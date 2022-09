Per la giornata di martedì 13 settembre 2022 l’oroscopo prevede dei momenti molto positivi per i nati sotto i segni di Terra, insieme ad altri come i Pesci e i Gemelli. Ancora in ribasso si troveranno Sagittario e Cancro.

A seguire le previsioni dell’Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di martedì: Pesci determinato

1° Vergine: riuscirete ad andare avanti con le vostre sole forze sul piano professionale, mentre per quanto riguarda l’amore, nella coppia si creerà una atmosfera unica che potrebbe sfociare nella passionalità, secondo l’oroscopo.

2° Toro: avrete molte chance di innamorarvi in questa giornata, magari della persona che finora vi ha dato molto a livello emozionale. Esprimerete molta vivacità e tanta determinazione sul lavoro, coinvolgendo anche i colleghi attorno a voi che vi sostengono.

3° Pesci: la determinazione sicuramente darà i suoi frutti, nonostante qualche lieve incertezza. Ora come ora incentivare i guadagni potrebbe darvi qualche vantaggio per le spese. Avrete un atteggiamento molto dinamico sul piano pratico.

4° Gemelli: la parola "arrendersi" non sarà contemplata nel vostro vocabolario, e probabilmente non lo sarà mai. Sarà facile intavolare dei dialoghi costruttivi con le persone amate, soprattutto se c’è la volontà di riallacciare qualche rapporto che è rimasto in sospeso a lungo senza risolvere i problemi.

Scorpione attivo con il lavoro di squadra

5° Scorpione: avrete una squadra che vi darà la carica giusta per affrontare determinate situazioni che concernono principalmente l’ambito professionale. Avrete una nuova spinta per incentivare la vostra maturità, già molto sviluppata, secondo l’oroscopo.

6° Bilancia: fare amicizia in questo periodo potrebbe essere molto più semplice dell’ambito amoroso in senso stretto.

Finalmente potrete esplorare i pensieri di una persona che vi ha sempre tenuti sulle spine circa la vostra relazione, secondo l’oroscopo.

7° Leone: sicuramente i progetti che avete in mente sortiranno un effetto molto benefico per i vostri affari e per le questioni finanziarie, finendo anche con l’incentivare la vostra autostima.

In amore le cose potrebbero prendere una piega molto più "quotidiana" e "casalinga", secondo l’oroscopo.

8° Acquario: avrete un lieve incremento della concentrazione sul lavoro e la ferma volontà di fare il massimo. Comprendere le dinamiche familiari potrebbe essere un buon espediente per appianare dei rapporti piuttosto burrascoso.

Capricorno riflessivo

9° Capricorno: avrete da riflettere molto nel corso della giornata circa la vostra situazione sentimentale, ma sarete certi che avrete soltanto dei miglioramenti a livello emotivo. Con il partner avrete una serata all’insegna del romanticismo e della passionalità.

10° Sagittario: il nervosismo potrebbe influire molto nei rapporti interpersonali, facendovi anche saltare una amicizia che è stata molto importante.

Rivedere il vostro atteggiamento potrebbe mettervi di fronte a qualche scelta molto difficile.

11° Ariete: prendervi una pausa per staccare dallo stress lavorativo e fare qualcosa che amate sicuramente vi aiuterà in serata ad assumere un atteggiamento sempre più sereno. L’amore per il momento potrebbe non essere contemplato, con buona pace del partner.

12° Cancro: avrete dei pensieri professionali che riguarderanno la prospettiva di un insuccesso e di fare qualche sacrificio legato all’ambito delle spese. Potreste prendere qualche decisione per poter portare avanti una buona atmosfera familiare.