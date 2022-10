Per la giornata di venerdì 7 ottobre 2022, l’Oroscopo sarà dalla parte dei nati sotto il segno del Cancro, con delle situazioni eccellenti anche per i segni di aria, in particolare per l’Acquario. Ottime prospettive anche per alcuni segni di terra.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di venerdì: Cancro al top nella classifica

1° Cancro: sicuramente avrete delle sfide che accetterete con grandissimo entusiasmo, per cui non sarà affatto un problema se avrete in mano un progetto che potrebbe slittare successivamente.

Con l’amore sarete ancora al settimo cielo, secondo l’oroscopo.

2° Acquario: avrete davvero un ventaglio di sorprese che potrebbero fare molto bene ai vostri affari e darvi anche qualche serata in più di divertimento. Secondo l’oroscopo fare shopping o una gita fuori porta prima del freddo potrebbe essere rivitalizzante.

3° Toro: presterete moltissima attenzione all’aspetto lavorativo, apparendo molto precisi senza essere eccessivamente pignoli. Sarà il vostro momento per dare un giro di vite alle questioni anche private, soprattutto familiari.

4° Bilancia: farete delle amicizie che potrebbero durare molto a lungo, per cui essere disponibili in questo momento potrebbe regalarvi degli enormi vantaggi.

Secondo l’oroscopo non sarà tanto difficile dimostrare qualche bel progetto alla squadra di lavoro.

Amicizie nuove per Pesci

5° Pesci: potrebbe nascere una splendida amicizia con qualcuno che probabilmente già conoscete e che vi darà anche qualche consiglio per le questioni legate all’ambito sentimentale. Con gli affari potreste riuscire a volare davvero molto in alto, se ci metterete dell’impegno.

6° Gemelli: avrete un po’ di serenità che potrebbe fare al caso vostro, dal momento che avrete a che fare con qualche problematica legata al contesto familiare e casalingo. Ora affrontare le sfide potrebbe essere insolitamente più facile.

7° Capricorno: si apriranno degli scenari amorosi interessanti e fatti di momenti che potrebbero durare a lungo nella vostra mente.

Prospettare un futuro insieme alla persona amata non sarà più una situazione così remota come qualche tempo fa.

8° Scorpione: cercate di non scivolare nello stress, che con il procedere delle giornate si farà sempre più forte. La possibilità di fare un po’ di attività fisica potrebbe essere decisamente ridotta, fate del vostro meglio per scoprire un passatempo da fare in serata. Vi aiuterà a rilassarvi.

Ariete taciturno

9° Ariete: se la mancanza di comunicazione in famiglia persisterà, dal lato opposto ci potrebbero essere delle situazioni abbastanza piacevoli sul lavoro. Dovrete però far fronte a qualche spesa che vi renderà difficile la serata, fate attenzione allo shopping.

10° Leone: avrete sempre la vostra bella dose di impegni che potrebbero intralciarvi qualche appuntamento, magari romantico o comunque legato a un contesto di amicizia.

Non ci saranno situazioni troppo spiacevoli sul lavoro ma avrete bisogno di fare qualche risparmio in più.

11° Vergine: ridimensionare un vecchio amore o fare i conti con la famiglia potrebbe occuparvi un po’ di tempo, ma ciò non toglie che potreste ritagliarvi un po’ di tempo per valorizzare qualche rapporto che altrimenti potrebbe andare perso.

12° Sagittario: vi state trascurando a fronte di tanti impegni ma anche di qualcosa che vorreste fare nonostante non abbiate molto tempo. Le questioni legate alla sfera privata potrebbero incontrare delle incomprensioni, sarà meglio procrastinare qualche decisione che vorreste fare in coppia.