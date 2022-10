L'Oroscopo della giornata di domenica 9 ottobre vede una magnifica Luna piena in trigono per il segno del Leone, che permetterà ai nati del segno di vivere un rapporto stupendo, mentre Vergine riuscirà a essere particolarmente creativa e piena di inventiva al lavoro. Potrebbero esserci interessanti opportunità per il Toro, utili per crescere professionalmente, mentre l'Ariete continuerà a essere un po’ passivo o ricettivo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di domenica 9 ottobre.

Previsioni oroscopo domenica 9 ottobre 2022 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale che faticherà a prendere il volo, anche se la Luna sarà dalla vostra parte. Single oppure no, continuerete a essere passivi o ricettivi nei confronti della vostra fiamma, da rendere difficile ogni rapporto sociale o sentimentale. Un po’ meglio nel lavoro grazie a Giove nel segno, anche se su certe mansioni dovrete ancora imparare molto. Voto - 6️⃣

Toro: configurazione astrale favorevole nel corso di questa giornata di domenica. Soprattutto sul fronte professionale, ci saranno interessanti opportunità per i vostri progetti grazie a Mercurio in trigono, che dovrete saper sfruttare. Per quanto riguarda i sentimenti non si escludono bei momenti tra voi e la vostra anima gemella, ma dovrete saper fare breccia nel cuore della persona che amate.

Voto - 7️⃣

Gemelli: cielo sensazionale sul fronte amoroso secondo l'oroscopo della giornata di domenica. Single oppure no, non si esclude la possibilità di grandi cambiamenti per i nati del segno. In ambito lavorativo saprete come muovervi nel vostro ambiente professionale, ciò nonostante attenzione sempre a Mercurio in quadratura, che potrebbe portarvi fuori strada.

Voto - 8️⃣

Cancro: vivere con benessere la vostra vita sentimentale sarà davvero difficile per voi secondo l'oroscopo. Single oppure no, la Luna e Venere saranno entrambi in quadratura, e renderanno di fatto difficile il rapporto tra voi e la vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella prima e nella seconda decade. In ambito lavorativo sarete abbastanza abili con le vostre mansioni, ciò nonostante vi piacerebbe poter fare di più, perché sapete di avere le capacità.

Voto - 6️⃣

Leone: una bella Luna piena sarà in trigono per i nati del segno in quest'ultima giornata della settimana. Sul fronte amoroso non mancheranno dunque belle occasioni per accendere il rapporto con il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro avrete un mucchio di cose da fare, e per fortuna, con questo cielo saprete dove mettere le mani. Voto - 8️⃣

Vergine: settore professionale favorevole secondo l'oroscopo di domenica. Mercurio sarà ancora dalla vostra parte, e riuscirete a metterci una certa creatività e inventiva nei vostri progetti. In amore la Luna non sarà più opposta, ciò nonostante non dovrete diventare pigri. Dovrete avere sempre un buon motivo anche solo per regalare un sorriso alla persona che amate.

Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale in calo in quest'ultima giornata della settimana per voi, colpa della Luna in opposizione dal segno dell'Ariete. Per fortuna avrete ancora Venere nel segno. Sarete ancora in tempo per vivere un bel rapporto con la persona che amate. In ambito lavorativo non pensate troppo al domani. Concentratevi di più sul presente, sui vostri progetti, e su cosa potete fare per ottenere il meglio. Voto - 7️⃣

Scorpione: previsioni astrali tutto sommato discrete per i nati del segno. Sul fronte amoroso ci sarà una discreta armonia tra voi e il partner, che vi aiuterà a tenere stabile il vostro rapporto. Se siete single sappiate che una relazione non si costruisce dall'oggi all'indomani.

In ambito lavorativo potrebbero esserci buone opportunità, ma dovrete saper valutare se sarete in grado di portarle fino in fondo oppure no. Voto - 8️⃣

Sagittario: configurazione astrale che tornerà a sorridervi in quest'ultima giornata della settimana. Secondo l'oroscopo, potrete contare nuovamente sul sostegno della Luna oltre che di Venere, che vi permetteranno di vivere un rapporto stupendo. In ambito lavorativo avrete l'impressione di avere la situazione sotto controllo, ma con Mercurio opposto meglio calcolare sempre un eventuale imprevisto. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale complicata da gestire secondo l'oroscopo di domenica 9 ottobre. Questo cielo vedrà la Luna e Venere contro di voi, tanto che con la vostra fiamma non sarà facile trovare il dialogo, complice anche il vostro malumore.

Un po’ meglio sul fronte lavorativo grazie a Mercurio in trigono, ciò nonostante meglio non avere grandi aspettative. Voto - 6️⃣

Acquario: periodo davvero splendido per voi secondo l'oroscopo. Queste stelle sembra quasi che ruotino attorno a voi, e avrete sempre un valido motivo per essere felici della vostra situazione. In amore, single oppure no, sarete coccolati da questa Venere in trigono, che porterà tanto romanticismo da condividere con la persona che amate. Nel lavoro la vostra mente penserà solo a fare soldi e progetti di qualità, raggiungendo risultati da primo della classe. Voto - 9️⃣

Pesci: giornata nel complesso discreta per i nati del segno. Sul fronte amoroso questo cielo non sarà particolarmente influente, ciò nonostante tra voi e il partner ci sarà una discreta armonia. Per quanto riguarda il lavoro invece, meglio non prendersi troppe responsabilità. Se necessario, chiedete aiuto a un collega per svolgere efficacemente i vostri progetti. Voto - 7️⃣