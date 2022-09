L'Oroscopo di domani è pronto a dire la propria riguardo il probabile andamento rilevato dall'Astrologia alla giornata di martedì. In primo piano le previsioni zodiacali del 13 settembre 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Occhio e curiosità pertanto puntate in direzione dei soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

In primissimo piano in questo secondo giorno dell'attuale settimana, l'ingresso della Luna in Toro. L'Astro d'Argento si prepara a regalare al predetto simbolo di Terra una gran quantità di aiuti, specialmente in ambito sentimentale.

Il martedì in analisi si prospetta altamente fortunato anche per un altro segno: il Leone. A questo splendido segno di Fuoco gli astri del momento promettono tanta buona positività in ambito sentimentale, alla pari se non un pizzico più su del già citato Toro. Pronti a scoprire qualche indizio in più?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 13 settembre, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 13 settembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 13 settembre in campo sentimentale indica che vivrete un periodo di grande serenità, tenero e appassionante, specialmente se siete nati nella prima o seconda decade.

Le coppie di lungo corso, con il contributo di un bel Giove nel segno, avranno un vivacizzante ritorno d'amore, favorendo la rinascita di sentimenti all'apparenza affievoliti. Vi accompagnerà nel periodo tanto ardore, e questo non è poco: vi concentrerete con tutta la vostra passionalità verso la dolce metà, regalando ad entrambi una serata davvero speciale.

Single, l'abilità comunicativa sarà una vera e propria marcia in più che vi permetterà di organizzare al meglio tutte le vostre future mosse. Saprete pianificare tanti aspetti in maniera perfetta. Nel lavoro invece, i pianeti buoni vi trasmetteranno grinta e concentrazione. Presto dimostrerete quanto siete volenterosi e validi nella vostra mansione.

Toro: 'top del giorno'. Giornata all'insegna della Luna, ottima amica riguardo sentimenti, famiglia e buone amicizie. In campo sentimentale, grazie alla Luna, riuscirete a risollevare un rapporto in crisi, finalmente insieme con la persona che avete accanto raggiungerete quell'agognata completezza da sempre sperata. la buona sorte farà rialzare il livello della passionalità e il fascino di cui disponete renderà questo giorno propizio per le coccole. In alcune situazione potrebbe riscoccare una nuova scintilla di passione: approfittatene a dovere, senza pensare a nulla! Single, Luna e Venere vi appoggeranno con i loro aspetti favorevoli, mettendo particolarmente l'accento sulla vita sentimentale.

Ottime saranno le possibilità di incontri piacevoli, nonché di una bella serata con gli amici di sempre. Raggiungerete finalmente un'ottimo rapporto anche nel lavoro: i pianeti saranno vostri alleati.

Gemelli: ★★★★. Periodo tranquillo e sereno in arrivo. In amore, aprite il vostro cuore a chi vi vuole veramente bene. È arrivato il momento di mettere in cantiere un progetto di vita, da realizzare al più presto con la persona che avete accanto. Grazie al trigono Marte-Saturno, potrete rendere finalmente attuabile un percorso sentimentale messo in cantiere ma mai iniziato per davvero. Avrete un cielo molto positivo, il che vi renderà persino molto lucidi e più razionali dl solito, specie nei rapporti familiari e con i figli.

Saturno continuerà a inviare influssi benefici per altri tre o quattro giorni, facendo sì che la fortuna e la coerenza razionale accompagnino sempre qualunque vostra scelte che doveste fare in un prossimo futuro. Single, la giornata sarà frizzante e ricca di sorprese. Un incontro inaspettato vi farà battere il cuore: sentirete le famose "farfalle nello stomaco". Se aveste pensato di regalarvi un viaggio, organizzatelo! Vi aspettano avventure molto interessanti. Nel lavoro, fatevi guidare dall'intuito.

Oroscopo di martedì 13 settembre, previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★. Periodo sottotono. Per i sentimenti, tensione e agitazione sono alle porte. Quindi, prendete tempo e non fidatevi troppo delle prime sensazioni, perché potrebbero rivelarsi del tutto sbagliate.

Qualche bisticcio con il partner sarà all'ordine del giorno: cercate solo di non arrabbiarvi troppo, altrimenti starete malissimo. Non dovete pretendere troppo da chi avete accanto, siate più teneri, solo così alcune tensioni si risolveranno da sole. Single, tutte le problematiche di questi giorni saranno differibili ai prossimi giorni. Liberatevi dunque da qualsiasi impegno per dedicarvi esclusivamente ad un progetto che vi sta a cuore. Qualcosa ha un gran bisogno del vostro intervento per essere portato favorevolmente a termine. Di certo non potete aspettare ancora, anche perché avete già perso troppo tempo. Nel lavoro, con costanza e impegno riuscirete a realizzare ciò che volete. Attendere potrebbe rivelarsi inutile.

Leone: ★★★★★. Un martedì davvero favoloso per i sentimenti. In amore perciò preparatevi a sorridere: le stelle vi guarderanno di buon occhio, concedendovi un periodo ottimo da trascorrere con chi amate. Le coppie stabili vivranno un momento di grande e profonda comprensione reciproca, grazie ad un cielo limpido, puro, privo di qualsivoglia interferenza astrale. Presto si innalzerà il livello di serenità e una gioiosa partecipazione emotiva prenderà piede. Con la persona amata, specie se il vostro legame di coppia è fiorito da poco, vi lascerete andare a un atteggiamento più dolce ed espansivo del solito. Single, la buona prospettiva della Luna premierà la vostra pazienza: se da tempo attendete qualche risposta importante, eccola che potrebbe essere in arrivo già questo martedì.

Tenetevi pronti per una piacevole sorpresa. Lasciate un po' di spazio per organizzare qualcosa di bello con gli amici. Nel lavoro, riuscirete a dar vita a solide basi per i vostri progetti. Cercate però di tenere sempre i piedi per terra.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 13 settembre, annuncia massima serenità in programma. In campo sentimentale soprattutto si promette una giornata molto positiva. Per il momento lasciate da parte qualsiasi inutile impegno cercando di riappropriarvi della buona sintonia di coppia. Sarete passionali, questo vi permetterà di ritrovare l'intesa con la vostra metà. Non siate troppo titubanti nell'esprimere i veri sentimenti e state tranquilli, perché tutto sarà perfetto e piacevole.

Single, un irresistibile senso dell'umorismo sarà l'ingrediente essenziale che vi permetterà di risultare seducenti e persino molto affascinanti. Mieterete successi, senza ombra di dubbio, perciò non esitate ancora ma aprite subito il vostro cuore. Affrontando ogni cosa con gioia riuscirete ad essere sempre molto ottimisti. In ogni caso cercate di non dare troppo ascolto a certe amicizie o conoscenze, ok? Nel lavoro, non potreste iniziare meglio questo giorno: soddisfazioni e iniziative.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 13 settembre.