Secondo l'oroscopo dell'11 agosto 2022 il Cancro può trovare l'anima gemella, mentre per il Leone le vacanze sono lontane. Di seguito i dettagli per i dodici segni.

I primi segni zodiacali

Ariete: i single hanno un sentimento nascosto, però al momento la voglia di una relazione è l'ultimo dei pensieri. Per le coppie già collaudate la passione è molto bollente. In azienda servono dei grandi sforzi per completare tutte le consegne, dopo ci saranno le meritate ferie.

Toro: per i disoccupati sono in arrivo delle prospettive molto interessanti, ci potrebbe essere la necessità di cambiare anche città.

Con il partner ci potrebbe essere un pizzico di gelosia, ma che non disturba nessuno. Per avere un corpo tonico l'allenamento deve essere sempre costante, quindi meglio non battere la fiacca.

Gemelli: nell'amore mancano le scintille, l'unica soluzione è aspettare momenti migliori. Nella sfera lavorativa le idee sono tante, ma molto confuse e il capo non è per niente contento. I dolori e gli stati infiammatori per il momento sono silenziosi, però possono comparire da un momento all'altro.

Cancro: i cuori solitari possono vivere dei sentimenti molto coinvolgenti e intensi, meglio approfittarne. Per le coppie nate da poco è un momento di rodaggio, però il legame si fa sempre più forte e ci possono essere delle dichiarazioni importanti.

Lo stomaco è sempre molto delicato, e gradisce delle ricette leggere e molto appetitose.

Leone: il lavoro continua anche ad agosto e di vacanze ancora nessuno ne parla. Con il partner i sentimenti sono sempre inossidabili, ma con i figli serve molto più rigore. Le ginocchia rimangono il punto debole, un massaggio è quello che potrebbe servire.

Vergine: i single possono ricevere una chiamata o un messaggio molto intrigante da una preda e poi chissà, magari potrebbe nascere una storia d'amore. Degli affari possono essere conclusi molto velocemente per avere qualche giorno di riposo. Per evitare malanni sarebbe preferibile evitare il condizionatore.

Gli ultimi segni zodiacali

Bilancia: i guadagni sono contenuti, ma sempre continuativi, la direzione da seguire è quella giusta. Invece chi è in ferie deve dedicarsi al restyling della casa o a fare una spesa molto abbondante. Nella coppia ci può essere un po' di maretta, ma poi tutto passerà molto velocemente.

Scorpione: i single possono incontrare una persona speciale e vivere un momento di passione. Ormai l'ufficio è chiuso e ci si può dedicare a delle letture molto interessanti, magari al mare o sul terrazzo di casa. L'umore non è dei migliori e l'unica soluzione è organizzare un piccolo viaggio per staccare un po' la spina.

Sagittario: le finanze sono tranquille e si può partire subito per le ferie, ma attenzione a non spendere tutto.

I cuori solitari possono finalmente innamorarsi e trascorrere le ferie con più serenità. Questo è il momento giusto per controllare l'apparato digerente.

Capricorno: i rapporti con i colleghi sono sempre ottimi, ma quello che preoccupa è il superiore. Un amico può rimanere ferito da alcune parole dette senza pensare, quindi attenzione. La stanchezza sta aumentando molto velocemente, però le vacanze sono solo un miraggio.

Acquario: i cuori solitari possono pensare al passato e vivere dei momenti di malinconia, ma per recuperare una storia è ormai troppo tardi. Sotto l'ombrellone sono perfette delle letture filosofiche o storie d'avventura.

Pesci: con i soci ci possono essere delle piccole discussioni, ma questo non preoccupa nessuno. Sulla rampa di lancio ci sono dei nuovi progetti, però qualcuno può essere contrario. Con il partner ci possono essere delle divergenze di opinioni: vanno subito affrontate.