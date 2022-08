L'oroscopo dal 15 al 21 agosto è pronto ad aprire le porte ad una settimana determinante e decisiva. I giorni che verranno saranno importanti e da non sottovalutare. Tra ferragosto e tanti altri eventi, il vostro archivio di ricordi subirà un'impennata. Questa è la settimana finale, dei saluti e delle partenze ma anche dei nuovi inizi. Vediamo nel dettaglio che cosa hanno in serbo gli astri per ogni singolo segno zodiacale.

Oroscopo settimanale al 21 agosto, dall'Ariete al Cancro

Ariete - Non siate ostinati in questa settimana che vi mette in guardia da ritardi, ostacoli e discussioni.

Ferragosto potrebbe riservare una sorpresa inaspettata. Una relazione potrebbe ritrovarsi a fare i conti con una faccenda passata e mai risolta. Nel weekend la situazione potrà migliorare. I cuori solitari dovrebbero correre dei rischi in più e tentare un approccio con la persona interessata.

Toro - Ferragosto di fuoco e fiamme. La vostra autostima avrà una bella impennata ed anche le spese, purtroppo. Potreste ritrovarvi a dover aprire più spesso il portafoglio. La buona notizia è che chi lavora, in settimana potrebbe ottenere delle notevoli entrate o forse una promozione. Cercate di rimanere autentici e di non cambiare pensiero o atteggiamento soltanto per accondiscendere gli altri. Relazioni di coppia favorite, via libera alla fantasia e alla passione.

Gemelli - La passione sarà in auge in queste settimana. Lunedì di ferragosto molto intenso e divertente, da trascorrere con le persone più importanti per il vostro cuore. Cercate di non arrivare in ritardo e non prendete decisioni affrettate. Chi è in coppia potrebbe sentirsi poco attratto dal partner, ma forse siete voi ad aver trascurato o sottovalutato l'altro.

Nel lavoro sarà bene staccare la spina o allentare la presa, rilassatevi e godetevi queste giornate agostane.

Cancro - Lavorate sodo e il duro lavoro non vi spaventa, ma è agosto anche per voi! Prendetevi del tempo in questa settimana per stare con i vostri affetti, per uscire a sagre, concerti, eventi di paese. Lasciatevi andare e non bloccate i sentimenti, anche quelli a part-time.

Il vostro cuore ha bisogno di rifarsi, è da parecchio tempo che vi sentite poco desiderati o attratti da qualcuno/a. Rinviate i nuovi progetti alla prossima settimana. Occhio al traffico e ai ritardi. Ferragosto scintillante.

L'Oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - Sarete socievoli come non mai e questo potrebbe aprirvi nuove strade. Più contatti allacciate, più è facile trovare un impiego, un finanziamento o nuovi soci. Organizzate tante belle cose da fare insieme ad amici e parenti fidati. Voglia di viaggi, anche in solitaria. In settimana potreste prendere una decisione impulsiva che vi condurrà a vivere delle avventure indimenticabili. I complimenti e i flirt non mancheranno. Possibili tradimenti nella coppia, attenzione!

Vergine - In settimana potreste rendervi conto che l'amore di coppia è cambiato o che magari siete attratti da un'amicizia. Il rischio di commettere errori sarà elevato, perciò siete avvisati! Ferragosto porterà sorrisi, emozioni e divertimento, ma anche imprevisti incalcolabili. Chi sarà costretto a lavorare anche in questa settimana, farà bene ad organizzarsi al meglio, in modo da bilanciare doveri e piaceri senza perdere scadere nella disperazione. Soldi in uscita, occhio ai vicini e ai parenti serpenti.

Bilancia - In settimana potrete esultare perché il peggio potrà dirsi passato. Cercate, però, di fare attenzione alla vostra salute e a non sottovalutare i luoghi affollati. I più giovani vorrebbero divertirsi mentre i più grandi vorrebbero spegnere le preoccupazioni e godersi questa settimana di Ferragosto.

Succederà qualcosa di importante, perciò fareste meglio a tenere occhi e orecchie bene aperte. Disguidi e traffico, meglio starsene tranquilli a casa.

Scorpione - In settimana avrete del tempo per svagarvi e dimenticare le ultime vicende che hanno colpito anche la vostra famiglia. Tuttavia cercate di non complicare la situazione. Prendete le distanze da quelle persone che sono fin troppo invadenti. Chi abita in zone di mare, rischierà di perdere la pazienza a causa dei bagnanti rumorosi. Organizzate qualcosa in famiglia per Ferragosto e per il fine settimana.

Previsioni astrologiche dal 15 al 21 agosto 2022, dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Godetevi questa settimana senza farvi troppi problemi.

Avrete un'esplosione di idee e passione. Trionferanno le coppie che si amano e tutte coloro che usciranno dalla crisi estiva. Via libera a incontri e appuntamenti, ma in questo periodo non avete tanta voglia di impegnarvi. Vi attende un inverno preoccupante, perciò gustatevi positivamente quello che rimane di questa calda stagione! Ferragosto di scintille, attenzione!

Capricorno - In settimana sarete su di giri a causa del troppo via vai, specie se vivete in zone turistiche o se siete in villeggiatura. Andrà meglio ai Capricorno che sono rimasti a casa o in città, perché ci sarà più spazio d'azione e meno caos. Imprevisti nel giorno di Ferragosto. In alcune serate vi ritroverete ad emozionarvi sotto le stelle e magari accanto alla persona che vi piace.

Acquario - Divertimento stellare in questa settimana che inizia proprio con Ferragosto. Attenzione al traffico e alle lunghe code nei supermercati. Tra tuffi al mare e lunghe camminate in compagnia, i vostri pensieri saranno ridotti al lumicino. Letture nella natura e tantissime risate! Attenzione ai soldi, divertirsi non significa necessariamente spendere tanto!

Pesci - Vi attende una settimana di emozione, amore e famiglia, Ferragosto sarà scintillante. Avrete molte cose da fare ed anche la vostra salute risulterà migliorata. Potreste rivedere un vecchio amore oppure accettare un invito. Chi è in coppia sarà pronto a fare il passo successivo e a mettere su famiglia. Se avete un lavoro stagionale e vorrete concretizzarlo, tutto dipenderà da quanto vi siete fatti valere in questo periodo. Primi progetti in vista dell'autunno/inverno.