Per la giornata di lunedì 10 ottobre 2022, l’Oroscopo sarà dalla parte del segno del Toro, con una bella prospettiva per il Vergine che lo seguirà a ruota. Il segno del Capricorno e il segno del Leone dovrebbero invece essere molto prudenti.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di lunedì: progetti per Vergine

1° Toro: la settimana comincerà davvero alla grande, con delle idee che sbaraglieranno la concorrenza e lasceranno a bocca aperta persino la vostra squadra di lavoro. Gli affari vi daranno quello slancio che in questi giorni vi è mancato in modo piuttosto pesante.

2° Vergine: avrete le redini dei progetti che vi stanno più a cuore sul lavoro, per cui non avrete niente di cui preoccuparvi. Sul piano amoroso potreste trovare una inaspettata dose di romanticismo che potrebbe farvi fare qualche piccola follia divertente con il partner.

3° Sagittario: avrete degli incontri interessanti che vi daranno non solo la spinta per poter ricominciare da capo in amore, ma anche farvi crescere l’autostima in modo molto più convincente per voi stessi. Anche sul lavoro ci saranno delle ottime novità.

4° Gemelli: farvi sentire curati di aspetto ma anche di fisico potrebbe farvi addirittura molto più adeguati alla situazione che si presenterà sia nel lavoro che in famiglia.

Secondo l’oroscopo avrete un asso della manica molto importante.

Leone in lieve calo

5° Bilancia: sarete molto dinamici nonostante sia lunedì, in modo da poter far fronte alle esigenze familiari con una grinta del tutto nuova. Avrete del dialogo con il partner che vi permetterà di conoscerlo meglio e più a fondo, secondo l’oroscopo.

6° Leone: dovrete far fronte ad un lunedì che potrebbe farvi trovare impreparati davanti a qualche progetto della vostra squadra di cui non riuscite ad essere completamente protagonisti. Secondo l’oroscopo avrete qualche amicizia sincera con cui confidare i vostri dubbi.

7° Capricorno: le sfide di certo non vi faranno paura, anzi, vi sproneranno ad essere sempre più forti, ma al tempo stesso meno prudenti.

Dovrete cercare di avere un equilibrio che sia adeguato alle circostanze che si presenteranno nel corso della giornata, secondo l’oroscopo.

8° Ariete: prepararvi per fare faville sul lavoro e con la vostra squadra potrebbe essere qualcosa che coverete mentre siete in placida posizione di riposo. Aspettarsi da voi tante belle sorprese non sarà così difficile, basterà davvero fare poco ma con una concentrazione al massimo.

Pesci con qualche malessere

9° Acquario: a volte vi lascerete prendere dallo sconforto, ma con la prospettiva giusta potreste scoprire di avere molte più possibilità, soprattutto se stiamo parlando di lavoro e di tutto ciò che gravita attorno. Secondo l’oroscopo avrete una serata abbastanza impegnativa.

10° Pesci: potreste non partire esattamente con il piede giusto, nel corso della mattinata, però avrete qualche momento di distensione prima di impegnarvi attivamente sul lavoro. In serata avrete qualche lieve malessere che probabilmente vi accompagnerà per qualche ora.

11° Scorpione: probabilmente avrete a che fare con una spiccata dose di stress che proprio non vorrà saperne di andare via. Fate del vostro meglio per poter rilassarvi, anche se questo significherà procrastinare qualche impegno importante.

12° Cancro: forse le difficoltà sul lavoro potrebbero essere abbastanza pesanti, ma con il trascorrere della giornata troverete anche del sollievo. Avrete anche qualche malessere fisico, ma con un po’ di sport potrebbe scomparire in un batter d’occhio.