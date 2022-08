L'oroscopo della settimana che va dal 15 al 21 agosto vede il pianeta Marte passare nel segno dei Gemelli, che sarà più energico e combattivo sul posto di lavoro, mentre Bilancia riuscirà a sfruttare più efficacemente il proprio tempo al lavoro. Leone potrà contare su un'altra settimana convincente in amore, da migliorare la propria stabilità emotiva, mentre Giove darà la carica giusta ai nativi Sagittario per non mollare al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dal 15 al 21 agosto.

Previsioni oroscopo dal 15 al 21 agosto 2022 segno per segno

Ariete: settimana di miglioramenti sul posto di lavoro per voi nativi del segno. Il pianeta Marte si sposterà presto in sestile, e con Giove nel segno sarete più decisi, energici e anche un po’ più fortunati con i vostri progetti professionali. In amore potrete contare su una relazione stabile grazie soprattutto a Venere. Se siete single invece ci penserà la Luna a mettervi nelle condizioni adatte per fare nuovi speciali incontri. Voto - 8️⃣

Toro: periodo non eccezionale dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. La Luna vi darà un po’ di respiro tra mercoledì e giovedì, ciò nonostante è evidente che con l'anima gemella c'è qualcosa da sistemare.

Il buon senso sarà necessario. Nel lavoro Marte non sarà più dei vostri, ma mostrerete ancora abilità e competenze sufficienti. Attenzione soltanto a non fare più del dovuto. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali favorevoli in questa settimana. Venere in sestile porterà momenti di passione con il partner, mentre la Luna vi aiuterà a vivere con maggiore stabilità i rapporti che avete, soprattutto nel weekend.

Per quanto riguarda il lavoro finalmente arriverà Marte nel vostro cielo per rimanerci per tutto l'anno, portando energie e voglia di fare, ma attenzione a Mercurio in quadratura. Le buone idee fatevele suggerire da chi di competenza. Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale stabile secondo l'oroscopo della prossima settimana. Forse le prime giornate non saranno granché, ma da mercoledì recupererete terreno, riconquistando la fiducia della persona che amate.

Sul fronte professionale saprete lasciarvi alle spalle situazioni pesanti o difficili da gestire grazie a Mercurio, con risultati tutto sommato soddisfacenti. Voto - 8️⃣

Leone: settimana nel complesso convincente sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Venere in congiunzione vi permetterà di vivere bei momenti insieme alla persona che amate, ma attenzione alla Luna che sarà sfavorevole tra mercoledì e giovedì. Sul fronte professionale l'arrivo di Marte in sestile vi permetterà di sfruttare più efficacemente le vostre energie. Se volete buttarvi su progetti di più ampio respiro, forse potrebbe essere il momento di provarci. Voto - 8️⃣

Vergine: ottima settimana secondo l'oroscopo. In amore i rapporti con il partner saranno regolati dalla Luna, proprio per questo dovrete essere pazienti e comprensivi nei confronti della persona che amate.

Se siete single fare nuove conoscenze vi farà sentire vivi, ciò nonostante cercate di non dare una cattiva impressione. Nel lavoro Mercurio sarà ancora dalla vostra parte, ma con Marte in quadratura, a partire da venerdì, potreste non essere sempre al top delle energie. Voto - 7️⃣

Bilancia: cielo che lentamente migliorerà e in questa settimana il pianeta Marte tornerà ad agire a vostro favore. Sul fronte professionale avrete più energie e fiducia in voi stessi, e sarete propensi a impegnarvi di più. In amore le prime giornate della settimana non saranno il massimo, ciò nonostante la Luna si metterà presto in buon aspetto e con Venere in sestile saprete far valere le vostre relazioni sociali. Voto - 7️⃣

Scorpione: Mercurio promuove certe iniziative professionali secondo l'oroscopo della prossima settimana e con Marte che da venerdì non sarà più opposto, potreste ottenere qualcosa di più al lavoro.

In amore invece non sarà un bel periodo a causa di Venere in quadratura. Single oppure no, spesso essere troppo diretti con la persona che amate potrebbe non essere d'aiuto. Voto - 7️⃣

Sagittario: nel lavoro avere le idee chiare, quando Marte e Mercurio si metteranno contro di voi, non sarà affatto facile. Giove e Saturno saranno ancora dalla vostra parte, ciò nonostante realizzare certe iniziative non sarà così semplice come prima. Per quanto riguarda i sentimenti la settimana inizierà al meglio grazie alla Luna in buon aspetto accompagnata da Venere. Il weekend invece potrebbe rivelarsi meno convincente, proprio a causa dell'astro argenteo che passerà dal segno dei Gemelli. Voto - 6️⃣

Capricorno: le prime giornate della settimana non saranno il massimo per via della Luna in quadratura, ciò nonostante il prossimo periodo non si rivelerà così pessimo.

Già a partire da mercoledì ritroverete una forte fiducia nel vostro rapporto, soprattutto voi che siete nati nella seconda decade. In ambito lavorativo il periodo continua a essere un po’ altalenante a causa di questo cielo. Voto - 7️⃣

Acquario: cielo che continua a darvi qualche grattacapo secondo l'oroscopo. Venere in opposizione metterà in difficoltà i rapporti con la vostra anima gemella e dovrete mostrarvi più responsabili e proattivi a risolvere eventuali problemi. Sul fronte professionale le vostre intuizioni non sempre si riveleranno giuste a causa di Mercurio in quadratura. Tuttavia Marte e Saturno saranno dalla vostra parte. In ogni caso se vorrete ottenere di più dai vostri progetti, dovrete prima di tutto metterci maggior impegno.

Voto - 6️⃣

Pesci: periodo nel complesso discreto per voi nativi del segno in amore, ciò nonostante non aspettatevi momenti estremamente romantici in amore, soprattutto durante il prossimo weekend, quando la Luna si troverà in quadratura. Per quanto riguarda il lavoro la situazione si complicherà un po’, con Marte e Mercurio in cattivo aspetto, che rallenteranno la vostra scalata verso il successo. Voto - 6️⃣