Per il weekend 8 e 9 ottobre 2022, l’Oroscopo del fine settimana potrebbe avere tra i favoriti il segno del Bilancia e il segno del Pesci. In lento rialzo si troveranno i segni dello Scorpione e del Leone.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo del weekend: notizie eccellenti per Pesci

1° Bilancia: sarete gli indiscussi protagonisti della serata di sabato, con una formidabile forma fisica e una voglia matta di mettervi in mostra. Il partner potrebbe prendere decisioni molto importanti per il proseguimento della vostra relazione.

Domenica in completo relax.

2° Pesci: avrete una notizia che potrebbe rendervi felici e farvi apparire meno puntigliosi, probabilmente anche inclini ad una eccessiva disponibilità. Però l’umore in questo momento conterà più di qualunque altra cosa, sarà meglio mantenerlo il più possibile alto.

3° Ariete: finalmente potrete curare il vostro aspetto, ma soprattutto la vostra salute. Recentemente lo stress vi ha messi in una brutta situazione che avrebbe favorito un crollo emotivo significativo. Invece questo fine settimana riscoprirete tanta distensione e qualche vecchia fiamma che potrebbe tornare sui vostri passi.

4° Cancro: questo fine settimana sarà dedicato interamente a voi single, alla passione sul punto di sbocciare e qualche piccola amicizia che potrebbe portarvi molte novità.

Presterete molta attenzione alla cura del vostro look, rendendovi a dir poco affascinanti, secondo l’oroscopo.

Toro preciso

5° Toro: sarete molto precisi nei vostri impegni, e questo potrebbe migliorare la qualità delle vostre mansioni, specialmente se metterete a frutto la vostra fantasia più sfrenata. Secondo l’oroscopo fare qualche sorpresa al partner sarà un bell’espediente per mandare avanti una relazione che promette molto bene.

6° Acquario: ci saranno delle soddisfazioni molto allettanti per la sfera privata, dunque non sarà un caso se riuscirete ad avere dei guadagni in più che vi permetteranno di fare shopping. Secondo l’oroscopo potreste fare un po’ di attività fisica, ma nel complesso potrete anche concedervi qualche sfizio culinario.

7° Scorpione: andrete incontro a un progressivo miglioramento della qualità della vostra vita, mentre con la famiglia potreste avere dei momenti di forte complicità, probabilmente inaspettata, che vi darà anche molto buonumore, secondo l’oroscopo.

8° Leone: rimediare a qualche eventuale mancanza nei confronti del partner o della famiglia di origine potrebbe essere l’ideale per ripristinare un po’ di serenità sia nel vostro animo che attorno a voi. Preparerete il terreno per qualche bella iniziativa, ma sarà troppo presto per parlarne.

Riflessioni per Sagittario

9° Sagittario: riuscirete a dedicarvi un po’ di tempo per riflettere, prima che darvi del tempo per rilassarvi. Sicuramente nelle due serate avrete un po’ di tregua a fronte di qualche impegno che vi occuperà l’intero arco temporale del fine settimana, secondo l’oroscopo.

10° Capricorno: fare qualche sacrificio è sempre abbastanza difficile, ma darsi da fare in tal senso procurerà i suoi frutti.

In amore ci saranno dei momenti sottotono, non tanto per questioni di coppia, quanto di problematiche varie che potrebbero essere controproducenti per l’idea di un weekend sereno.

11° Vergine: in amore potrebbero esserci delle divergenze di intenti, e sarete pronti a considerare la vostra relazione al capolinea. Darvi del tempo per riflettere potrebbe essere l’inizio di una svolta, ma sarà ancora abbastanza presto per dirlo, secondo l’oroscopo.

12° Gemelli: dovrete necessariamente ripristinare il vostro equilibrio e concedervi un po’ di sana solitudine. Una tisana, un'atmosfera rilassante e qualche film tranquillo vi permetterà di uscire completamente da una routine che vi sta dando qualche piccolo problema.