settimana non investite energie o aspettative.

10° posto - Leone.

La lucidità potrebbe sembrare un po’ offuscata in questo weekend. L'Oroscopo ricorda che ogni re ha il suo regno, e il vostro tornerà a brillare. Doveste ignorare le parole di chi vi è ostile, procedendo con determinazione dove vi indica l'istinto. In amore, il partner apparirà troppo quieto e riflessivo per i vostri gusti. Sentirete il bisogno di novità e lo comunicherete chiaramente. Avrete bisogno di curare la vostra relazione come fosse un fiore prezioso, consapevoli che in ambito sentimentale non esistono certezze. Single, non permettete che le preoccupazioni quotidiane rovinino la voglia d'amare. Cercherete serenità nelle persone che vi ispirano e sfrutterete al meglio le opportunità disponibili.

Presto (forse) avrete la necessità di un cambiamento: vi adopererete per attuarlo.

9° posto - Acquario. Sabato e domenica potreste sentirvi come se le correnti vi stessero portando in direzioni inaspettate. È il momento di fare resistenza e di non lasciarsi trascinare dalle onde. Nel mirino difficoltà in vari ambiti. In amore, non prendete decisioni irrevocabili, poiché non avrete la lucidità necessaria. Riconoscete gli errori di valutazione sul partner e cercate di ristabilire la tranquillità. Single, le preoccupazioni non vi fermeranno: le cose belle richiedono tempo, quindi abbiate fiducia e pazienza. Nel tardo pomeriggio di sabato o nella mattinata di domenica, se vi sveglierete con un mal di testa dovete affrontare la giornata con calma, evitando di sovraccaricarvi: restate tranquilli, tutto andrà bene.

8° posto - Gemelli. Se la buona sorte si lasciasse desiderare, la volontà di farcela e la fiducia nei propri mezzi apriranno nuove porte: siate eloquenti. Per migliorare i rapporti interpersonali, farete qualche piccola rinuncia, ma non resterete delusi. Studiando attentamente ogni situazione, individuerete le mosse giuste per rendere le iniziative agili e facilmente attuabili. In amore, vivrete momenti di positività da sfruttare al meglio. Guarderete la persona amata da un altro punto di vista, risultando più sensibili ai suoi occhi e comprendendo meglio il suo comportamento. I single proveranno nuove emozioni e incontreranno persone interessanti da conquistare. In alcuni momenti vi sentirete in prima linea: presto godrete dei risultati di recenti sforzi.

7° posto - Cancro. Le emozioni guideranno i vostri passi verso la meta e la fortuna chiuderà il cerchio: ascoltate il vostro cuore. Insomma un tranquillo weekend: vi sentirete vulnerabili in alcune situazioni ma non ci saranno conseguenze negative; tutto si risolverà facilmente. In amore, la Luna vi porterà fortuna, permettendo di seguire il vostro istinto senza sbagliare. Renderete felici voi stessi e il partner. I single si troveranno nel posto giusto al momento giusto, sentendosi in sintonia con gli influssi planetari. Vi aspetta un rilassante fine settimana, durante il quale sorriderete aspettando l'arrivo della persona giusta. Un'idea creativa potrebbe aprire nuove porte, e grazie alla Luna potreste decidere di inseguire un dolce sogno.

6° posto - Scorpione. La fortuna si nasconde nelle ombre. Dice il saggio: chi cerca, trova; voi intanto cercate pure, ma fatelo con attenzione. Il mondo vi sorriderà se anche voi riuscirete a sorridere. In amore, la situazione generale sarà buona, con un rapporto discreto anche con chi di solito non preferite. Avrete fiducia in voi stessi e le stelle renderanno vivi i rapporti sentimentali e di amicizia. Sarà il momento giusto per cercare un accordo di coppia, parlare apertamente delle vostre aspettative o seppellire l'ascia di guerra. Riuscirete a vivere tranquilli. I single metteranno la vita sentimentale in prima linea, cercando nuove esperienze che rispondano alle future esigenze sentimentali.

La pazienza, poi, porterà i risultati migliori: non demordete. Mantenete i nervi saldi e gli ostacoli si dissolveranno.

5° posto - Toro. La dea bendata è pronta a fare la sua parte, ma dovrà essere la vostra forza interiore a guidarvi verso la vittoria. Comunque, sarà importante evitare di esagerare, soprattutto con chi avete dissapori. State usufruendo dei favori di una buona congiuntura astrale che vi porterà fortuna in amore. La Luna migliorerà il vostro umore, mentre Marte vi stimolerà. Date spazio al dialogo e alla voglia di novità nella vita di coppia. Non perdete l'occasione per avviare un nuovo progetto sentimentale stimolante. I single vivranno una giornata positiva, stando bene con se stessi e con gli altri.

Se un nuovo amore dovesse nascere, sarà meglio mantenerlo segreto per ora. In gran parte il cielo vi favorirà, permettendovi di realizzarvi e di inserirvi con successo in nuove iniziative.

4° posto - Capricorno. Avete attraversato strade diroccate e salite interminabili. Tuttavia, la determinazione vi ha aiutato a superare ogni difficoltà. Questo weekend raggiungerete i vostri obiettivi. Alcune vecchie abitudini saranno abbandonate, e potrete ricevere aiuto per attuare un progetto a cui tenete molto. In amore, la vita di coppia sarà gratificante con il partner in splendida forma e voi smaglianti. La persona amata prenderà l'iniziativa per rafforzare il rapporto. I single vedranno un netto miglioramento, con opportunità che si presenteranno già dalla tarda mattinata di sabato e si stabilizzeranno nel corso di domenica.

Tutto ciò che inizialmente vi sembrerà inutile si rivelerà prezioso e sfruttabile.

3° posto - Pesci. La fortuna vi sta "pescando", non disdegnate l'esca della positività lanciata nel mare delle opportunità: nuove avventure vi aspettano. Dunque, un periodo che inizierà bene e si concluderà felicemente. In amore, sarà una dolce fine settimana: organizzate una cena romantica con il vostro partner e godetevi il momento. Approfittate di ciò che avete conquistato e pianificate eventuali progetti futuri. I single saranno desiderosi di esplorare nuove situazioni che porteranno emozioni intense. Molti troveranno il periodo favorevole, vivendo momenti affettivamente sinceri. Siate aperti ai nuovi amori, poiché nonostante le vostre convinzioni, le cose andranno sempre meglio.

Ci saranno sviluppi positivi, soprattutto se cercate il primo amore.

2° posto - Bilancia. Il piatto della bilancia si inclina verso il successo: starà a voi mantenere in perfetto equilibrio anima, corpo, intenzioni e obbiettivi. Sembra difficile ma ve la caverete alla grande! Sarà un eccellente periodo per molti di voi del segno, grazie al vostro entusiasmo e alla capacità organizzativa. Riuscirete a gestire brillantemente tutto. In amore, l'armonia di Luna e Venere porterà un vortice di emozioni, indipendentemente dalla vostra situazione sentimentale. Per le coppie, si prevedono serate esaltanti, mentre chi è in crisi troverà spunti per migliorare la situazione. Per i single, nonostante le recenti vicissitudini personali, potrebbe svilupparsi un'amicizia che si trasformerà in una passione intensa e dolce.

Le stelle indicano un weekend fortunato per chi ha chiuso una storia: le condizioni sono ideali per realizzare un desiderio.

1° posto - Ariete. Pronti a fare la parte dell'asso pigliatutto? A questo giro il destino vi sorride: preparatevi a godere un meraviglioso weekend, adorno di grandi opportunità. Il fine settimana in generale certamente si prospetta assai felice, positivo grazie alla presenza della Luna nel vostro segno. Essere pronti ad accogliere sorprese piacevoli in ambito sentimentale sarà una vostra assoluta priorità. In coppia, tutto sembrerà muoversi a vostro favore, quindi sfruttate le opportunità che si presenteranno e concentrate le energie in modo positivo. Insieme al partner vivrete due splendide giornate, romantiche: sarà perfetto per rafforzare il legame. Per i single, il periodo sarà pieno di sorprese e incontri interessanti con la possibilità di divertirsi e trovare l'amore. Sarete pieni di energia con il sostegno degli amici avrete idee brillanti.