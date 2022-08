Secondo le previsioni dell'Oroscopo del 14 agosto, i Capricorno devono tenere l'umore alto. Per quanto riguarda gli Acquario, invece, è necessario controllare un po' di più le reazioni.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Acquario: cercate di essere un po' più controllati nelle reazioni. Spesso tendete a perdere la pazienza e questo potrebbe portarvi a vivere qualche piccolo screzio, soprattutto in amore.

11° Sagittario: l'oroscopo del 14 agosto vi invita a essere un po' più concentrati. Le distrazioni non sono un lusso che potete concedervi, specie se svolgete professioni per cui è necessaria la concentrazione.

10° Leone: giornata molto altalenante. La mattinata potrebbe cominciare un po' a rilento, mentre verso il pomeriggio ci sarà una ripresa. Rimandate gli incontri importanti.

9° Vergine: chi di voi non è ancora andato in ferie potrebbe cominciare a scalpitare. Chi, invece, ha già goduto di un po' di relax, potrebbe comunque non averne abbastanza.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Ariete: non ci sono molti cambiamenti in arrivo nell'imminente futuro. Se stavate aspettando una svolta, forse è il caso di attendere ancora un po' di tempo.

7° Gemelli: la pazienza è la virtù dei forti. Spesso tendete a correre un po' troppo, finendo per bruciare le tappe. In amore ricordate che bisogna sempre mantenere la parola data, altrimenti si perde di credibilità.

6° Cancro: le previsioni dell'oroscopo del giorno 14 agosto vi invitano a non essere troppo intransigenti. Questo è un buon momento per l'amore, quindi, non sprecatelo soffermandovi su cose futili.

5° Scorpione: siete piuttosto impegnati in questo periodo, ad ogni modo, presto potrete godervi anche voi un po' di relax. Dal punto di vista sentimentale, ci sono dei cambiamenti in arrivo.

Oroscopo primi quattro segni del 14 agosto

4° in classifica Pesci: le stelle sono dalla vostra parte, pertanto, se avete delle faccende in sospeso, forse è il caso di ponderare attentamente i pro e i contro prima di gettarvi a capofitto in nuove situazioni.

3° Capricorno: interessanti risvolti sul fronte delle relazioni. Tra oggi e domani potrebbero esserci delle interessanti novità.

Cercate di tenere alto l'umore e, soprattutto, la concentrazione.

2° Bilancia: non c'è limite in amore. Cercate di eliminare tutti i paletti che spesso contraddistinguono il vostro mondo. Nella vita bisogna osare e bisogna esporsi se si vuole essere felici.

1° Toro: oggi vi sentite particolarmente in forma. L'Oroscopo del giorno 14 agosto vi invita ad essere un po' più intraprendenti. Dopo aver vissuto dei momenti no, adesso è tempo di rialzarsi.