L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali dell'11 agosto 2022. Sul piatto della bilancia in questo caso trovano posto in esclusiva solamente i segni della seconda sestina. Vogliosi di conoscere chi avrà il supporto pieno dell'Astrologia e chi invece sarà costretto ad aspettare tempi migliori? Certo che si pertanto, senza dilungarci ulteriormente, iniziamo subito a togliere il velo all'oroscopo del giorno 11 agosto consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali dell'11 agosto, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★. Giornata abbastanza piatta e in alcuni casi addirittura traballante. Per alleviare l’effetto destabilizzante della Luna, in questo periodo sotto opposizione del Sole, fate scendere in campo il vostro spirito pratico e portate a termine ciò che avete in programma. Per sollevare l’umore, ricontattate gli amici che non vedete da tempo e organizzate un incontro piacevole, giusto per farsi qualche spensierata risata. Nel lavoro tutto bene se vi atterrete alle solite tabelle di marcia, proseguendo per la vostra strada, senza farvi tentare da insidiose scorciatoie. In amore invece, la forza dei sentimenti e la stabilità del vostro rapporto vi predisporranno ad affrontare situazioni di maggiore responsabilità.

Per rimettervi in sesto in qualche caso ci vorrebbe proprio una bella passeggiata: al mare, in montagna o in campagna. Camminare fa bene, ogni piccola tensione svanirà.

Scorpione: ★★★. Periodo valutato con le tre stelle del sottotono. Tranquilli, se riuscirete a stare calmi e sereni tutto andrà per il meglio, ok? Vi sentirete forse un po’ prigionieri di impegni e attività che lascereste volentieri ad altri, ma per adesso dovete coltivare solo l’arte della pazienza.

In famiglia, non perdetevi d’animo se per il momento non vi sentiste supportati nei vostri obiettivi. Nel lavoro intanto, anche le riflessioni istintive hanno la loro utilità, soprattutto se servono per aggiustare il tiro su alcune situazioni che non girano come vorreste. In amore Venere vi protegge a sufficienza, anche se al momento non sembra disposta a concedere un granché.

In compenso, un’amicizia vi scalda il cuore e presto potreste vivere qualcosa di unico a livello affettivo. Seguite un ritmo di vita sano e regolare, vi aiuterà a mantenere il vostro equilibrio psicofisico. Nel tempo libero, uscite all'aria aperta.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo dell'11 agosto predice un giovedì abbastanza impegnativo. Inizierete la giornata quasi sicuramente stanchi e svogliati. Assecondate il vostro bisogno di riposo e approfittate dei momenti liberi per ricaricarvi come si deve, altrimenti sarete sempre punto e a capo. Inoltre, con la Luna e Saturno genericamente contrari, non potete contare troppo neanche sull’aiuto di chi vi è intorno. Nel lavoro dovreste cercare di evitare di ingigantire eventuali problemi, spesso facilmente risolvibili: rubando tempo ed energie alle questioni più importanti.

In amore alcune situazioni potrebbero rendervi tesi e insofferenti, ma se non reagirete con eccessiva impulsività le cose si aggiusteranno da sole. Bene la salute, però dovreste curare maggiormente il look e il fisico. Fate un po' di movimento: fatto regolarmente è un toccasana davvero a costo zero.

Oroscopo e stelle dell'11 agosto, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Giovedì particolarmente favorevole a voi del segno. Sarete certamente molto più originali e fantasiosi del normale, ma in alcuni casi poco disposti ad andare fino in fondo in certe cose. Questo può rendervi un po’ superficiali nell’approccio alle situazioni che maggiormente interessano. Approfittate del tempo libero per divertirvi e ricaricarvi, magari in buona compagnia.

Nel lavoro, invece di sgomitare per arrivare primi, battendo sul tempo gli avversari, cercate di riscoprire il piacere della collaborazione. In ambito sentimentale questo giovedì l'amicizia e l'attrazione fisica s’intrecceranno quasi per gioco, con tanto entusiasmo ma senza alcun impegno o coinvolgimento definitivo (per ora). Come tutti quelli del Capricorno, dimostrate una grande resistenza fisica; tuttavia in questi giorni gli astri vi consigliano di non abusare troppo delle vostre forze.

Acquario: ★★★★★. Una giornata ancora all'insegna della Luna, presente nel vostro segno fino al prossimo venerdì 12 agosto alle 20:30. La vita sociale si prevede ricca e movimentata, come piace a voi. Frequenterete persone di vari ambienti e culture, imparando un po’ da ognuna di loro.

Dimostratevi disponibili e ricettivi a novità e cambiamenti. Se possibile, prendete in considerazione un’offerta importante in ambito lavorativo. In questo momento gli affari vanno bene e nulla di particolare si prevede all'orizzonte. Per ora concentrate pure l’attenzione su un progetto che, forse per questioni di tempo, siete stati costretti a trascurare. In amore l’atteggiamento travolgente di una persona conosciuta per caso seppur un po' imbarazzante non vi farà certo desistere dall’accettarne la compagnia. Mantenetevi attivi, lasciandovi coinvolgere in hobby o interessi che vi saranno utili per distrarvi e conoscere gente nuova.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 11 agosto, mette in evidenza un periodo normale.

A dare peso sarà probabilmente un po' di flemma dovuta alla solita routine, per il resto tutto abbastanza bene. Se aveste bisogno di un consiglio, affidatevi pure con fiducia a un esperto del settore. È comunque sempre bene poter contare sull’esperienza passata, piuttosto che tentare una novità poco conosciuta. Bene senz'altro sia l’amore che le amicizie a patto di evitare di avventurarvi in discorsi troppo delicati o dall’epilogo incerto. Nel lavoro intanto, la scelta più sicura per la vostra attività potrebbe essere quella di non lasciare la strada vecchia per la nuova. In amore, come del resto nell’amicizia, cercate di essere spontanei: in questo momento vi sono richieste proprio le doti di cui siete naturalmente ricchi.

Una malcelata irritabilità dovuta ai pensieri di lavoro però potrebbe avere effetti negativi nella vita di coppia. Provate a confidarvi con il partner. Buona la forma fisica, ma non dimenticate di mettere in programma qualcosa da fare nel tempo libero.