L'Oroscopo di domenica 14 agosto supera ogni aspettativa. Si tratta di una giornata molto particolare, sia dal punto di vista romantico che sociale. L'assetto astrale mette in evidenza le caratteristiche principali della quotidianità di ogni segno zodiacale. Ci sarà chi deciderà di essere più sincero del solito e chi si abbandonerà, totalmente, all'inizio di una nuova relazione.

In particolare Bilancia, Cancro e Scorpione si troveranno nei primi gradini del podio, ma anche Sagittario, Ariete e Toro non potranno lamentarsi. Vergine, Capricorno e Gemelli dovranno combattere contro alcuni dubbi, mentre Pesci, Leone e Acquario non godranno di una buona configurazione astrale.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 14 agosto, con annessa classifica conclusiva del giorno.

Previsioni astrologiche e classifica del 14 agosto: dall'Ariete al Cancro

Ariete: il rapporto di coppia sarà molto salto. Ci saranno ancora dei passi avanti da compiere, ma potrete ritenervi soddisfatti degli ultimi traguardi raggiunti. Inoltre, finalmente, troverete un po' di tempo da dedicare al vostro benessere personale. Mente e corpo vi ringrazieranno una volta tornati a lavoro. Voto 7.5.

Toro: sarete contenti del percorso intrapreso, però, deciderete di dedicare la giornata di domani a un po' di sano relax. Non avrete voglia di pensare al lavoro o ad altri progetti. Il vostro unico desiderio sarà quello di ricaricare le batterie.

Le previsioni astrologiche vi consigliano di non farvi influenzare da pensieri negativi. Voto 7.

Gemelli: avrete bisogno di ricevere un consiglio prezioso da parte di un amico. Avrete la sensazione, infatti, di non possedere più il controllo su alcuni aspetti della vostra vita. Non sarete fieri delle ultime decisioni prese e vorrete assolutamente cambiare direzione.

Anche la famiglia e il partner vi saranno di aiuto. Voto 5.5.

Cancro: tenderete a essere molto dolci con il prossimo. Non accetterete l'idea di mancare di rispetto a qualcuno. Preferirete astenervi da alcune conversazioni pur di non recare inutili offese. Questo atteggiamento vi favorirà nelle relazioni sociali, specialmente in quelle nate da poco tempo.

Voto 9.

Oroscopo del giorno 14 agosto: dal Leone allo Scorpione

Leone: avrete bisogno di fare qualcosa per combattere la vostra stanchezza. Ultimamente, infatti, state facendo fatica a mantenere un umore stabile. Potrebbe essere il momento giusto per iniziare a prestare maggiore attenzione alla vostra alimentazione e alla forma fisica. Le previsioni astrologiche vi consigliano di essere più costanti. Voto 4.5.

Vergine: la vita in famiglia migliorerà. Riuscirete a comunicare con le persone care e ad avere una conversazione profonda. Sarà importante esprimere il vostro punto di vista, senza pretenderete di avere ragione. Solo un dialogo equilibrato potrà farvi tornare il sorriso sulle labbra. Voto 6.5.

Bilancia: lascerete fruire le emozioni senza costruire alcuna barriera protettiva. Sarete fieri dei vostri sentimenti e non avrete alcuna intenzione di nasconderli. Questo vi renderà molto più empatici agli occhi altrui. Saprete ascoltare, con attenzione, le parole delle persone care e dispensare consigli preziosi. Voto 9.5.

Scorpione: adorerete trascorrere il tempo con le persone care. Cercherete di sfruttare ogni momento libero per pianificare qualcosa da fare insieme. L'obiettivo sarà quello di condividere esperienze preziose e divertenti. Potreste anche iniziare a interessarvi a qualcuno di molto speciale. Voto 8.5.

Previsioni zodiacali e profili del 14 agosto: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete molto testardi.

Farete fatica ad accettare i consigli altrui perché vorrete farcela con le vostre sole forze. Per fortuna, la configurazione astrale sarà dalla vostra parte. Vivrete una giornata intensa, ricca di possibilità e fondamentale per la vostra crescita personale. Voto 8.

Capricorno: il vostro desiderio di vincere potrebbe mettervi in una situazione difficile. Per voi, non sarà affatto facile immedesimarvi negli altri. Tenderete a mettere al primo posto la competizione e l'ambizione. La famiglia potrebbe non gradire questo atteggiamento e anche il partner avrà qualche dubbio. Voto 6.

Acquario: purtroppo, questa giornata apparirà molto diversa dal previsto. I vostri progetti, infatti, si concluderanno in modo inaspettato.

Non riuscirete a portare a termine i vostri piani e a godere della spensieratezza tanto desiderata. Un cambio di rotta potrebbe essere auspicabile, almeno per il momento. Voto 4.

Pesci: non sarete ancora pronti a lasciarvi alle spalle determinate situazioni. Continuerete a frequentare persone poco adatte a voi perché sarete convinti di non poter trovare di meglio. Questo non farà altro che rendervi irritabili e nervosi. Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare a prendere le distanze. Voto 5.

Classifica del 14 agosto dei 12 segni zodiacali