Che cosa si dice lassù nel cielo stellato? Quali novità e sorprese hanno in serbo le stelle per voi? Secondo l'oroscopo del 10 agosto 2022 i corpi celesti ci tengono a dirvi che dovete crescere, sia professionalmente che sentimentalmente, attraverso le esperienze che la vita offre. È importante facilitare i cambiamenti romantici o creativi quest’estate, prima che l’amore autunnale ispiri una rinnovata passione. Se siete curiosi di sapere qual è il vostro colore portafortuna e il vostro momento fortunato, leggete le previsioni astrologiche di mercoledì 10 agosto e la valutazione delle stelle, con voto da zero (giornata da dimenticare) a dieci (giornata indimenticabile).

La giornata di mercoledì 10 agosto secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – Potreste essere costretti a pensare diversamente per via dell’ingresso della Luna in Sagittario. I vostri bisogni e obblighi contrastanti possono farvi sentire un po’ spaesati. Dopo tutti i vostri sforzi, la situazione finanziaria finalmente torna favorevole. Assicuratevi di non saltare alcun obbligo o impegno. Ma quanto è stato difficile trovare il giusto equilibrio per voi? Con tatto e grazia, tutto andrà bene. Per mantenete la calma, indossate qualcosa di bianco. Si dice che le ore di buon auspicio siano dalle 14 alle 16. Voto: 6,5

Toro – Siete un po’ depressi per alcuni settori della vostra vita che ritenete non siano in linea con i vostri sogni.

Ma secondo l’Oroscopo, non dovreste aver paura di sognare a occhi aperti. Decidete come trasformare quei sogni in realtà a fine giornata. Non dovete presumere che i vostri obiettivi siano irraggiungibili. Nulla può impedirvi di raggiungere i vostri obiettivi, tenetevelo sempre a mente. Il colore viola attirerà molta energia positiva quando lo indossate.

L’orario tra le 16 e le 17 è fortunato per voi. Voto: 6,5

Gemelli – Giornata memorabile. Potreste essere dell’umore giusto per godervi tutto ciò che la vita offre perché siete a vostro agio. Grazie all’odierno transito lunare, sarete in grado di trovare una soluzione pacifica a un piccolo conflitto in corso. Cercate di superare completamente questo incidente e concentratevi sul fare cambiamenti positivi nella vostra vita.

Rendete la vostra giornata fortunata indossando un colore crema. Fate un elenco delle vostre priorità e programmate le faccende urgenti tra le 17 e le 18:35. Voto: 8

Previsioni dell’oroscopo del giorno 10 agosto: pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – Giornata fortunata. Secondo l’oroscopo, vi verrà concessa un’incredibile fortuna nei vostri sforzi professionali e personali. L’audacia è la vostra caratteristica, potete affrontare circostanze difficili quando accade, usando il vostro intelletto a vostro vantaggio. Potete superare qualsiasi problema complicato, usando il vostro cervello e la vostra inventiva, quindi, fatelo adesso e starete bene. Pianificate incontri significativi tra le 10 e le 11:30.

Per avere successo, vestitevi di magenta quando uscite. Voto: 9

Leone – Armonia e calma regnano nella vostra casa. L’odierna Luna è in aspetto favorevole, sembra che voi ne siate influenzati positivamente. Sfruttate questo periodo per trascorrere del tempo di qualità con la vostra famiglia. I tempi che trascorrete con gli altri vi aiuteranno ad affrontare la vita con più coraggio e positività. Se parlate in maniera onesta e franca, la fiducia aumenterà. Per aumentare la vostra fortuna, indossate il turchese. Le attività importanti devono essere completate tra le 11 e le 13. Voto: 8

Vergine – Dovete prendere parte alle attività di gruppo. Le stelle affermano che c’è anche un’ottima probabilità che vi imbattiate in qualcuno di affascinante che è d’accordo con le vostre opinioni.

Contrariamente al solito, vi sentite più socievoli. Non importa dove lavorate o socializzate, questa giornata sarà un successo. La probabilità di incontrare una persona interessante e comprensiva è molto alta. La tonalità fortunata di questa giornata è il rosa. Tra le 17 e le 18 è un momento fortunato e meraviglioso. Voto: 8

Astrologia applicata alla giornata di mercoledì 10 agosto: pagelle da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Siete felici e avete voglia di divertirvi un po’. È un ottimo periodo per invitare alcuni dei vostri amici più cari a qualche evento interessante. State avendo una buona settimana, quindi, per ora divertitevi. Il metodo migliore per superare gli ostacoli è affrontarli con un sorriso.

Dovreste indossare qualcosa di rosa per migliorare la vostra fortuna. Gli orari dalle 15:30 alle 17 vi sono favorevoli. Voto: 8

Scorpione – Potreste sentirvi nervosi tutto il giorno perché la Luna è nel vostro segno. Qualsiasi sia la causa di questi sentimenti negativi, cercate di elaborare un piano e modificare la vostra strategia per gestire la crisi. I problemi sorgeranno e scompariranno; considerateli come opportunità di crescita personale. L’oroscopo suggerisce che il rosso è il vostro colore fortunato. Il momento più favorevole della giornata è tra le 11 e le 11:45. Voto: 6,5

Sagittario – A volte vi arrabbiate per le cose più piccole. Tuttavia, la posizione attuale della Luna vi aiuterà a trovare i modi per eliminare la negatività della vostra vita.

Anche se brontolare di tanto in tanto può aiutarvi a superare la giornata, in generale deprime sia il vostro umore che quello delle persone intorno a voi. Secondo le stelle, potete mantenere la calma, meditando; il momento migliore per farlo è tra le 17 e le 18. Il colore blu vi aiuterà a tenere lontani i problemi. Voto: 6

Oroscopo e previsioni del giorno 10 agosto: pagelle da Capricorno a Pesci

Capricorno – In questa giornata potreste sentirvi ansiosi e agitati. Indipendentemente dalla fonte del vostro stress, potete migliorare questa condizione esercitando la pazienza. Ricordate solo di non agire in maniera avventata e di complicarvi ulteriormente la vita. I problemi ci saranno sempre; considerateli come lezioni di vita.

Secondo l’oroscopo, il giallo pallido è la vostra tonalità fortunata e allontana le forze cosmiche cattive. Evitate di fare qualcosa di significativo tra le 14:30 e le 17. Voto: 6,5

Acquario – È una giornata piacevole grazie alla Luna nel segno del Capricorno. Si prospetta una giornata produttiva per quanto riguarda il settore del lavoro. Il vostro umore migliorerà e la vostra autostima aumenterà grazie all’apprendimento di nuove cose. La giornata probabilmente finirà con voi che vi godete la compagnia dei vostri cari. Vestitevi di rosso, se volete attirare forze cosmiche positive. Il momento migliore per prendere decisioni e organizzare gli obiettivi della vostra giornata è tra le 10 e le 11.

Voto: 8

Pesci – Questa giornata è da trascorrere con i vostri cari. La posizione della Luna in Capricorno vi farà sentire felice tutto il giorno. Pianificate di andare a fare shopping, guardare un film e cenare in ottima compagnia. L'oroscopo crede che questa giornata sarà molto favorevole per i professionisti. È molto probabile che voi impressionate il vostro capo e otteniate un bonus. Pianificate attività ed eventi significativi dalle 11:15 alle 12 per un successo ottimale. Indossare il viola vi porterà fortuna per tutta la giornata. Voto: 8,5