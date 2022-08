L'Ariete può ripensare a un vecchio amore e il Cancro sente telefonicamente la vicinanza del partner. Questo è il momento giusto per scoprire l'oroscopo del 10 agosto 2022.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: in ufficio c'è una grande mediazione informatica e telefonica, però le energie iniziano a mancare perché il bisogno di ferie è veramente tanto. I single hanno allontanato in modo brusco un amore dalla propria vita, però adesso c'è un ripensamento, ma ormai è troppo tardi. La forma fisica non è delle migliori e quindi si può puntare tutto sulla simpatia.

Toro: il partner riesce a organizzare meglio le cose, godetevi questo momento. Le potenzialità sono davvero tante, ma il capo non riesce a vedere tutto questo. Il mal di schiena e il bruciore alla gola sono minimi, però è meglio non abusare del condizionatore.

Gemelli: nella coppia sono presenti sempre dei malumori e a volte le reazioni sono molto esagerate, meglio mantenere la calma il più possibile. La sfera lavorativa sta vivendo un momento molto fortunato e possono arrivare anche delle sorprese. Bisogna fare attenzione alla pelle perché gli eritemi e gli arrossamenti sono sempre in agguato.

Cancro: il partner è lontano per lavoro, ma sentirlo al telefono regala molta energia. Il quattro zampe di casa è sempre molto affettuoso, ed è sempre pronto a regalare compagnia.

I sali minerali e il potassio vanno sempre ripristinati e inoltre va consumata molta più verdura fresca.

Leone: nel lavoro manca la motivazione di continuare, però le consegne vanno rispettate e poi ci possono essere le ferie. I cuori solitari hanno intenzione di conquistare una preda, ma qualcuno può mettere i bastoni tra le ruote.

Vergine: con la suocera e la mamma il rapporto è sempre urticante e ovviamente non mancano le polemiche. Il partner regala sempre molta serenità e questo mette in evidenza che l'amore non manca mai. Il mal di testa e stomaco possono essere evitati con l'alimentazione giusta e con molto più riposo.

Il resto dei segni dello zodiaco

Bilancia: la relazione continua in modo sereno e soprattutto stabile e ci può essere anche una dichiarazione molto importante. Un disguido al lavoro e può mandare all'aria le vacanze, meglio fare più attenzione. L'unico modo per rilassarsi è ascoltare un po' di musica lontano da tutti, per un totale relax.

Scorpione: l'affetto per la famiglia e i figli risulta essere molto avvolgente, per avere sempre serenità e sicurezza. Nel lavoro ci può essere un guadagno superiore del previsto e questo mette molta allegria. Il mal di schiena mette ko, quindi è arrivato il momento di prendere un po' di ferie.

Sagittario: oggi l'amore non brilla per niente, avere pazienza è la parola d'ordine.

Le trattative di lavoro si preannunciano molto difficili e può arrivare un progetto inaspettato. Gli stati infiammatori sono all'orizzonte, meglio fare un salto in erboristeria.

Capricorno: la giornata in azienda è davvero molto pesante, però poi tutto si trasforma in una passeggiata. Il partner continua ad essere possessivo e noioso, quindi meglio chiarire subito.

Acquario: la remunerazione è molto risicata, però avere un lavoro di questi tempi è una fortuna. I single continuano ad avere un carattere molto chiuso e in questo modo le persone scappano, meglio cambiare atteggiamento. La linea non è spettacolare, quindi si deve fare attenzione all'alimentazione.

Pesci: in azienda ci possono essere delle complicazioni e in questo modo le consegne vengono bloccate. L'amore funziona, ma la passione un po' meno perché c'è sempre qualcuno che disturba. Le gengive sono soggetti a stati infiammatori, meglio contattare il dentista.