Il bixie cut sarà uno dei tagli di capelli più richiesti dell'estate 2024: recentemente la chioma è stata sfoggiata con molta disinvoltura anche dalla cantante Tyla. Inoltre si potrà prendere in considerazione la nuova tonalità dark brunette.

L'hairstyle gettonato dell'estate

Tyla ha realizzato un meraviglioso bixie cut, la cui lunghezza arriva alla mandibola. Precisamente sulla capigliatura sono presenti delle scalature molto leggere sulla parte posteriore. Per quanto riguarda lo styling, la cantante ha optato per l'effetto wet con una piega stropicciata: inoltre per completare il tutto ha abbinato una riga decentrata.

Sulla chioma di Tyla è presente anche molto volume, per un risultato finale davvero irresistibile. Il bixie cut regala alla cantante uno stile rétro è sbarazzino nello stesso tempo. Per chi non conoscesse questo taglio di capelli è un mix tra il caschetto e il pixie cut. L'hairstyle è la giusta soluzione per la stagione estiva, per avere sempre un look fresco.

Altre proposte per l'estate

Nell'ultimo periodo anche Megan Fox ha rinnovato il suo hairstyle e ha creato un meraviglioso cowboy bob. La chioma è caratterizzata da una tessitura irregolare e le sfilature regalano un bel movimento: lo styling scelto dall'attrice è mosso e spettinato, un mix davvero irresistibile. Fox ha pensato di accostare alla capigliatura anche una frangia scalata.

L'attrice non contenta ha cambiato la tonalità di capelli e ha optato per un dark brunette. La nuance appare multi-sfaccettata, intensa e soprattutto molto naturale: il chiaroscuro è sapientemente utilizzato per donare dinamismo e luminosità. La sfumatura si adatta alla perfezione agli occhi azzurri e alla carnagione della Fox, per apparire ancora più luminosi.

Altri tipi di styling per il cowboy bob

Il nuovo cowboy bob può essere portato con tante altre pieghe, per un risultato finale più originale. Ad esempio si può creare uno styling super liscio e per completare il tutto è perfetta una riga a zig zag. Per una serata importante si possono realizzare anche delle beach waves con una riga laterale; invece per una passeggiata in centro si può optare per una piega liscia e molto morbida.

Per quanto riguarda le acconciature si possono creare delle baby braids ai lati del viso; inoltre non può mai mancare una ponytail bassa con le lunghezze lisce e morbide. La tonalità dark brunette può essere arricchita con delle sfumature cioccolato al latte o rosso ciliegia: per avere una nuance come appena fatta è preferibile utilizzare regolarmente dei prodotti specifici. Per acconciare velocemente la capigliatura è possibile applicare un fermaglio con le perle.